TIMBER SPECIALTIES LANCE MICROPRO SIENNA PLUS ET REHAUSSE AINSI UNE SOLUTION AYANT FAIT SES PREUVES DANS L'INDUSTRIE

TORONTO, le 25 juin 2026 /CNW/ - Timber Specialties Limited, la division canadienne de Koppers Inc. des agents de préservation du bois, a le grand plaisir d'annoncer le lancement du bois traité MicroPro Sienna Plus, formulation améliorée qui fait fond de la performance établie et du leadership en matière d'environnement de MicroPro Sienna.

Depuis plus de 13 ans, MicroPro Sienna est le choix de confiance des entrepreneurs et des bricoleurs à travers le Canada, étant une marque reconnue pour sa durabilité, sa performance en matière de résistance à la corrosion et son profil environnemental en tête de l'industrie. Cette marque a transformé le marché résidentiel du bois traité au Canada en redéfinissant les normes de l'industrie et en s'éloignant de la teinte verte traditionnelle du bois traité en faveur d'un brun naturel, couleur davantage recherchée par les propriétaires de maison et les entrepreneurs.

Avec MicroPro Sienna Plus, cet héritage progresse encore plus avec une rétention des couleurs améliorée, conçue pour conserver le ton chaud Sienna qui est sa signature pour une performance des couleurs plus durable. Notre système de couleur rehaussé a été développé et validé grâce à une évaluation comparative de l'exposition à l'usure aux intempéries s'étendant sur plus de 20 saisons, démontrant ainsi une rétention des couleurs supérieure relativement à la formulation antérieure de MicroPro Sienna tout en aidant à maintenir le ton chaud qui est la signature de Sienna.

« MicroPro Sienna a établi la norme sur le marché canadien », souligne Jana Proctor, Directrice du marketing chez Timber Specialties. « Avec MicroPro Sienna Plus, poursuit-elle, nous consolidons un produit qui a déjà gagné la confiance des entrepreneurs et des propriétaires de maison, en procurant la même excellente protection de l'agent de préservation avec une performance des couleurs encore rehaussée. »

MicroPro Sienna Plus continue d'utiliser la technologie d'azole de cuivre micronisé à base de cuivre recyclé à 100 %. L'agent de préservation se dépose directement à l'intérieur des cellules du bois sans utilisation de solvants, ce qui se traduit par une forte résistance à la lixiviation et un rejet minimal de cuivre. Un système novateur de pigment et de colorant est intégré au processus de traitement afin de rehausser la performance à long terme des couleurs. MicroPro Sienna Plus demeure certifié comme produit écologiquement préférable basé sur l'évaluation du cycle de vie, distinction qui vient renforcer son leadership dans le domaine de la préservation du bois écoresponsable.

MicroPro Sienna Plus est étudié pour offrir une performance à long terme dans des applications exigeantes. Il affiche des taux de corrosion qui sont comparables à ceux du bois non traité, aidant ainsi à préserver au fil du temps l'intégrité des dispositifs de fixation et des connecteurs. MicroPro Sienna Plus est également approuvé pour contact direct avec l'aluminium dans les applications au-dessus du sol, offrant une plus grande flexibilité d'emploi aux entrepreneurs et aux constructeurs. En outre, il offre une protection éprouvée contre la pourriture et les dommages causés par l'attaque des termites.

Parallèlement au lancement de MicroPro Sienna Plus, Doman, le partenaire de Timber Specialties, a renforcé sa présence nationale dans le commerce de détail grâce à une offre réalisée à l'échelle d'un vaste réseau de fournisseurs et de détaillants indépendants de matériaux de construction en tête du marché. MicroPro Sienna Plus est maintenant offert chez de nombreux détaillants RONA, Home Hardware, Castle, Timber Mart, Slegg et plusieurs autres à travers le Canada.

« Nous sommes fiers de la réputation que s'est taillée MicroPro Sienna sur le marché canadien », précise Stephen Marshall, Vice-président, Bois traité, chez Doman. «Et MicroPro Sienna Plus, insiste Stephen, s'appuie sur cette solide fondation afin de positionner la marque de telle façon qu'elle poursuive son essor parmi les détaillants canadiens. »

À propos de Timber Specialties

Timber Specialties Limited est la division canadienne qui fabrique les agents de préservation du bois de Koppers Inc., chef de file intégré mondial parmi les fournisseurs de composés carbonés et de produits et services commerciaux liés au traitement du bois. Les ventes par Timber Specialties d'agents de préservation du bois et d'équipements d'usine aux installations de préservation du bois au Canada sont appuyées par des effectifs en ingénierie, en technique et en marketing qui sont voués à servir la clientèle canadienne. MicroPro Sienna est un produit de bois pour extérieur toutes saisons. La technologie d'agent de préservation certifiée LEED représente le processus de traitement du bois pour projets de construction extérieurs le plus perfectionné qui soit. Des renseignements supplémentaires sont disponibles à l'adresse www.microprosienna.com

SOURCE Timber Specialties

Pour obtenir plus d'information ou prendre les dispositions nécessaires à des entrevues, veuillez communiquer avec Stefano Toniutti de kg&a, à [email protected].