Le RafraîchiTim limonade thé aux fruits de la passion est le deuxième nouveau RafraîchiTim ce printemps, après le lancement du RafraîchiTim thé glacé fraîchement infusé en mars.

« Notre plateforme RafraîchiTim a connu beaucoup de succès depuis notre premier produit l'été dernier. Le RafraîchiTim thé glacé fraîchement infusé et notre nouveau RafraîchiTim limonade thé aux fruits de la passion témoignent de notre engagement à développer non seulement cette plateforme, mais toute notre gamme de boissons froides délicieuses et originales », explique Hope Bagozzi, directrice du marketing pour Tim Hortons Canada.

Les RafraîchiTim sont les boissons désaltérantes par excellence par temps chauds, et les invités peuvent les déguster seuls ou les inclure dans un trio de dîner Tim Hortons.

