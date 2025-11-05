Marina South Coast sera transformée en infrastructure urbaine de nouvelle génération, favorisant le bien-être à grande échelle, la première destination du groupe en Asie.

SINGAPOUR, 5 novembre 2025 /CNW/ - Therme Group, le principal développeur et exploitant mondial de destinations de bien-être de prochaine génération, a annoncé aujourd'hui qu'elle développera une oasis de bien-être de pointe d'un milliard de dollars américains à Singapour, à la suite de l'attribution du concept et de l'offre de prix pour une attraction du mieux-être sur le site de la Marina South Coastal par le Conseil du tourisme de Singapour (STB). Il s'agit de la première incursion de Therme Group à Singapour, créant le premier projet d'infrastructure de bien-être social à grande échelle en Asie et la première destination du groupe dans la région.

Rendu aérien du site proposé de Therme Singapore, montrant la disposition et le paysage environnant. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Therme Singapore and DP Architects

L'offre retenue dans l'appel d'offres décrit le développement d'une oasis urbaine balayante sur le site riverain de 4 hectares situé à côté du barrage et des jardins de la marina près de la baie, l'une des rives les plus importantes d'Asie. Elle devrait accueillir environ 2 millions de visiteurs par an lorsqu'elle atteindra sa pleine capacité opérationnelle, dont environ la moitié seront des visiteurs étrangers.

Le développement intégrera son lien avec la mer, en intégrant l'eau, la nature et l'architecture pour faire progresser la santé de la population et intégrer le bien-être holistique dans la vie urbaine quotidienne. Développé en partenariat avec la société d'architecture multinationale primée de Singapour DP Architects et Therme ARC (la société de conception et de pratique architecturale interne de Therme Group), le projet est conçu comme un projet mondialune destination de classe tout au long de l'année conçue pour renforcer la position de Singapour en tant que paradis urbain.

« Therme Group est le pionnier de l'avenir du bien-être à grande échelle à l'échelle mondiale, a déclaré Robert Hanea, fondateur et chef de la direction de Therme Group. Notre proposition gagnante pour le site de Marina South Coastal est un honneur et un reflet de notre vision commune de la façon dont les villes peuvent intégrer le bien-être dans la vie quotidienne. À Singapour, nous créons une destination pour les résidents et les visiteurs, un endroit où le bien-être, la culture et la nature se rencontrent. Soutenue par des décennies de science et d'innovation, Therme Singapour sera une installation de pointe qui transforme la vie urbaine en rendant la santé holistique agréable et accessible à tous. »

« Therme Singapour incarne la vision du bien-être pour tous. Nous créerons un espace accueillant qui répondra aux besoins des personnes de tous âges et de tous horizons, en faisant la promotion d'un mode de vie sain, de liens sociaux et du bien-être communautaire. Nous établirons des partenariats avec des organisations et des entreprises locales pour activer les espaces publics environnants et en faire un autre joyau de la baie de la Marina, une destination de calibre mondial qui attire des visiteurs de la région et d'ailleurs, mettant en valeur Singapour en tant que chef de file en matière de bien-être holistique.a déclaré Mah Bow Tan, président de Therme Group Asia.

Distincte des spas ou centres de villégiature traditionnels, Therme Singapour sera construite comme une destination de bien-être complet, enracinée dans les piliers de base de Therme Group : l'eau et la nature, la durabilité et le design, et les arts et la culture. L'installation intégrera harmonieusement des piscines thermiques, des paysages botaniques luxuriants, des installations artistiques de calibre mondial et une technologie de santé de pointe sous un même toit, offrant une expérience transformatrice et réparatrice accessible à tous.

Therme Singapour est également conçue pour être un développement durable de premier plan. L'installation intégrera la technologie exclusive de Therme Group pour le recyclage de l'eau à haut rendement, les solutions d'énergie durable et la conception biophilique avancée. veiller à ce que l'infrastructure de bien-être et le parc côtier adjacent soient intégrés en tant qu'oasis verte et bleue cohésive le long du secteur riverain.

Mme Jean Ng, cheffe de la direction adjointe, Experience Development Group, Board du tourisme de Singapour, a déclaré : « Nous sommes heureux d'attribuer cette offre historique d'attraction de bien-être à Therme Group Singapour. Notre vision est de faire de Singapour un important havre de bien-être urbain grâce à une installation de calibre mondial qui offre des expériences de bien-être transformatrices aux visiteurs et aux résidents. Son approche du bien-être, qui englobe le bien-être physique, mental et émotionnel, cadre bien avec nos domaines d'intérêt. Conformément à notre quête de tourisme de qualité, cette attraction attirera les voyageurs à la recherche d'expériences de bien-être, ce qui pourrait augmenter la durée du séjour et des dépenses, tout en offrant aux gens du coin des expériences de bien-être de premier ordre. »

À propos de Therme Group

Animé par la conviction que le bien-être devrait être accessible à tous, Therme Group est le pionnier de l'avenir du bien-être à grande échelle en tant que principal promoteur, propriétaire et exploitant de destinations Therme à l'échelle mondiale. Ces oasis de bien-être de pointe établissent une nouvelle norme sur la façon dont les villes intègrent le bien-être dans la vie quotidienne en aidant les collectivités à renouer avec la nature, elles-mêmes et entre elles.

Les innovations en matière d'infrastructure de bien-être de Therme Group s'appuient sur plus de 10 divisions spécialisées de premier ordre et plus de deux décennies d'expérience. L'entreprise investit activement dans la recherche et le développement sur les avantages pour la santé des environnements naturels immersifs. Cette expertise couvre l'architecture, la technologie durable, la science de l'eau, la nutrition, les expériences de bien-être inclusives et les programmes culturels.

L'impact éprouvé de l'entreprise sur l'accessibilité du bien-être est démontré par les destinations phares Therme Bucharest, la première destination de bien-être certifiée LEED Platinum, et Therme Erding, qui accueillent ensemble plus de 3,5 millions de visiteurs chaque année.

De nouveaux développements sont en cours à Manchester (en construction), Francfort, Toronto, Washington, Dallas, Incheon et Dubaï (en préconveloppement). Pour en savoir plus, consultez le site : thermegroup.com.

Qu'est-ce qu'une therme?

Therme by Therme Group est une oasis de bien-être de pointe conçue pour rendre le bien-être agréable et accessible à tous, éliminant ainsi l'exclusivité et le privilège souvent associés aux marques de bien-être modernes. Chaque Therme offre une gamme diversifiée d'expériences, des bains thermiques et des traitements de spa aux programmes de bien-être et à l'engagement culturel, le tout dans des environnements immersifs et durables. Avec des centaines de milliers de pieds carrés consacrés au bien-être, chaque Therme comprend des piscines thermiques et minérales, des dizaines de saunas et de salles humides, des milliers de lits de relaxation, une verdure luxuriante comprenant des plantes et des arbres, des barres de baignade, des glissades d'eau exaltantes et une variété de restaurants. Chez Therme, vous pouvez explorer et définir ce que le bien-être signifie pour vous.

