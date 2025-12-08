MUNICH, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Therme Group, un important promoteur, propriétaire et exploitant qui façonne l'avenir des infrastructures de bien-être, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de trois destinations de bien-être thermique - Euskirchen, Sinsheim et Titisee-Neustadt - de la Fondation Josef Wund. La transaction est soumise à l'approbation du Bureau fédéral allemand des cartels.

Réalisée par Therme Horizon, la coentreprise de Therme Group avec CVC Capital Partners, l'acquisition apporte trois autres destinations de calibre mondial dans l'écosystème Therme. Combinée à l'acquisition de Therme Erding en 2024, cette transaction intègre pleinement l'ensemble du portefeuille Wund au sein de la plateforme Therme Horizon.

Cette intégration marque une étape importante pour Therme Group et son fondateur, Robert Hanea, reflétant un partenariat de longue date avec feu Josef Wund, la famille Wund et la Fondation. Grâce à la gérance complète des quatre destinations, Therme Group dirigera la prochaine phase de développement dans le cadre de sa stratégie mondiale visant à élargir l'infrastructure de bien-être de prochaine génération et à renforcer le rôle de ces destinations dans leurs collectivités locales.

Grâce à l'ajout de ces atouts, Therme Group renforce son envergure et sa position en tant qu'opérateur de premier plan de destinations de bien-être thermique, qui compte maintenant cinq emplacements et dessert 5,3 millions de visiteurs chaque année. Therme a également ouvert la voie cette année à sa sixième destination à Manchester, au Royaume-Uni.

Cette plateforme élargie crée de nouvelles possibilités d'innovation dans les domaines de l'ingénierie durable, de la technologie de l'eau, du bien-être expérientiel, de la conception axée sur la nature et de la programmation culturelle, ce qui fait progresser la mission de Therme Group d'offrir un bien-être accessible à grande échelle.

« Ce moment revêt une signification personnelle profonde pour moi. Mon amitié, ma collaboration et mon partenariat de longue date avec Josef Wund et sa famille s'étendent sur plus de deux décennies, et je suis reconnaissant de la confiance accordée à Therme Group pour guider ces destinations vers leur prochain chapitre. Maintenant que les quatre sont sous notre direction, nous continuerons de faire évoluer leurs expériences de manière à honorer leurs origines tout en les ouvrant à de nouveaux auditoires. Notre engagement demeure de créer des endroits qui apportent de la joie, des liens et une infrastructure de bien-être transformatrice aux collectivités qu'ils servent, et à de nombreux autres qui découvriront maintenant ces destinations allemandes remarquables. » -- Robert Hanea, fondateur et chef de la direction, Therme Group

« Grâce à cette étape, nous protégeons une partie importante du travail de notre fondateur. En même temps, notre Fondation demeure profondément liée aux collectivités desservies par ces destinations. » -- Christoph Palm, président, The Josef Wund Foundation

« Le regroupement des destinations de Wund sous l'égide de Therme Horizon marque une étape importante, non seulement pour le développement continu de ce portefeuille complémentaire exceptionnel, mais aussi pour la préservation d'un héritage entrepreneurial unique. « Nous sommes fiers d'appuyer Therme Group dans la réalisation de la vision de Josef Wund. En tant que partenaire à long terme, CVC aidera Therme Horizon à libérer son plein potentiel et à établir de nouvelles normes en matière d'infrastructure de bien-être durable et novatrice. » -- István Szőke, associé directeur, CVC Capital Partners

À propos de Therme Group

Animé par la conviction que le bien-être devrait être accessible à tous, Therme Group est le pionnier de l'avenir du bien-être à grande échelle en tant que l'un des principaux promoteurs, propriétaires et exploitants de destinations Therme à l'échelle mondiale. Ces oasis de bien-être de pointe établissent une nouvelle norme sur la façon dont les villes intègrent le bien-être dans la vie quotidienne en aidant les collectivités à renouer avec la nature, elles-mêmes et entre elles.

Les innovations en matière d'infrastructure de bien-être de Therme Group s'appuient sur plus de 10 divisions spécialisées de premier ordre et plus de deux décennies d'expérience. Cette expertise couvre l'architecture, la technologie durable, la science de l'eau, la nutrition, les expériences de bien-être inclusives et les programmes culturels.

L'impact éprouvé de l'entreprise sur l'accessibilité du bien-être est démontré par les destinations phares Therme Bucharest, la première destination de bien-être certifiée LEED Platinum, et Therme Erding, qui accueillent ensemble plus de 3,5 millions de visiteurs chaque année. De nouveaux développements sont en cours à Manchester, Francfort, Toronto, Washington, Dallas et Dubaï. Pour en savoir plus, consultez le site : thermegroup.com.

À propos de CVC Capital Partners

CVC est l'un des principaux gestionnaires de marchés privés mondiaux avec un réseau de 30 bureaux dans la région EMOA, les Amériques et l'Asie, avec environ 201 milliards d'euros d'actifs sous gestion. CVC dispose de sept stratégies complémentaires dans les secteurs du capital-investissement, des placements secondaires, du crédit et des infrastructures, pour lesquelles les fonds de CVC ont obtenu des engagements de plus de 243 milliards d'euros de la part de certains des principaux fonds de pension et autres investisseurs institutionnels au monde. Les fonds gérés ou conseillés par la stratégie de capital-investissement de CVC sont investis dans plus de 150 entreprises dans le monde, dont le chiffre d'affaires annuel combiné est de plus de 165 milliards d'euros et qui emploient près de 600 000 personnes. Pour en savoir plus sur CVC, consultez le site www.cvc.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Josef Wund de Thermengruppe

Le Josef Wund de Thermengruppe figure parmi les pionniers européens en matière de développement et d'exploitation de destinations Therme. Avec ses sites d'Euskirchen, de Sinsheim et de Titisee, le groupe est réputé pour son architecture distinctive, son service à la clientèle exceptionnel et son approche holistique du bien-être. Inspirés par la vision de Josef Wund, des environnements de relaxation uniques et des expériences de bien-être de pointe sont créés. La durabilité, l'efficacité énergétique et l'utilisation responsable des ressources sont au cœur du développement continu de chaque site, l'objectif primordial étant d'établir de nouvelles références en matière de loisirs et d'expérience du visiteur.

