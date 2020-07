Le National Champion Award récompense les entreprises qui ont apporté un leadership et un soutien financier exceptionnels à Fibrose kystique Canada au niveau national.

Award récompense les entreprises qui ont apporté un leadership et un soutien financier exceptionnels à Fibrose kystique au niveau national. Depuis 2017, thyssenkrupp Elevator Canada a réussi à amasser plus de 360 000 $ CA, surpassant chaque année son objectif annuel de 100 000 $.

Pendant cette période, les collectes de fonds ont été dirigées par Meaghan Addante, coordinatrice des événements communautaires de thyssenkrupp Elevator Canada, qui a reçu un diagnostic de fibrose kystique à l'âge de sept mois.

TORONTO, 21 juillet 2020 /CNW/ - Fibrose kystique Canada a décidé de décerner son prestigieux National Champion Award pour l'année 2019 à thyssenkrupp Elevator Canada. Ce prix récompense les groupes de services, les sociétés, les entreprises et les commerces qui sont établis dans au moins trois régions et qui ont fourni un leadership ou un soutien financier exceptionnels à Fibrose kystique Canada au niveau national.

En 2019, thyssenkrupp Elevator Canada a amassé 113 322 $ CA pour Fibrose kystique Canada; le chef de file des transports verticaux a ainsi dépassé son objectif annuel de 100 000 $ pour une troisième année consécutive.

« Nous sommes fiers de lutter pour mettre fin à la fibrose kystique aux côtés d'un grand nombre de personnes et d'organisations comme Fibrose kystique Canada », a déclaré Blaine Coupal, directeur général de thyssenkrupp Elevator Canada. « Nous sommes profondément touchés et reconnaissants de recevoir cet honneur, car il reconnaît les efforts incroyables de toute notre organisation à travers le Canada. »

En 2017, thyssenkrupp Elevator Canada a sélectionné Fibrose kystique Canada comme organisme de bienfaisance de choix et s'est fixé comme objectif de recueillir 20 000 $ pour la première année. Le 25 octobre 2017, thyssenkrupp Elevator Canada a remis un chèque de plus de 105 000 $ CA à Fibrose kystique Canada, soit une somme cinq fois supérieure à son objectif initial.

« Je tiens à exprimer mes remerciements et mon immense gratitude à tous les membres de thyssenkrupp Elevator Canada et à leur communauté. Leur travail acharné et leur dévouement continu aident les Canadiens atteints de fibrose kystique à vivre plus longtemps et en meilleure santé » a souligné Kelly Grover, présidente et directrice générale de Fibrose kystique Canada. « Grâce à la générosité de donateurs et de partenaires, comme thyssenkrupp Elevator Canada, Fibrose kystique Canada est en mesure de faire avancer la recherche et les soins, et de donner accès à des médicaments destinés à changer la vie des personnes atteintes de fibrose kystique. Ensemble, nous changeons des vies. »

Depuis 2017, thyssenkrupp Elevator Canada a récolté plus de 360 000 $ CA pour la cause. La fibrose kystique est la maladie génétique mortelle la plus courante qui touche les enfants et les jeunes adultes canadiens - on estime qu'un enfant sur 3 600 en est atteint au Canada. Parmi eux figure Meaghan Addante, coordinatrice des événements communautaires de thyssenkrupp Elevator Canada, qui a reçu un diagnostic de fibrose kystique à l'âge de sept mois.

Mme Addante est l'ambassadrice de thyssenkrupp Elevator Canada pour la fibrose kystique et a aidé à coordonner de nombreuses activités de collecte de fonds menées par la société, notamment des ventes de pâtisseries, des tirages, des tournois de curling, des événements de bowling, des tournois de golf et des concours artistiques.

« Meaghan est l'incarnation de la force et du courage et elle est une véritable source d'inspiration pour tous ceux qui ont la chance de la connaître », a poursuivi M. Coupal.

Fibrose kystique Canada est l'une des trois principales organisations caritatives au monde qui s'engagent à trouver un remède à la fibrose kystique et est un chef de file reconnu à l'échelle internationale pour faire progresser la recherche et les soins cliniques en matière de fibrose kystique. La fondation investit plus de fonds dans la recherche et les soins de la fibrose kystique que tout autre organisme non gouvernemental au Canada. Depuis 1960, Fibrose kystique Canada a investi plus de 261 M$ dans la recherche de pointe, les soins et la défense des droits, ce qui a permis d'obtenir l'une des meilleures moyennes au monde en termes d'espérance de vie pour les Canadiens atteints de fibrose kystique.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter la page www.fibrosekystique.ca/.

Pour consulter le profil vidéo de thyssenkrupp Elevator Canada pour Fibrose kystique Canada, cliquer ici.

Pour voir des photos des collectes de fonds de 2019, cliquer ici (crédit : thyssenkrupp Elevator).

Personnes-ressources pour la presse

Dennis Van Milligen

Spécialiste des communications

thyssenkrupp Elevator North America

Tél. : +1 312 525 3190

Courriel : [email protected]

Site Web : www.thyssenkruppelevator.com

Michael Ridder

Chef des communications

thyssenkrupp Elevator AG

Tél. : +49 201 844-535 104

Courriel : [email protected]

Site Web : www.thyssenkrupp-elevator.com

Le blogue des personnes qui façonnent les villes : www.urban-hub.com.

Kenya Francis

Associée aux communications intégrées

Fibrose kystique Canada

Tél. : +1 416 485 9149, ext. 203

Tél. : +1 800 378 2233, ext. 203

Courriel : [email protected]

À propos de notre société :

thyssenkrupp Elevator

thyssenkrupp Elevator réunit les activités mondiales du groupe dans les systèmes de transport de personnes. Avec un chiffre d'affaires de 8,0 milliards € au cours de l'exercice 2018-2019 et des clients dans plus de 100 pays, thyssenkrupp Elevator, partant de zéro, s'est imposé comme l'un des chefs de file internationaux de l'ascenseur en seulement 40 ans grâce à ses compétences uniques en matière d'ingénierie. Avec plus de 50 000 employés hautement qualifiés, l'entreprise offre des produits et services intelligents et novateurs conçus pour répondre aux besoins individuels de ses clients. Le portefeuille de produits de thyssenkrupp Elevator comprend des ascenseurs de passagers et de marchandises, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants, des passerelles d'embarquement des passagers, des monte-escaliers et des plates-formes élévatrices, ainsi que des solutions d'entretien sur mesure pour tous ces produits. Avec plus de 1 000 points de vente dans le monde, l'entreprise dispose d'un vaste réseau de vente et d'entretien pour garantir une grande proximité avec ses clients.

thyssenkrupp

thyssenkrupp est un groupe technologique dont le point fort réside dans sa maîtrise des matériaux. Plus de 162 000 employés répartis dans 78 pays travaillent avec passion et savoir-faire technologique pour créer des produits de haute qualité ainsi que des services et des processus industriels intelligents afin d'assurer un progrès durable. Les compétences et l'engagement de ces derniers sont l'assise même de notre succès. Au cours de l'exercice financier 2018-2019, les ventes de thyssenkrupp se sont élevées à 42,0 milliards €. En collaboration avec nos clients, nous développons des solutions compétitives afin qu'ils puissent relever les défis qui les attendent dans leurs industries respectives. Notre expertise en matière d'ingénierie permet à nos clients de prendre une longueur d'avance sur le marché mondial et de fabriquer des produits innovants à moindre coût et dans le respect des ressources disponibles. Nos technologies et nos innovations sont la clé qui nous permet de répondre aux diverses exigences de nos clients et des marchés du monde entier, de croître sur les marchés d'avenir et de générer des bénéfices, des flux de trésorerie et une croissance en valeur stables.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1003423/thyssenkrupp_Elevator_Logo.jpg

SOURCE thyssenkrupp Elevator

Liens connexes

http://www.thyssenkruppelevator.com