Tim Hortons s'associe à WestRock afin de mettre à l'essai un gobelet à boissons chaudes novateur en janvier, dans certains restaurants de Vancouver. En plus d'être compostable et recyclable, ce nouveau gobelet contient jusqu'à 20 % de matières recyclées post-consommation.

La conception du gobelet permet de récupérer une plus grande proportion de ses fibres de carton lors du processus de remise en pâte. Ce gobelet est donc plus rentable pour ceux qui recueillent et réutilisent les matériaux de post-consommation, ce qui pourrait aider Tim Hortons à faire accepter ses gobelets par un plus grand nombre de programmes de recyclage au Canada. À l'heure actuelle, les gobelets pour boissons chaudes de Tim Hortons peuvent uniquement être recyclés en Colombie-Britannique et dans certaines municipalités d'autres provinces.

« Nous sommes fiers de franchir cette nouvelle étape dans notre démarche visant à proposer des gobelets compostables ou recyclables partout au Canada », a déclaré Paul Yang, directeur principal de la durabilité et des emballages chez Tim Hortons.

« Nous allons communiquer les résultats du test aux intervenants gouvernementaux et industriels de partout au pays. Nous voulons faire part de nos progrès afin de pouvoir collaborer à créer les meilleures solutions possible, que chacun pourra utiliser pour un avenir plus durable. »

Le modèle de gobelet testé découle d'essais antérieurs sur des gobelets fabriqués à partir de matériaux recyclés post-consommation et d'autres gobelets dont le revêtement était compostable ou recyclable. Cet essai vise à tester un gobelet compostable ou recyclable qui est fabriqué à partir de matériaux recyclés.



Mise à l'essai d'une technologie de recyclage assistée par IA dans 12 restaurants au Canada



Tim Hortons met à l'essai une technologie assistée par intelligence artificielle (IA) dans certains restaurants du Canada, afin de renseigner ses invités sur le recyclage et le compostage, et d'optimiser les taux de recyclage et de réacheminement.

Grâce à un partenariat avec l'entreprise Intuitive AI de Vancouver, les bacs de 12 restaurants du Canada seront équipés d'un écran et d'une technologie de reconnaissance visuelle pour identifier les emballages que les invités numérisent. L'écran indique aux invités si les articles qu'ils ont numérisés peuvent être recyclés ou compostés, ou s'ils doivent être mis à la poubelle.

La période d'essai commencera par une analyse de l'utilisation actuelle des poubelles et des bacs à recyclage et à compostage par les invités dans certains restaurants, avant que les indications à l'écran ne soient activées. La technologie est actuellement intégrée à des restaurants de Vancouver, et elle sera intégrée à certains restaurants en Alberta, au Manitoba, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse d'ici la fin de l'année.

Projet pilote sur l'utilisation d'emballages réutilisables et consignés avec la plateforme zéro déchet Loop

Tim Hortons est ravi de s'associer à la plateforme zéro déchet Loop, de TerraCycle, pour tester un programme qui donnera à ses invités la possibilité de laisser un dépôt pour obtenir des gobelets ou des contenants alimentaires réutilisables et consignés, un geste qui nous aidera à réduire la quantité de déchets que nous produisons.

Le projet pilote sera lancé le 1er novembre dans cinq restaurants de Burlington, en Ontario (situés au 1220 Brant St.; au 2201 Brant St.; au 3485 Harvester Rd.; au 4033 New St. et au 29 Plains Rd.). Les invités pourront utiliser ces gobelets et ces contenants alimentaires moyennant une consigne de 3 $ par article. Les consignes seront remboursées via l'appli mobile de Loop, qui doit être associée à un compte bancaire. Les invités peuvent utiliser l'un des bacs de retour situés dans les cinq restaurants participants pour rapporter leurs gobelets ou contenants alimentaires réutilisables. Tous les contenants rapportés seront lavés et désinfectés avant de pouvoir être réutilisés.

« Grâce à ce test, nous allons commencer à voir comment nos invités réagissent face à un système d'emballages réutilisables et consignés. Nous pourrons comprendre ce qu'ils aiment ou n'aiment pas, afin d'élaborer un système qui soit fluide et agréable pour davantage d'invités dans plus de villes à l'avenir », a déclaré M. Yang.

