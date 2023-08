MONTRÉAL, le 14 août 2023 /CNW/ - Tiffany Callender, cofondatrice et chef de la direction de la Fédération africaine canadienne de l'économie (FACE), une organisation dirigée par des Noirs et vouée à la création de richesse générationnelle pour la communauté noire canadienne, a été admise au Forbes Business Council, principale organisation de croissance et de réseautage pour les propriétaires d'entreprise et les dirigeants prospères dans le monde entier.

Mme Tiffany Callender, cofondatrice et chef de la direction, Fédération africaine canadienne de l’économie (Groupe CNW/Fédération Africaine Canadienne de l'Économie)

Le Forbes Business Council est une communauté sur invitation seulement pour les dirigeants d'entreprise prospères qui ont fait leurs preuves en matière d'excellence et de leadership dans leurs domaines respectifs. Cette adhésion au conseil est une reconnaissance des réalisations exceptionnelles de Mme Callender et de sa capacité à avoir une incidence importante sur son industrie.

Le comité d'examen Forbes a choisi Mme Callender en fonction de l'ampleur et de la diversité de son expérience. Les critères d'acceptation comprennent des antécédents de réussite ayant une incidence sur les mesures de croissance de l'entreprise, ainsi que des réalisations personnelles et professionnelles et des distinctions.

Grâce à son adhésion au Forbes Business Council, Mme Callender aura l'occasion de partager ses idées sur des articles sur le leadership éclairé et de contribuer aux groupes d'experts publiés en compagnie d'autres experts sur Forbes.com. Elle établira des liens et collaborera avec d'autres leaders et membres respectés lors d'événements de réseautage exclusifs et accédera à des ressources et à une expertise précieuses pour améliorer davantage sa capacité de stimuler l'innovation et la croissance et l'aider à atteindre le sommet en matière d'influence professionnelle.

« Je suis extrêmement honorée d'être admise au Forbes Business Council, une communauté qui réunit des chefs d'entreprise accomplis qui ont un réel impact. Faire partie de ce conseil estimé me permettra d'apprendre d'autres leaders exceptionnels et de partager des idées qui peuvent contribuer à notre réussite collective. Ensemble, nous consoliderons davantage nos rôles de leadership et ferons une différence durable dans nos industries et nos collectivités. »

Pour de plus amples renseignements sur FACE, veuillez consulter le site Web suivant : https://www.facecoalition.com/

À PROPOS DE FACE

FACE est une organisation nationale bilingue sans but lucratif dirigée par des Noirs qui met à la disposition de la communauté noire du Canada des ressources et des connaissances susceptibles d'accroître la création de richesse pour les Canadiens d'origine africaine. En partenariat avec le gouvernement fédéral du Canada, FACE a créé en 2021 un programme de fonds de prêts pour les entrepreneurs noirs afin d'aider les propriétaires d'entreprises noires à avoir accès à des investissements en capital, à un fonds de roulement ou à des ressources commerciales supplémentaires pour leur expansion.

AU SUJET DE FORBES COUNCILS

Forbes Councils est un collectif de collectivités sur invitation seulement créé en partenariat avec Forbes et les bâtisseurs experts de la communauté qui ont fondé le Young Entrepreneur Council (YEC). Au sein des Forbes Councils , des propriétaires d'entreprise et des dirigeants exceptionnels se réunissent avec des gens et font appel à des ressources qui peuvent les aider à prospérer.

Pour en savoir plus sur Forbes Councils, visitez https://councils.forbes.com .

