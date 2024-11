TORONTO, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Tilley Endurables Inc., un chef de file canadien en matière de vêtements et d'accessoires de plein air, est heureux d'annoncer le lancement de sa toute nouvelle ligne de vêtements de travail Tilley Tuff offerte exclusivement chez RONA, un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada. Ce partenariat stratégique élargit l'offre de Tilley dans la catégorie des vêtements de travail et met l'accent sur la durabilité, la fonctionnalité et le style caractéristique de la marque.

Vêtements de travail Tilley Tuff (Groupe CNW/Tilley Endurables Inc)

Du chantier au quotidien : Présentation des vêtements de travail Tilley Tuff

Les vêtements de travail Tilley Tuff sont conçus pour les Canadiennes et les Canadiens confrontés aux rigueurs des emplois physiques et des environnements difficiles. La collection comprend des vêtements sophistiqués tels que des pantalons multipoches, des vestes résistantes aux intempéries et des articles de base, tous créés avec le souci du détail et l'engagement de Tilley pour des matériaux de haute qualité.

Partenariat de vente au détail exclusif avec RONA

Détaillant exclusif des vêtements de travail Tilley Tuff, RONA offrira cette gamme durable à la population canadienne dans 100 magasins au pays. Ce partenariat allie l'expertise de Tilley dans la création de vêtements de plein air durables à la présence profondément enracinée de RONA au service des professionnels et des rénovateurs amateurs canadiens dans le domaine de la construction et de la rénovation résidentielle depuis 1939.

« Je suis très heureux de ce nouveau partenariat avec Tilley Tuff. RONA peut ainsi offrir à ses clients Pros et rénovateurs amateurs des vêtements de travail innovants, de qualité et d'un bon rapport qualité-prix, fabriqués par une marque canadienne de confiance. C'est un excellent ajout à notre offre de produits, d'autant plus que la gamme est une exclusivité dans nos magasins RONA+ et RONA », explique Doug Young, chef de la direction de la mise en marché chez RONA inc.

Révolutionner les vêtements de travail

Les vêtements de travail Tilley Tuff établissent une nouvelle norme en matière de sophistication robuste, conçue pour répondre aux besoins pratiques des professionnels d'aujourd'hui sans compromettre le style ou le confort. Voici quelques-uns des articles phares :

Pantalons de travail Tech : Tissu à coquille souple à tissage double résistant à l'eau et coupe-vent offrant un confort multiextensible. Huit poches fonctionnelles, dont des poches pour téléphone sur la cuisse droite pour garder les indispensables à portée de main.

: Tissu à coquille souple à tissage double résistant à l'eau et coupe-vent offrant un confort multiextensible. Huit poches fonctionnelles, dont des poches pour téléphone sur la cuisse droite pour garder les indispensables à portée de main. Chemises de travail : Chemise de travail Tech Shield en flanelle résistante à l'abrasion, extensible dans les deux sens, et chemise de travail en mélange coton résistant aux taches, à fermeture par boutons-pression.

Chemise de travail Tech Shield en flanelle résistante à l'abrasion, extensible dans les deux sens, et chemise de travail en mélange coton résistant aux taches, à fermeture par boutons-pression. Vêtements d'extérieur : Vestes à poches doublées et résistantes aux intempéries pour une transition en douceur entre les chantiers et les activités de bureau décontractées.

Vestes à poches doublées et résistantes aux intempéries pour une transition en douceur entre les chantiers et les activités de bureau décontractées. Couches de base : Couches de base respirantes et à séchage rapide assurant un confort durable pendant de longues heures de travail.

Couches de base respirantes et à séchage rapide assurant un confort durable pendant de longues heures de travail. Articles de base classiques : Chandails à manches courtes en coton et pantalons en toile résistants au style pratique et offrant un grand confort.

Qualité à prix abordable

Conçus pour durer, les vêtements de travail Tilley Tuff sont proposés à un prix très avantageux; certains articles sont offerts à seulement 16,99 $. Exclusivement offerts dans les magasins RONA+ et RONA participants, la gamme de vêtement de travail allie fonctionnalité, durabilité et style pour une expérience de premier ordre.

Événement de lancement officiel le 18 novembre

Le lancement de la ligne de vêtements de travail Tilley Tuff aura lieu au RONA+ Golden Mile le 18 novembre 2024. L'événement comprendra des démonstrations en direct mettant à l'avant l'innovation et les caractéristiques techniques de la marque Tilley Tuff.

« Tilley a toujours cherché à créer des produits à l'épreuve du temps. Les vêtements de travail Tilley Tuff ne dérogent pas à la règle. Ils sont conçus avec la même précision et la même qualité, mais sont maintenant proposés aux Canadiennes et aux Canadiens qui exigent ce qu'il y a de mieux au travail comme au quotidien », a déclaré Joseph Mimran, président de Tilley Endurables. « Notre collaboration avec RONA a été exceptionnelle, et sa vaste portée en fait le partenaire idéal pour nous aider à offrir cette nouvelle gamme excitante à la population partout au pays. »

Visitez les sites www.tilley.com et www.rona.ca pour plus de détails.

À propos de Tilley Endurables Inc.

Fondée en 1980, la société Tilley Endurables est mondialement connue pour ses chapeaux et vêtements de plein air méticuleusement conçus. L'utilisation de matériaux durables et son engagement à offrir une qualité exceptionnelle font des produits Tilley un indispensable à toute aventure.

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite et dessert quelque 425 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes RONA+, RONA et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 21 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. RONA inc. figure au palmarès des meilleurs employeurs de la région de Montréal depuis 2021. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

SOURCE Tilley Endurables Inc

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour organiser une entrevue, veuillez communiquer avec : Sue Damouni, Tilley Endurables inc., 416-999-6694, [email protected]; Frank Rocchetti, Tilley Endurables inc., 416-951-2146, [email protected], Relations avec les médias, RONA inc., 514 599-5900, poste 5271, 1 866 566-3342, [email protected]