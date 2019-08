Thetford Mines - le retrait de brigadiers scolaires inquiète

THETFORD MINES, QC, le 16 août 2019 /CNW Telbec/ - Le syndicat des cols bleus de Thetford Mines s'inquiète de l'abolition de postes de brigadiers dans des corridors scolaires de la ville.

Les brigadiers qui étaient présents à quatre intersections ne le seront plus dès cet automne. Pourtant, seulement en 2019, plusieurs incidents impliquant des automobilistes et des brigadiers qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques ont été documentés.

La Ville prétend qu'elle respecte les normes de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Mais selon le président du syndicat des cols bleus de Thetford Mines, Donald Drouin, il s'agit d'une décision financière incompréhensible, surtout que la Ville a annoncé des surplus budgétaires dernièrement.

« La sécurité des enfants n'a pas de prix. Nous avons eu plusieurs incidents sur les trajets dédiés aux élèves de niveau primaire. Ces enfants ont besoin d'avoir des brigadiers pour les aider à traverser ces intersections très achalandées en toute sécurité. C'est irresponsable de la part des conseillers municipaux de prendre des risques avec la sécurité de nos enfants », de déclarer M. Drouin.

Le syndicat invite les citoyens à se rendre au prochain conseil municipal pour faire connaître leur désaccord avec cette décision.

« Il faudrait que les parents concernés viennent en grand nombre au prochain conseil de ville, lundi le 19 août, pour faire connaître leurs points de vue », de conclure M. Drouin.

