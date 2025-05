Tip Top perpétue sa tradition en alliant style et valeur pour l'un des moments les plus mémorables des élèves.

VAUGHAN, ON, le 15 mai 2025 /CNW/ - Chaque saison des bals de promo est synonyme de nouvelles possibilités, de tendances à explorer et de choix de couleurs et d'accessoires, alors que les élèves célèbrent une étape marquante de leur vie. Trouver le bon look est une priorité pour de nombreux étudiants et parents -- mais trouver le complet parfait ne devrait pas vider son portefeuille. Alors que les Canadiens priorisent les marques locales, le détaillant canadien de vêtements pour hommes, Tip Top , renouvelle son engagement envers la communauté avec une expérience d'achat axée sur l'accessibilité, la valeur et la commodité, faisant de Tip Top la destination incontournable pour la saison des bals 2025.

Ce que les Canadiens recherchent

Avec plus de 20 couleurs de complets, de coupes et d'accessoires, et plus de 1 000 combinaisons de styles possibles, les finissants peuvent créer leur propre ensemble stylé chez Tip Top pour moins de 300 $ - le tout à partir de 279 $. Les clients peuvent obtenir un pantalon gratuitement à l'achat d'un veston, et pour seulement 20,25 $, les étudiants peuvent ajouter une chemise habillée et une cravate assortie.

« Le bal de promo est l'occasion d'exprimer sa personnalité, et nous voulons que chaque étudiant se sente confiant et à l'aise dans son complet » déclare Tiffany Braund, vice-présidente au marchandisage chez Tip Top. « Avec une gamme complète d'accessoires colorés, de styles et de tailles, nous sommes fiers d'offrir un processus simple et abordable pour que chacun puisse trouver la tenue parfaite pour célébrer ce moment inoubliable. »

Alors que de nombreux parents et étudiants ressentent la pression économique, l'équilibre entre le budget et le style est plus que jamais essentiel. Un sondage mené par Tip Top* révèle que plus de quatre Canadiens sur cinq (88 %) estiment que le prix abordable pour un complet de qualité est un facteur clé dans leur décision d'achat. En fait, 65 % des Canadiens considèrent qu'un prix raisonnable pour une tenue de bal devrait être inférieur à 400 $, et le prix moyen jugé raisonnable est de 280 $.

Les résultats du sondage révèlent ceci :

41 % des Canadiens estiment qu'un prix raisonnable de costume de bal de promo se situe à 300 $ ou moins.

Près de 40 % (39 %) des Canadiens sont d'accord pour dire qu'un complet pouvant être porté plusieurs fois offre le meilleur rapport qualité-prix lorsqu'il s'agit d'acheter un habit pour leur bal de promo.

Plus de la moitié (62 %) affirment que la possibilité de posséder son propre complet plutôt que d'en louer un a une importance majeure dans leur choix.

La commodité joue également un rôle majeur dans les décisions d'achat. Le sondage révèle que 51 % des Canadiens apprécient pouvoir magasiner leur complet de bal en magasin et en ligne. Tip Top offre les deux options, permettant aux clients de naviguer et de commander depuis chez eux ou de visiter l'un des 85 magasins pour un service personnalisé et des retouches sur place.

Par ailleurs, 83 % des Canadiens ont souligné l'importance d'avoir un vaste choix de couleurs et de styles lorsqu'ils magasinent leur tenue de bal.

« Le bal est un événement spécial, mais il ne devrait pas représenter une lourde dépense pour les parents », explique Tiffany Braund. « Le complet parfait commence chez votre Tip Top local -- adapté à votre corps, à votre budget et, surtout, à votre style. En magasin, nous offrons également des prix groupés, des services de retouche et plus encore -- il est donc possible de posséder un complet pour moins cher qu'une location. Nous savons que les étudiants et leurs familles recherchent des vêtements de qualité à prix raisonnable, et nous avons travaillé fort pour proposer des options abordables sans compromis sur le style ou la qualité. »

Acheter ou louer?

Au-delà du prix, les Canadiens recherchent la valeur à long terme. Alors qu'un Canadien sur cinq (21 %) demeure incertain quant à l'approche à privilégier -- achat ou location --, plus de la moitié (62 %) considèrent qu'il est important de pouvoir conserver leur complet.

Du traditionnel smoking noir aux modèles modernes audacieux, Tip Top s'engage à offrir des tenues de bal de qualité, abordables et stylées, répondant aux besoins des étudiants d'aujourd'hui. Avec un accent mis sur l'accessibilité, la commodité et la variété, Tip Top demeure le choix par excellence pour les Canadiens qui souhaitent faire du bal de promo une soirée inoubliable.

Pour en savoir plus sur la collection de bal de promo de Tip Top et pour magasiner en ligne ou trouver une succursale près de chez vous, visitez tiptop.ca.

* Ces résultats proviennent d'un sondage réalisé par Tip Top du 27 février au 3 mars 2025 auprès d'un échantillon représentatif de 1 510 internautes canadiens membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été mené en anglais et en français. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de +/-2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de Tip Top | Tailleurs depuis 1909

Depuis plus de 116 ans, Tip Top offre aux Canadiens des vêtements de qualité pour hommes à des prix incroyables. Avec plus de 85 magasins au pays et le site Web tiptop.ca, Tip Top est la destination de choix en matière de solutions vestimentaires pour les événements, offrant aux hommes des Moments parfaits, Tenues parfaites. Tip Top propose un large éventail de styles de vêtements formels et décontractés pour les moments importants de la vie, comme les bals de finissants, les mariages et tout autre événement. Tip Top se concentre essentiellement sur les ajustements, que ce soit aux vêtements, aux budgets ou aux styles des hommes, afin de leur permettre de se sentir bien et de bien paraître.

