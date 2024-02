Thunderpick annonce un tournoi record de Counter-Strike 2 d’un million de dollars américains

Le Championnat du monde Thunderpick 2024 débutera le 1er avril avec la plus grande cagnotte de paris sportifs jamais organisée

BERLIN, 13 février 2024 /CNW/ - Thunderpick , la principale plateforme de paris cryptographiques en ligne, a annoncé aujourd'hui le Championnat du monde Thunderpick 2024, un tournoi mondial professionnel de Counter-Strike 2 (CS2) avec une cagnotte record de 1 million de dollars américains. Le tournoi commencera le 1er avril 2024 et les finales mondiales auront lieu à la fin d'octobre 2024.

À la suite du succès du Championnat du monde Thunderpick 2023, qui s'est terminé par une formidable victoire 2-0 de FaZe Clan lors de la grande finale, Thunderpick rassemble une fois de plus les meilleurs joueurs et les meilleures équipes du monde qui s'affronteront pour courir la chance de gagner un montant total de 1 million de dollars américains, soit la plus grande cagnotte de paris sportifs jamais organisée.

« Le Championnat du monde Thunderpick 2024 sera l'un des tournois les plus excitants de l'année, mettant en vedette certains des meilleurs talents du monde de CS2. Nous sommes ravis d'offrir un prix qui représente près du double du montant de notre cagnotte record de cryptomonnaie de 2023 de 600 000 $, et cette fois-ci en argent comptant, a déclaré Kelly Sanders, chef de la stratégie de Thunderpick. Ce tournoi souligne non seulement notre dévouement envers la communauté diversifiée et croissante des sports électroniques, mais il marque également une nouvelle étape dans notre série d'événements. Attendez-vous à une compétition intense et à des moments de jeu de grande qualité qui captiveront les amateurs et les joueurs du monde entier. »

Le Championnat du monde Thunderpick accueillera six rondes de qualification dans trois régions du monde : l'Europe, l'Amérique du Nord et, pour la première fois, l'Amérique du Sud. Des détails supplémentaires concernant le calendrier des rondes de qualification seront disponibles sur le site Web de Thunderpick. Tous les affrontements de qualification auront lieu à distance dans leurs régions respectives.

Dans le cadre d'une collaboration stratégique, Thunderpick a renouvelé son partenariat avec GRID en tant que fournisseur officiel de services de sports électroniques et partenaire de données. La gamme complète de GRID, qui comprend des outils de pointe pour les tournois, la visualisation des données et une infrastructure robuste, sera essentielle pour améliorer l'intégrité, la sécurité et le potentiel commercial du Championnat du monde Thunderpick 2024 de CS2.

« Thunderpick a grandement contribué à accroître la durabilité de la scène du sport électronique de CS2 et nous sommes fiers d'appuyer ce tournoi avec les solutions de sports électroniques de GRID, a déclaré Fabian Logemann, chef des opérations pour tournoi, GRID. Notre équipe a hâte de soutenir à nouveau ce championnat de CS2 de calibre mondial, en offrant des services pour tournoi et en fournissant des données importantes pour chaque moment de jeu incroyable à venir. »

À propos de Thunderpick

Conçu par des joueurs pour des joueurs, Thunderpick est une plateforme de paris sur le sport électronique de premier choix qui offre une vaste sélection d'événements et de marchés permettant de parier et de regarder des émissions en direct de haute qualité. Grâce à une technologie de pointe, la plateforme cryptographique de Thunderpick offre des solutions de paiement rapides, faciles et sans frais, une importante prime de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs, ainsi que divers cadeaux et concours, ce qui permet d'offrir une valeur électrisante aux joueurs.

