Le Centre de services techniques internationaux (STI), anciennement connu sous le nom de Centre d'ingénierie, permettra d'améliorer les capacités de l'entreprise au Canada à soutenir et entretenir l'équipement provenant d'autres FEO et de tierces parties.

à soutenir et entretenir l'équipement provenant d'autres FEO et de tierces parties. L'ajout du Centre de STI permettra également d'accroître la formation et les capacités de réparation des panneaux, de même que d'ajouter de l'équipement d'essai et des simulateurs.

L'investissement de plusieurs millions de dollars dans le Centre de STI couronne un été fructueux pour thyssenkrupp Elevator Canada, au cours duquel l'entreprise a procédé à une acquisition clé et reçu un prix de responsabilité citoyenne.

TORONTO, le 2 oct. 2020 /CNW/ - thyssenkrupp Elevator Canada a transformé son Centre d'ingénierie à la fine pointe de la technologie, situé au 270, Finchdene Square, à Scarborough, en Ontario, en Centre de services techniques internationaux (STI), afin de doter l'entreprise d'une capacité de maintenir et d'entretenir les unités de ses concurrents.

Depuis leur création il y a 20 ans, les STI fournissent un soutien d'entretien de tierce partie pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques partout aux États-Unis. Aujourd'hui, nous offrons notre savoir-faire et nos services de soutien au Canada, ce qui renforce davantage la plateforme de service robuste de thyssenkrupp Elevator Canada.

« En transformant notre Centre d'ingénierie en Centre de STI, nous ne nous attaquons pas seulement à l'un des principaux défis en matière de services dans le secteur. Nous réitérons également que les propriétaires et les gestionnaires d'immeubles peuvent compter sur thyssenkrupp Elevator Canada pour fournir le plus haut niveau de service à ses clients, peu importe le fabricant du système de transport vertical », a déclaré Blaine Coupal, PDG de thyssenkrupp Elevator Canada.

Auparavant, le Centre d'ingénierie, le seul centre du genre au Canada, hébergeait de nouveaux services d'ingénierie de l'installation et de la modernisation, des services de réparation de panneaux canadiens, des simulateurs d'ascenseurs, une salle d'exposition pour les clients et un entrepôt de pièces. Des centaines de techniciens de service et de vendeurs ont été formés au Centre d'ingénierie chaque année depuis l'ouverture de l'installation de 3 millions de dollars en 2017.

Le nouveau Centre de STI améliorera ces services en ajoutant des services d'ingénierie de première ligne par téléphone et sur place, des services de soutien spécialisés, de la formation et de la documentation techniques supplémentaires, des outils de diagnostic et de spécialité, des services de réparation de panneaux et de dispositifs mécaniques, ainsi que du soutien et de la collaboration pour de nouveaux produits. Les STI offriront également les mêmes services pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques de concurrents.

L'an dernier, le Centre d'ingénierie a fait l'objet d'un agrandissement, ce qui a permis de réunir sous son toit ses équipes de construction et de modernisation, ainsi qu'une succursale. Plus de 30 employés y ont déménagé, ce qui portait le nombre total d'employés au Centre d'ingénierie à 87.

« Notre investissement dans le Centre de STI renforce l'engagement que nous avons pris envers nos clients partout en Amérique du Nord, c'est-à-dire d'offrir un niveau de service inégalé dans notre secteur, a expliqué Kevin Lavallee, président et chef de la direction de thyssenkrupp Elevator North America. Le Centre de STI servira de symbole de cet engagement, tout comme le Centre d'innovation et de qualification, qui est la pierre angulaire de notre nouveau siège social nord-américain à Atlanta. Ce lieu d'excellence en matière d'ingénierie jouera un rôle clé pour nous aider à transformer le secteur du transport vertical. Nous avons hâte d'accueillir nos clients, nos partenaires et la collectivité lors de l'ouverture du Centre l'an prochain. »

Bien que le personnel de soutien à distance des STI soit réparti dans toute l'Amérique du Nord, les fonctions de base seront regroupées au nouveau siège social nord-américain de thyssenkrupp Elevator, à Atlanta. Le siège social de trois bâtiments abritera le Centre d'innovation et de qualification (CIQ) qui comprendra une tour d'essai de 128 mètres (420 pieds). Une fois les travaux terminés en 2021, la tour d'essai des ascenseurs sera la plus haute tour du genre dans l'hémisphère occidental. Les fonctions de base de la STI seront regroupées dans le CIQ et les immeubles du siège social de l'entreprise à compter de 2022.

En juillet 2020, thyssenkrupp Elevator Canada a fait l'acquisition de Winnipeg Elevator Group et a reçu le prix du champion national de Fibrose kystique Canada. Et l'amélioration des services du Centre de STI couronne un été occupé pour le chef de file du transport vertical.

