Le film présente le D r Gabor Maté, médecin, auteur à succès et récipiendaire de l'Ordre du Canada. Celui-ci aborde les vertus cachées de nos plus grandes douleurs ainsi que les épidémies interconnectées d'anxiété, de toxicomanie et de maladies chroniques qui affligent la société occidentale. « Le traumatisme est la force invisible qui façonne nos vies et notre manière d'aimer et de comprendre le monde », a déclaré le D r Maté.

Des rues de Vancouver à celles de San Francisco, en passant par une cour de prison et à l'intérieur d'une séance de guérison psychédélique, le film relate des témoignages personnels touchants dans un contexte de critique sociale, tout en mettant en lumière les liens qui existent entre le traumatisme, la maladie et les pressions sociétales. Il propose une nouvelle vision pour une société sensibilisée aux traumatismes, guidée par l'écoute, l'amour de soi et la compassion.

« Nous sommes dépassés par les réactions au film, a exprimé Maurizio Benazzo, coproducteur/réalisateur et cofondateur de SAND. Des gens de tous les horizons affirment qu'il a changé leur vie. Ils en demandent plus et veulent faire partie d'un mouvement plus vaste visant à promouvoir la guérison sociale et individuelle. » En réponse à cet enthousiasme, l'accès au documentaire a été prolongé jusqu'au 20 juin.

Le lancement du film a été appuyé par un événement virtuel composé de 17 conversations entre le Dr Maté et des experts comme Esther Perel, Peter Levine, Sia, Alanis Morissette, Resmaa Menakem, Stephen Porges et bien d'autres. Dans le cadre du Encore weekend, ces conférences sont accessibles sur le site wisdomoftrauma.com.

« Une grande partie de ce que nous considérons comme étant "anormal" dans cette culture est en fait une réaction normale à une culture anormale, a expliqué le Dr Maté. Ce n'est pas la pathologie des individus qui entraîne des anomalies, mais bien notre culture qui pousse les gens à souffrir et à être dysfonctionnels. »

« Nous traversons une période tellement difficile, a affirmé Zaya Benazzo. Les gens nous disent que le film leur apporte un certain soulagement en leur montrant l'origine de leurs souffrances. Vous n'êtes pas seul. »

