TORONTO, le 7 mai 2025 /CNW/ - Les représentations et interprétations basées sur les différences entre les sexes sont abondantes dans la culture populaire. Dans des domaines comme la télévision, la musique, les sports, les jeux vidéo et l'art, les femmes sont en même temps créatrices et consommatrices de culture populaire. Une troisième saison de la série Équité salariale : des règles de rémunération équitables! révèle que ni les histoires racontées, ni la production qui se trouve derrière ces histoires, ne sont pas toujours conformes à l'équité salariale.

Après le succès de la première et de la deuxième séries de balados primés Équité salariale : des règles de rémunération équitables!, la saison trois étudie des sujets liés à l'économie, à l'équité, aux femmes, au travail et à l'équité salariale. Cette saison, le Bureau de l'équité salariale de l'Ontario convoque des experts et créateurs de contenu de premier plan pour dévoiler des préjugés qui se cachent dans les récits de la culture populaire ainsi que dans l'écart salarial entre créatrices et créateurs de contenu.

« Les préjugés sexistes sont omniprésents dans de nombreuses facettes de notre société », déclare Kadie Philp, commissaire et directrice générale de l'administration du Bureau de l'équité salariale. « Surtout à la télévision, dans la musique et dans le contenu culturel populaire, car la façon dont les préjugés présentés à l'écran, dans des jeux vidéo ou sur les murs des galeries créent et renforcent des stéréotypes sexuels nuisibles risque de passer inaperçue. »

Grâce à cette série, le Bureau de l'équité salariale de l'Ontario cherche à mettre en évidence la façon dont un regard critique sur les produits de la culture que l'on consomme et à laquelle on participe pourrait mettre en lumière et nous aider à corriger les préjugés sexistes qui pourraient causer des écarts entre les sexes au chapitre de la représentation et de la rémunération.

« Nous voulons que les auditeurs réfléchissent, dans un esprit critique, à la façon dont les médias qu'ils consomment sur diverses plateformes de la culture populaire peuvent promouvoir des inégalités entre les sexes. Tous nos invités sont des spécialistes en recherche ou des créateurs de contenu culturel qui nous introduisent dans les coulisses pour nous faire voir des préjudices sexistes dans la production et le contenu », déclare madame Philp.

Joignez-vous au Bureau de l'équité salariale pour relever le niveau du débat sur l'équité afin de faire du monde un endroit plus équitable où les femmes peuvent travailler, vivre, s'épanouir, et soutenir la réduction de l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

Visionnez des épisodes de la série Équité salariale : des règles de rémunération équitables! au www.levelthepayingfield.ca ou écoutez-les là où vous téléchargez vos balados.

Faits en bref :

Équité salariale : des règles de rémunération équitables! est une série de vidéos et de balados en six parties couvrant des sujets liés à l'économie, à l'équité, aux femmes, au travail et à l'argent, en mettant l'accent sur l'écart salarial entre les hommes et les femmes.

Équité salariale : des règles de rémunération équitables! s'est classé parmi les 100 meilleurs balados dans la catégorie Carrières au Canada .

s'est classé parmi les 100 meilleurs balados dans la catégorie Carrières au . L'écart salarial entre les sexes est la différence entre les salaires gagnés par les hommes et les salaires gagnés par les femmes. Il existe différentes manières de mesurer l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes.

En Ontario , l'écart salarial entre les hommes et les femmes calculé sur la base des salaires horaires moyens est de 13 %. Cela signifie que pour chaque dollar gagné par un travailleur, une travailleuse gagne 87 cents . Calculé à l'aide des salaires annuels moyens, l'écart salarial entre les hommes et les femmes est de 25 %, ou de 75 cents par dollar.

À entendre cette saison :

L'évolution de la télévision entre des comédies situationnelles sur des femmes au foyer et des scénarios féministes ainsi que les points communs entre Lucille Ball et Shonda Rhimes en matière de pouvoir de façonner les narrations.

et Shonda Rhimes en matière de pouvoir de façonner les narrations. Un regard sur l'industrie musicale, depuis les chanteuses de blues des années 1920 jusqu'à Beyoncé et Taylor Swift , en suivant les traces des femmes qui se sont servies de la musique pour s'opposer, revendiquer et révolutionner.

, en suivant les traces des femmes qui se sont servies de la musique pour s'opposer, revendiquer et révolutionner. L'athlète olympique Haley Daniels discute son combat pour faire reconnaître le canotage féminin, qui illustre l'intersection entre les politiques, la passion et la persévérance au moment où les femmes revendiquent un statut égal dans les sports ainsi que l'équité salariale.

Alors que les femmes comptent pour près de la moitié des joueurs de jeux vidéo, seulement 23 % des développeurs de jeux sont des femmes. Nous dévoilons des écarts entre les sexes qui persistent dans la culture des jeux vidéo ainsi que la contribution des femmes à des changements venus de l'intérieur à cet état des choses.

Plongez dans le monde des beaux-arts, de la maternité et de l'activisme au moyen de la photographie avec Alexa Mazzarello en étudiant l'incidence des préjugés sexistes et du travail de prestation de soins sur les carrières créatives et sur les possibilités de revenu des femmes artistes.

La saison 3 montre que la culture n'est pas une forme de pouvoir de convaincre, mais un véritable pouvoir. Et si on veut de l'équité salariale, on a besoin d'Équité salariale : des règles de rémunération équitables! partout, que ce soit à l'écran, en coulisses, dans l'aréna et dans les systèmes qui servent à déterminer la valeur du travail.

À écouter dès maintenant

Équité salariale : des règles de rémunération équitables! se trouve au www.levelthepayingfield.ca, sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et là où vous téléchargez vos balados.

À propos du Bureau de l'équité salariale

Le Bureau de l'équité salariale travaille à combler l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes en Ontario. Au moyen de l'éducation, de la sensibilisation et de l'application des dispositions législatives, le Bureau fait la promotion de pratiques équitables en matière de rémunération et soutient des milieux de travail inclusifs.

