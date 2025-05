thyssenkrupp Marine Systems mise sur une partenariat à long terme avec le Canada

Les sous-marins de classe 212CD sont bien adaptés pour renforcer les capacités de défense du Canada .

OTTAWA, ON, le 28 mai 2025 /CNW/ - thyssenkrupp Marine Systems annonce l'ouverture d'un bureau de représentation au Canada afin de renforcer sa collaboration avec les acteurs locaux et d'affirmer sa présence sur le marché canadien. Cette initiative témoigne de l'engagement de thyssenkrupp Marine Systems à répondre aux besoins de la Marine canadienne et à établir un partenariat stratégique avec le Canada.

L'ouverture du bureau à Ottawa marque une étape importante du projet 212CD au Canada. Dans un contexte de sécurité mondial en constante évolution, les relations internationales jouent un rôle plus essentiel que jamais. Cette annonce favorisera une collaboration encore plus étroite avec les clients actuels et futurs, permettant ainsi de répondre de manière optimale aux besoins spécifiques de la Marine canadienne.

« Notre bureau de représentation au Canada a le potentiel de devenir, à long terme, un centre stratégique pour nos opérations en Amérique du Nord. Nous souhaitons accroître notre présence et réaffirmer notre engagement bien au-delà de nos projets actuels -- car notre objectif n'est pas simplement de décrocher un contrat, mais de bâtir un partenariat stratégique avec le Canada », affirme Oliver Burkhard, chef de la direction de thyssenkrupp Marine Systems. « La demande internationale pour des solutions intégrées, modernes et fiables ne cesse de croître, et nous sommes convaincus que la classe 212CD peut jouer un rôle déterminant dans ce contexte », ajoute-t-il.

Un aperçu des projets en cours chez thyssenkrupp Marine Systems démontre que la production des sous-marins 212CD destinés à l'Allemagne et à la Norvège progresse conformément aux délais établis. À la fin de l'année 2024, l'entreprise a reçu une commande supplémentaire de quatre sous-marins de la part du gouvernement allemand. À l'échelle internationale, la récente commande de deux sous-marins supplémentaires par Singapour illustre le dynamisme croissant de thyssenkrupp Marine Systems sur la scène mondiale et contribue à porter son volume de commandes à près de 18 milliards d'euros.

La Norvège et le Canada envisagent une utilisation et des zones d'opération similaires pour le 212CD. Par ailleurs, ce sous-marin est conçu pour être pleinement intégré aux missions de sécurité internationales -- qu'elles soient bilatérales, multinationales ou menées sous l'égide de l'OTAN --, et ce, dans une grande variété d'environnements opérationnels.

À propos de thyssenkrupp Marine Systems

thyssenkrupp Marine Systems est l'un des leaders mondiaux dans le secteur naval, employant plus de 8 000 personnes réparties entre trois chantiers navals situés à Kiel, Wismar et Itajaí (Brésil), ainsi que sur plusieurs sites à travers le monde. L'entreprise fournit des systèmes pour sous-marins et navires militaires de surface, ainsi que des produits électroniques maritimes et des technologies de sécurité. Avec environ 3 300 employés sur son site de Kiel, le plus grand chantier naval d'Allemagne, thyssenkrupp Marine Systems s'appuie sur 185 ans d'expérience et un engagement constant envers l'excellence. L'entreprise propose à ses clients des solutions sur mesure pour relever les défis d'un monde en évolution. Cette innovation est portée par une équipe passionnée et dévouée, qui construit chaque jour l'avenir de thyssenkrupp Marine Systems.

