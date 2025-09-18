TORONTO, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de l'égalité de rémunération, le Bureau de l'équité salariale de l'Ontario publie un nouveau rapport, Théorie du changement pour parvenir à l'équité salariale pour un travail de valeur égale, qui met en lumière les meilleures pratiques à l'échelle mondiale pour combler l'écart salarial entre les sexes. Ce rapport, qui s'ajoute au vaste répertoire de recherches du Bureau, tient lieu de contribution à la Coalition internationale pour l'égalité salariale (EPIC). Dans un monde où l'écart salarial entre les sexes atteint en moyenne 20 %, cette publication orientera les acteurs de tous les niveaux - employeurs, syndicats, gouvernements, organismes de la société civile, agences internationales, milieux universitaires - afin qu'on offre, à travail égal, un salaire égal.

L'écart salarial entre les sexes s'entend de la différence entre le salaire horaire, hebdomadaire, mensuel ou annuel des hommes et celui des femmes. En Ontario, la dernière fois qu'il a été mesuré, il était de 13 %. L'écart important qui existe à l'échelle mondiale est l'un des signes les plus clairs de l'inégalité entre les sexes au travail. L'Organisation internationale du travail a constaté qu'en moyenne, les femmes gagnent environ 20 % de moins que les hommes.

« Nous avons publié ce rapport sur la théorie du changement parce que nous savons que c'est par des approches ciblées, collaboratives et exhaustives pour s'attaquer aux facteurs en cause que les gouvernements et les principaux acteurs peuvent transformer le système afin que la parité salariale soit la norme et non l'exception », explique Kadie Philp, commissaire et directrice générale de l'administration du Bureau de l'équité salariale de l'Ontario.

Au sujet de la valeur de la publication, le secrétariat de l'EPIC a fait l'observation suivante : « Le secrétariat de la Coalition internationale pour l'égalité salariale est ravi d'accueillir le rapport sur la théorie du changement préparé par le Bureau de l'équité salariale de l'Ontario, au Canada, à l'intention des membres de l'EPIC et de tous les partenaires souhaitant faire progresser l'équité salariale. Nous remercions infiniment le Bureau et les membres de l'EPIC, dont les contributions ont façonné cet outil substantiel et pratique qui favorisera des progrès concrets et mesurables vers l'égalité des salaires pour un travail de valeur égale. »

Il est crucial de combler l'écart salarial entre les sexes et d'offrir, à travail de valeur égale, un salaire égal pour promouvoir l'équité, défendre les droits de la personne et favoriser la croissance économique. Sur le plan économique, la parité hommes-femmes dans la population active pourrait générer jusqu'à sept billions de dollars américains dans l'économie mondiale, et accroître le PIB mondial de 20 % par habitant et de deux billions de dollars américains dans son ensemble. Par ailleurs, la parité réduit la pauvreté, stimule la participation des femmes au marché du travail et favorise une croissance inclusive.

Le rapport sur la théorie du changement sera présenté lors de la réunion technique de la Coalition internationale pour l'égalité salariale, où des leaders mondiaux se réuniront au sujet des meilleures pratiques internationales en matière de politiques et de programmes pour réduire l'écart salarial entre les sexes.

Faits en bref

L'écart salarial entre les sexes est causé par de multiples facteurs profondément ancrés. Le rapport porte sur sept de ces facteurs : la sous-évaluation du travail des femmes, le niveau de participation plus faible des femmes au marché du travail, la ségrégation éducative et professionnelle, la discrimination, les conséquences du rôle d'aidante dans la carrière, le manque de transparence salariale, et le niveau insuffisant de syndicalisation et de négociation collective.

Plusieurs solutions innovantes appliquées à l'échelle mondiale montrent que le changement est possible : Évaluation des emplois non sexiste - Instaurer des systèmes équitables de classification et d'évaluation des emplois pour que la rémunération reflète la valeur de l'emploi, les compétences, la charge de travail et les responsabilités. Stimuler la participation - Étendre les services de garde d'enfants abordables, offrir des incitations fiscales et encourager l'embauche de femmes. Cheminement STEM - Programmes d'éducation et de formation ciblés pour les filles et les femmes afin d'accroître la représentation dans les domaines technologiques bien rémunérés. Politiques de travail favorables aux familles - Élargir les congés parentaux avec solde et les modalités de travail flexibles pour soutenir les femmes dans la continuation de leur carrière. Transparence et responsabilisation - Exiger la production de rapports sur les salaires, la vérification des salaires, l'adoption de plans d'action et l'imposition de pénalités de non-conformité afin de relever les écarts et de les réduire. Action syndicale - Rendre les négociations collectives inclusives pour normaliser les échelles salariales, réduire l'écart salarial entre les sexes et améliorer les conditions de travail des femmes.



