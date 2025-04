SINGAPOUR, 28 avril 2025 /CNW/ - Thunes, la superautoroute intelligente pour transporter de l'argent partout dans le monde, est fière d'annoncer la levée de fonds réussie de série D de 150 millions de dollars, la plus importante de son histoire, à l'occasion d'une augmentation substantielle de l'évaluation au cours de sa dernière ronde. Dans l'un des environnements les plus difficiles des marchés financiers de ces dernières années, cette étape a été franchie en un temps record.

Thunes accueille fièrement Apis Partners et Vitruvian Partners, deux sociétés de capital-investissement de premier plan, toutes deux reconnues à l'échelle mondiale pour leur expertise approfondie dans les services financiers et les marchés émergents.

Maintenant rentable et conservant une forte dynamique de croissance, Thunes prévoit de tirer parti de ce capital pour stimuler son expansion aux États-Unis, soutenue par l'acquisition récente de licences dans 50 États américains, sous réserve de l'approbation réglementaire.

Ces fonds renforceront davantage le réseau mondial direct de Thunes, qui couvre aujourd'hui plus de 130 pays, plus de 80 devises et plus de 550 intégrations directes, ce qui permettra des paiements en temps réel sur des marchés complexes et exotiques. Alors que les paiements transfrontaliers augmentent pour atteindre une opportunité de marché de 150 billions de dollars, Thunes est bien placée pour continuer à conquérir une part de marché croissante.

Grâce à une technologie de pointe, à des normes de conformité de pointe et à une expérience client harmonieuse, Thunes continue de rendre interopérables divers systèmes de paiement, y compris les monnaies traditionnelles, numériques et émergentes. Dans le but d'inclure le « prochain milliard d'utilisateurs finaux » dans les marchés émergents, Thunes vise à être la solution de choix pour les paiements transfrontaliers rapides, sûrs et rentables, reliant des milliards de portefeuilles et des milliers de partenaires dans le monde.

Floris de Kort, chef de la direction de Thunes, a déclaré : « La dernière ronde de financement de Thunes est une validation claire de notre stratégie et de notre engagement envers la croissance durable. Notre rendement, marqué par un revenu de 150 millions de dollars et un BAIIA positif, démontre notre capacité à trouver un équilibre entre l'expansion rapide et la prudence financière, même dans un marché tumultueux. Ce nouveau capital nous permet d'étendre notre réseau mondial direct, y compris aux États-Unis, de stimuler l'innovation technologique, de l'intelligence artificielle à l'interopérabilité de l'écosystème des actifs numériques, et d'offrir une valeur supérieure aux membres de notre réseau exclusif. Dans un environnement de financement difficile, nos progrès et notre résilience établissent une nouvelle norme dans l'industrie. »

Matteo Stefanel, associé directeur et cofondateur d'Apis Partners, a déclaré : « Thunes a révolutionné les paiements transfrontaliers mondiaux en intégrant harmonieusement une technologie robuste à une stratégie financière rigoureuse qui inspire confiance. Le bilan de croissance impressionnant de l'entreprise et son BAIIA positif, même en cette période sans précédent, sous-tendent clairement la confiance de ses membres et leur capacité à prendre efficacement de l'expansion. Nous avons suivi de près le parcours remarquable de Thunes et nous sommes constamment impressionnés par l'approche novatrice, la rigueur opérationnelle et la prévoyance stratégique de l'équipe. La recherche de l'excellence par Thunes redéfinit les normes de l'industrie et établit une barre haute en matière de fiabilité et de rendement des paiements mondiaux. Enfin, nous sommes particulièrement fiers du travail que fait Thunes pour accélérer l'accès à des services financiers abordables pour le prochain milliard d'utilisateurs dans les marchés émergents, et du fait qu'Apis joue un petit rôle dans la poursuite de ce parcours. »

Tassilo Arnhold, associé chez Vitruvian Partners, a déclaré : « Nous sommes fiers de nous associer à l'équipe visionnaire de Thunes alors qu'elle construit une plateforme transformatrice qui relie efficacement les services bancaires traditionnels, les portefeuilles mobiles et les actifs numériques en une seule solution unifiée. Chez Vitruvian Partners, nous valorisons la vision stratégique, la résilience et l'engagement envers l'innovation, que Thunes illustre dans tous les aspects de ses activités. Ils démontrent constamment leur capacité à composer avec des conditions de marché complexes tout en établissant de nouvelles normes en matière d'efficacité et de transparence. « Nous sommes ravis d'appuyer Thunes dans sa mission d'établir et de dépasser continuellement les points de repère de l'industrie, redéfinissant ainsi l'avenir des paiements transfrontaliers mondiaux. »

La collecte de fonds de série D de Thunes souligne sa solidité financière et son excellence opérationnelle. L'entreprise est maintenant sur le point de redéfinir les normes des paiements transfrontaliers mondiaux en créant de nouvelles voies de croissance et d'innovation dans un paysage de technologies financières en évolution rapide.

Proton Partners a agi à titre de conseiller financier dans le cadre de cette transaction.

SOURCE Thunes

PERSONNE-RESSOURCE : Amelia Fairbairn, Headland, [email protected] (Europe/États-Unis); Sylvia McKaige, Salween Group, [email protected] (Asie-Pacifique); Anna Birdsall-Strong, directrice de la marque et du récit, [email protected]