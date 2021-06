TidalScale annonce une entente de revente internationale avec R2i

TidalScale ajoute R2i au réseau de revendeurs pour accroître la présence de la technologie de serveur à définition logicielle à l'ensemble de la clientèle canadienne

Résumé de la nouvelle :

TidalScale annonce une entente de revente avec R2i, un important fournisseur de services qui permet aux clients de maximiser leur productivité grâce à des technologies de pointe et à des solutions infonuagiques hautement sécurisées

Grâce à cette entente, R2i est immédiatement en mesure d'offrir la technologie de serveur à définition logicielle de TidalScale à son réseau de clients canadiens.

LOS GATOS, Californie, 9 juin 2021 /CNW/ - TidalScale, TidalScale, leader de la technologie de serveur à définition logicielle, annonce aujourd'hui une entente de revente avec R2i, un chef de file des solutions et des services d'infrastructure de pointe au Canada.

La technologie d'avant-garde de TidalScale révolutionne le centre de données. Grâce à TidalScale, les entreprises peuvent utiliser des bases de données ou des charges de travail analytiques à grande échelle (par exemple, Oracle Database et SAP HANA) entièrement en mémoire pour un coût total de possession deux fois moins élevé que les options de mise à l'échelle traditionnelles. La solution logicielle de TidalScale regroupe la mémoire, les cœurs et les E/S de plusieurs serveurs physiques pour créer un serveur virtuel à définition logicielle. Ils sont construits sur du matériel X86 standard, ne requièrent aucune modification des applications et des systèmes d'exploitation et peuvent être déployés en quelques minutes, sur place ou dans le nuage.

R2i est un fournisseur de services de premier plan qui aide ses clients à maximiser la productivité de leur entreprise en mettant en œuvre des technologies de pointe et des solutions infonuagiques hautement sécurisées. R2i est particulièrement reconnu pour son expertise approfondie en matière de configuration de centres de données, en infrastructure infonuagique, en services gérés et en transformation numérique. Son réseau de clients compte plus de 150 entreprises. Il a reçu plus de 100 certifications et a également été reconnu comme le premier partenaire platine d'IBM au Québec.

Gary Smerdon, président et chef de la direction, TidalScale

« R2i a établi un réseau de clients impressionnant et une solide crédibilité sur le marché où il exerce ses activités. Nous sommes heureux d'établir cette entente de revente avec cette entreprise et d'accroître la pénétration du marché des serveurs à définition logicielle encore plus loin au Canada. Les clients de R2i profiteront énormément de notre solution qui permet un déploiement 25 fois plus rapide, un rendement jusqu'à 2,5 fois plus élevé, un coût total de possession DEUX FOIS MOINS élevé et une agilité sans pareil. »

Benoit Martel, président, R2i

« R2i et TidalScale se sont associés pour offrir une valeur différenciée et unique à notre clientèle. Grâce à la technologie de serveur à définition logicielle de TidalScale, nos clients peuvent désormais exécuter leurs plus grandes charges de travail de base de données à une fraction du coût comparativement aux appareils brevetés traditionnels. L'équipe technique expérimentée de R2i aidera les clients à mettre en œuvre la solution sur place ou dans le nuage. »

À propos de TidalScale, Inc.

TidalScale est le leader du secteur de la technologie de serveur à définition logicielle. La solution logicielle de TidalScale relie les serveurs de produits ensemble pour qu'ils fonctionnent comme un seul système plus grand. Le logiciel y parvient en regroupant les cœurs, la mémoire et les E/S de plusieurs serveurs physiques, en rendant ces ressources virtuelles, puis en les présentant au système d'exploitation comme un « serveur à définition logicielle » unifié. Ce serveur à définition logicielle fournit des rendements en mémoire pour des charges de travail de base de données importantes ou multiples. TidalScale ne nécessite aucune modification des applications ou des systèmes d'exploitation et peut être déployé en quelques minutes sur place, dans le nuage ou dans des environnements nuagiques hybrides. Parmi ses clients figurent des entreprises de premier plan du classement de Global 1000. Lisez les études de cas ici : https://www.tidalscale.com/customers/. TidalScale a été reconnu dans : Distinction de Cool Vendors de Gartner, fournisseur de solutions SAP et Oracles le plus prometteur par CIOReview, l'un des 50 meilleurs leaders de centres de données reposant sur des logiciels par CRN, l'une des 100 meilleures entreprises par Red Herring, IDC Innovators, entre autres. TidalScale est une société privée soutenue par Bain Capital, HWVP, Sapphire Ventures, Forte Ventures, Infosys, SK Hynix, Citrix et Samsung. Pour en savoir plus : http://www.tidalscale.com.

