REDWOOD SHORES, Californie, 21 septembre 2020 /CNW/ - Oracle Corporation (NYSE: ORCL) a annoncé aujourd'hui avoir été choisie par TikTok comme fournisseur de programme de nuage sécurisé de l'entreprise. Cette décision d'ordre technique de TikTok a été fortement influencée par le déplacement réussi d'une partie importante des capacités de vidéoconférence de Zoom vers le nuage public d'Oracle.

« TikTok a choisi la nouvelle infrastructure infonuagique de deuxième génération d'Oracle parce qu'elle est beaucoup plus rapide, plus fiable et plus sécuritaire que la technologie de première génération actuellement offerte par tous les autres importants fournisseurs de services infonuagiques, a déclaré Larry Ellison, directeur de la technologie d'Oracle. Selon les résultats du sondage " 2020 Industry CloudPath " publié récemment par IDC, dans le cadre duquel ont été interrogés 935 clients d'une infrastructure-service au sujet de leur satisfaction relative aux fournisseurs d'infrastructure-service, notamment Oracle, Amazon Web Services, Microsoft, IBM et Google Cloud, l'infrastructure-service d'Oracle a obtenu le taux de satisfaction le plus élevé. »

« Dans le cadre de cette entente, TikTok sera offert dans la plateforme Oracle Cloud, et Oracle deviendra un actionnaire minoritaire de TikTok Global, a déclaré Safra Catz, présidente-directrice générale d'Oracle. Oracle mettra rapidement en œuvre les programmes de TikTok dans Oracle Cloud, en augmentera rapidement les capacités et en assurera l'exploitation. Nous avons une confiance absolue envers notre capacité à fournir un environnement hautement sécuritaire à TikTok, et à garantir la confidentialité des données des utilisateurs américains de TikTok, et de ses utilisateurs aux quatre coins de la planète. Nos mesures de sécurité et de protection des renseignements personnels nettement améliorées favoriseront la croissance rapide soutenue de la communauté des utilisateurs de TikTok, au profit de tous les intervenants. »

Appuyée par une expérience de plusieurs décennies en matière de protection des données parmi les plus confidentielles au monde, la plateforme de deuxième génération d'Oracle a été construite à partir de zéro afin d'isoler complètement les applications en cours d'exécution et de réagir de façon autonome aux menaces à la sécurité. Oracle combinera sa technologie infonuagique sécurisée et des examens, une surveillance et une vérification des codes pour offrir aux utilisateurs américains de TikTok une confidentialité et une sécurité des données sans précédent.

