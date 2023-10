Tip Top annonce son retour au Québec après deux décennies

Le célèbre détaillant canadien de vêtements pour hommes confirme l'ouverture de quatre nouveaux magasins après une absence du marché québécois de plus de 20 ans

TORONTO, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Tip Top - un détaillant canadien de confiance spécialisé dans les vêtements habillés pour hommes depuis plus de 100 ans - fera un retour au Québec après deux décennies avec l'inauguration officielle de quatre nouveaux magasins. Le détaillant de mode revient avec un tout nouveau look et une nouvelle approche.

Les deux premiers magasins ouvriront leurs portes cet automne. L'ouverture des troisième et quatrième magasins est confirmée pour le début du printemps de 2024. La première succursale ouvrira ses portes le jeudi 19 octobre à Montréal aux Galeries d'Anjou et la deuxième à Québec le jeudi 2 novembre aux Galeries de la Capitale.

« Nous sommes ravis de revenir sur le marché québécois, la capitale de la mode au Canada », dit Lance Itkoff, président et directeur général de Grafton Apparel Ltd. (Tip Top). « Personne d'autre au Québec ne fait ce que nous faisons, et nous voyons un réel besoin dans le marché. C'est donc une formidable occasion pour nous et nos clients. Notre nouveau concept de magasin, qui a connu un très grand succès dans tout le Canada, met l'accent sur les vêtements pour hommes à porter lors des événements importants de la vie ou, comme nous le disons, pour des 'Moments parfaits, Tenues parfaites'. »

Le déploiement de ce nouveau concept de magasin Tip Top continue de connaître du succès dans d'autres marchés au Canada et l'entreprise s'attend au même accueil positif au Québec. Cette formule repensée est un atout distinctif important et elle a été conçue dans une optique de « priorité au client », avec une expérience d'achat simple et sans souci.

Des racines dans la capitale canadienne de la mode

La bannière Tip Top a une forte présence au Canada depuis son établissement en 1909. Elle connait bien le marché québécois. Durant sa période d'activité dans la province, deux des magasins les plus performants de la chaîne se trouvaient au Québec. Le moment est propice à l'expansion de l'entreprise, car le Québec est synonyme de style et de culture à la fine pointe de la mode, ce qui correspond parfaitement à l'offre de Tip Top.

« Avec notre partenaire immobilier Oberfeld Snowcap, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles occasions de développement au pays. Au Québec, nous avons ciblé plus de 20 centres commerciaux et nous serons à même de poursuivre notre croissance lorsque les espaces adéquats se libéreront », précise M. Itkoff. « Le choix de s'établir d'abord à Montréal et à Québec allait de soi, la demande y étant grande pour des vêtements pour hommes adaptés à des événements spéciaux et au travail. Les Galeries d'Anjou et les Galeries de la Capitale sont toutes deux situées dans des centres de banlieue à forte fréquentation, là où nous croyons que notre proposition de valeur aura le plus d'impact. »

Un nouveau look et une nouvelle ambiance

Tip Top poursuit le déploiement de ses nouveaux prototypes de magasins et s'affaire à apporter le nouveau look et la nouvelle ambiance de la marque dans des magasins existants un peu partout au Canada. Les acheteurs seront séduits par les intérieurs lumineux et spacieux qui mettent en valeur la boutique Tip Top Event Shop . Cette dernière se démarque en offrant aux consommateurs une destination unique pour des événements de toutes sortes.

La boutique Event Shop est un nouveau concept pour une expérience d'achat simple et sans souci. Elle est comme un catalogue en trois dimensions présentant une multitude d'options aidant les acheteurs à trouver tout ce dont ils ont besoin, dans des couleurs et des motifs assortis, en vue d'un événement spécial. Tout est disponible en une seule visite chez Tip Top.

L'offre de Tip Top

Tip Top a de tout pour tout le monde, pour toutes les occasions, ce qui en fait la destination parfaite en matière de vêtements pour les événements et le travail. Tip Top demeure la destination de choix pour les Canadiens pour des tenues parfaites pour tous les types d'événement (mariage, bal des finissants, remises de diplômes) où les hommes veulent être et se sentir à leur mieux.

Les costumes sont disponibles dans des coupes étroites et modernes, avec des tailles « à l'infini » pour convenir à tous les clients. Les invités au mariage peuvent donc assortir des vêtements sans problème dans n'importe quel établissement Tip Top au Canada. Les vestes et les pantalons sont proposés séparément afin de permettre aux clients de trouver une coupe presque sur mesure pour le prix d'une location ou moins. Un service de confection sur place est également disponible pour une coupe parfaite.

Pour une tenue parfaite le « grand jour » à partir des costumes Tip Top offerts dans plus de 20 couleurs, ainsi que des chemises et accessoires assortis, les Canadiens peuvent consulter le Look Book de la saison des mariages ici .

À propos de Tip Top | Tailleurs depuis 1909

Depuis plus de 110 ans, Tip Top offre aux Canadiens des vêtements de qualité pour hommes à des prix incroyables. Avec plus de 80 magasins au pays et le site Web tiptop.ca, Tip Top est la destination de choix en matière de solutions vestimentaires pour les événements et le travail, offrant aux hommes des Moments parfaits, Tenues parfaites. Tip Top propose un large éventail de styles de vêtements formels et décontractés pour les moments importants de la vie, comme les bals de finissants, les mariages et tout autre événement.

L'offre de tailles « à l'infini » de l'entreprise assure au client que des vêtements à sa taille seront toujours disponibles et que les invités au mariage pourront les assortir sans problème dans n'importe quel magasin Tip Top au pays. Tip Top se concentre essentiellement sur les ajustements, que ce soit aux vêtements, aux budgets ou aux styles des hommes, afin de leur permettre de se sentir bien et de bien paraître.

En plus d'être la destination événement, Tip Top est une entreprise partenaire de Fight to End Cancer au bénéfice de la Princess Margaret Cancer Foundation depuis 2014. La bannière est fière de dire qu'elle a amassé plus de 1,1 million de dollars au cours des neuf dernières années pour soutenir la cause. En 2023, l'objectif est de porter ce total à 1,5 million de dollars, ce qui constituerait une année record.

