Le nouveau studio partagera ses connaissances avec la communauté de développement de jeux montréalaise en animant des conférences sur les jeux à monde ouvert et sur la création d'une franchise AAA.

MONTRÉAL, le 18 oct. 2022 Un an après avoir ouvert ses portes, le studio de développement de jeux AAA TiMi Montréal sera présent à la prochaine conférence MEGAMIGS à l'Hôtel Bonaventure à Montréal : l'événement phare pour l'industrie montréalaise du jeu vidéo ainsi que pour les amateurs québécois qui souhaitent en connaître plus sur leur création et leur développement. TiMi Montréal soutient l'événement en tant que commanditaire et se rapproche de la communauté du jeu en proposant plusieurs activités sur place dès le 19 octobre.

Depuis son ouverture en juillet 2021, TiMi Montréal travaille sur un jeu de rôle multiplateforme original à monde ouvert AAA. Il s'agit de l'un des trois nouveaux studios nord-américains du TiMiStudio Group, qui connaît un succès retentissant. L'équipe existante compte plusieurs talents ayant travaillé sur certains des plus grands jeux à monde ouvert de la planète, comme Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, ainsi que sur des séries populaires comme Gears of War et Rainbow Six Siege.

Le recrutement demeure toujours une priorité pour TiMi Montréal qui veut doubler la taille de son équipe cette année. Le studio montréalais prévoit ouvrir de nouveaux locaux, conçus par l'entreprise locale A+, dans le quartier du Mile-Ex au courant de la prochaine année.

« Nous voulons miser sur l'incroyable talent ici à Montréal pour créer un jeu de rôle à monde ouvert qui offre quelque chose de nouveau aux joueurs du monde entier », a déclaré Philippe Fournier, producteur principal de TiMi Montréal. « Nous voulons devenir le studio de premier plan pour TiMi en Amérique du Nord. »

Les développeurs peuvent en apprendre davantage sur TiMi Montréal au MEGAMIGS, où le studio organisera deux conférences et trois activations :

« Créer en Harmonie : Méthodes pour la production de jeu à monde ouvert » (en anglais seulement) -- Rejoignez Philippe Fournier, producteur principal de TiMi Montréal, le mercredi 19 octobre à midi pour une conférence de 45 minutes à la salle Montréal 8, sur le volet de la gestion de la production.

(en anglais seulement) -- Rejoignez Philippe Fournier, producteur principal de TiMi Montréal, le mercredi 19 octobre à midi pour une conférence de 45 minutes à la salle Montréal 8, sur le volet de la gestion de la production. « Un nouveau départ : Construire une nouvelle franchise et un nouveau studio AAA à Montréal » (en anglais seulement) -- La productrice Geneviève Danforth se joindra à la directrice narrative Bonnie Jean Mah et au directeur artistique Patrick Limoges pour partager quelques idées clés sur les valeurs culturelles du studio et son approche en matière de développement de jeux, le jeudi 20 octobre à 10 heures sur la scène des partenaires.

(en anglais seulement) -- La productrice Geneviève Danforth se joindra à la directrice narrative et au directeur artistique pour partager quelques idées clés sur les valeurs culturelles du studio et son approche en matière de développement de jeux, le jeudi 20 octobre à 10 heures sur la scène des partenaires. Pause-café le mercredi 19 octobre à 14 h 45 Profitez d'un café gratuit, rencontrez les membres du studio et gardez un œil sur le swag de TiMi Montréal !

Profitez d'un café gratuit, rencontrez les membres du studio et gardez un œil sur le de TiMi Montréal ! [email protected] le mercredi 19 octobre à 17 h 30 Terminez la journée avec une petite bouchée et un verre ou deux en notre compagnie ! Retrouvez vos amies et amis ou faites de nouvelles connaissances pour célébrer la fin de la première journée.

Terminez la journée avec une petite bouchée et un verre ou deux en notre compagnie ! Retrouvez vos amies et amis ou faites de nouvelles connaissances pour célébrer la fin de la première journée. Salle des exposants, kiosque 141 Rencontrez l'équipe, posez des questions sur le studio et apprenez-en davantage sur les possibilités de carrière offertes pour créer un nouveau jeu de rôle AAA à monde ouvert !

À propos de TiMi Montréal

TiMi Montréal est un studio de développement de jeux AAA au sein de TiMi Studio Group et de Tencent. Le studio travaille sur un jeu de rôle multiplateforme à monde ouvert utilisant Unreal Engine 5. L'équipe principale a fait ses preuves dans la création de jeux à monde ouvert, notamment Assassin's Creed, Far Cry et Watch Dogs qui ont connu un succès retentissant. Le studio aspire à devenir un studio de premier plan pour sa société mère, Tencent Games, en joignant un public international de joueurs passionnés qui apprécient la culture positive et inclusive du studio qui mène au développement de jeux innovants et audacieux. Rejoignez l'équipe en postulant au ww.timistudios.com/careers.

À propos de TiMi Studio Group

TiMi Studio Group, une filiale de Tencent Games, est une équipe de développement et d'exploitation de jeux vidéo de premier plan qui vise à améliorer la qualité du divertissement pour les joueurs du monde entier. Basée à Shenzhen, en Chine, et disposant de bureaux à Los Angeles, Seattle, Montréal, Shanghai et Chengdu, TiMi crée des jeux de haute qualité, haute fidélité et très créatifs dans une grande variété de genres et sur de multiples plateformes. Fondée en 2008, TiMi a développé une série de jeux à succès, dont Honor of Kings, Call of Duty : Mobile et Pokémon UNITE. Pour en savoir plus sur TiMi, suivez @timistudios sur Twitter et sur LinkedIn.

SOURCE TiMi Montréal

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Eric Aach, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, [email protected], 514 569-3594