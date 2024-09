L'héroïne communautaire québécoise recevra 18 000 $

VAUGHAN, ON, le 18 sept. 2024 /CNW/ - TIMBER MART a annoncé que Cathy Tétreault a été désignée gagnante du prix Leader local de l'année 2024 et recevra une subvention de 18 000 $ pour sa communauté locale, qui contribuera à l'éducation et à la défense des droits et des intérêts des jeunes.

TIMBER MART soutient les marchands qui sont établis dans des centaines de communautés à travers le pays et travaille avec son réseau de marchands pour soutenir les quartiers dans lesquels ils opèrent. Cette année, il était important d'aller plus loin dans l'engagement communautaire, en allouant des fonds à des projets communautaires et à ceux qui se dévouent à la cause. Au cours de la période de mise en candidature, les marchands TIMBER MART ont identifié les leaders comme des personnes qui continuent à jouer un rôle positif grâce à des projets, des programmes ou des initiatives au sein de leurs communautés. Mettant en lumière les qualités de leadership exceptionnelles de ces leaders ainsi que leurs histoires, ils ont été choisis pour bénéficier d'un financement et d'un soutien supplémentaires.

« À TIMBER MART, nous avons à cœur d'aider les communautés dans lesquelles sont établis nos marchands. De ce fait, nous sommes ravis d'annoncer que Cathy Tétreault est la leader locale pour 2024 », déclare Jon Irwin, vice-président des Services aux membres de TIMBER MART. « Son engagement à éduquer et à défendre les jeunes revêt une importance cruciale dans sa communauté, et nous sommes fiers de pouvoir jouer un petit rôle à cet égard. Reconnaître et honorer les héros locaux comme Cathy est une priorité pour nous, et nous sommes impatients de voir le travail qu'elle continuera à effectuer! »

Cathy Tétreault a été nommée par son magasin local TIMBER MART, Matériaux Audet, pour son dévouement à améliorer la vie des jeunes de sa communauté. MmeTétreault est directrice de la Maison des jeunes de Duberger, où elle remplit une mission de toute une vie, qui consiste à insuffler de l'espoir aux jeunes grâce à des projets éducatifs et positifs. C'est une personne dévouée, attentionnée et avant-gardiste. En 2011, elle a fondé le Centre Cyber-aide (CCA), spécialisé dans la prévention à la cyberdépendance, à la cyberintimidation et à l'hypersexualisation. Grâce au CCA, elle sensibilise les jeunes, les parents et le public à l'utilisation raisonnée et saine des écrans.

Elle participe activement à des consultations sur son expertise, notamment le Congrès international sur la réussite éducative (2018) et le Forum sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes (2020). De plus, Mme Tétreault a lancé une pétition pour le rétablissement des cours d'éducation sexuelle (2014) et a été reconnue comme partenaire de la lutte contre l'intimidation par le gouvernement du Québec en 2015. Elle est aussi l'auteure du livre « Jeunes connectés, parents informés » (Midi Trente, 2018), qui offre des conseils exhaustifs sur l'utilisation raisonnée et saine de la technologie par les jeunes.

Les contributions de Cathy à la Maison des jeunes de Duberger s'alignent sur les valeurs et la vocation de TIMBER MART à favoriser un changement positif dans les communautés locales à travers le Canada. Grâce à cette subvention de TIMBER MART, des fonds seront distribués pour soutenir trois projets développés par Mme Tétreault et son équipe, qui auront un impact positif sur la santé en général des jeunes âgés de 10 à 17 ans.

La campagne des Leaders locaux TIMBER MART a été lancée en 2023 pour mettre en avant les héros et les leaders qui sont de véritables piliers dans leurs communautés respectives. Les nominations ont été recueillies et soumises au vote des magasins d'un bout à l'autre du pays.

Fondé en 1967, TIMBER MART est le plus important groupe national d'achat appartenant à ses membres au Canada pour le véritable entrepreneur indépendant. Avec des centaines de membres, dont des détaillants indépendants de matériaux de construction et de quincaillerie, de marchands et de fabricants installés dans chaque province du pays, TIMBER MART offre à son grand réseau de marchands un choix de programmes d'achat concurrentiels, des services de marketing complets et un soutien personnalisé pour favoriser la réussite des entreprises indépendantes. Pour plus d'informations, visitez www.timbermart.ca et www.membretimbermart.ca.

