« La découverte est au cœur de The Room », déclare Tyler Franch, vice-président, directeur principal de la mode de La Baie d'Hudson. « Nous avons trié les collections sur le volet pour qu'elles s'adressent spécifiquement au marché de Vancouver, tout en continuant à mettre en évidence le point de vue unique de The Room, qui est plus avant-gardiste et conceptuel, et en assurant une forte représentation de l'essence de la marque de chaque designer. »

The Room, à Vancouver, présente un impressionnant assortiment de marques griffées, allant de Thom Browne, de Jacquemus, de Balmain et de Vetements pour femme à Marni, à Maison Margiela, à Lanvin et à JW Anderson pour homme. La grande collection comprend également 20 marques exclusives, comme Arizona Love et Baum und Pferdgarten, et de la marchandise tendance parmi les sacs à main et les chaussures, l'assortiment de marques le plus vaste au Canada, dont Midnight 00 et The Volon.

L'expérience de magasinage à The Room, conçu comme un théâtre de vente au détail, est rehaussée par des thématiques à impact visuel, comme des espaces conceptuels à durée limitée, des installations dignes des plus belles photos et d'intéressantes boutiques temporaires qui commencent par une présentation de 10 marques de designers coréens, qui met en vedette les marques émergentes Kuho, Low Classic, Andersson Bell et, en exclusivité à The Room, Yuul Yie. Occupant un espace commercial d'une superficie de 13 700 pieds carrés, The Room permet aux clients de toujours faire des découvertes extraordinaires.

En plus de ses importants travaux de rénovation, The Room a également étendu sa présence en ligne par l'intermédiaire de labaie.com afin d'offrir aux clients la possibilité d'acheter des collections griffées dans le confort de leur foyer.

Les installations dignes d'Instagram sont désormais ouvertes dans le magasin La Baie d'Hudson du centre-ville de Vancouver, au 674 Granville Street.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des marques offertes à The Room, à Vancouver.

MARQUES EXCLUSIVES

Vêtements :

Act n°1, Anaïs Jourdan, Arizona Love, Awake Mode, Baum und Pferdgarten, CASC8, Danielle Guizio, Deadwood, F_WD, Gauge81, Les Coyotes de Paris, Olivia Rubin et Yuul Yie.

Chaussures :

Chloe Gosselin, Ganni, Kalda, Magda Butrym, Midnight 00, Nicole Saldana, Pernille x Gia Couture, Rejina Pyo et Mary K x Superga.

Sacs à main :

Ganni, Osoi, Rejina Pyo et The Volon.

NOUVELLES MARQUES

Vêtements :

Andersson Bell, Ann Demeulemeester, Area, Attico, Azzedine Alaïa, Balmain, Chepova, Christopher Kane, Davi, Duarte, Eckhaus Latta, Giuseppe di Morabito, Haider Ackermann, JW Anderson, Kassl, Kuho, Kwaiden, Lanvin, Low Classic, Maison Margiela, Marcelo Burlon, Peter Do, Racil, Rejina Pyo, Remain Birger Christensen, Rokh, Simone Rocha, Solid Homme, Staud, Suen Suen, Unravel, Versace Jeans Couture, Vetements, Y/Project et YCH.

Chaussures :

Ann Demeulemeester, Cult Gaia, Giambattista Valli, Jacquemus, Maison Margiela, Moschino, Rhude et Vetements.

Sacs à main :

Ann Demeulemeester, Azzedine Alaïa, Cult Gaia, JW Anderson, Maison Margiela et Staud.

Accessoires :

Peter Do, Simone Rocha et Y/Project.

À propos de La Baie d'Hudson

Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Avec ses 89 magasins à assortiment complet et son magasin en ligne labaie.com, La Baie d'Hudson est la plus importante chaîne de grands magasins au Canada. Elle s'est bâti une réputation de qualité, de bon service et de style grâce à ses assortiments attrayants d'articles griffés et de marques exclusives et populaires dans les secteurs de la mode, des produits de beauté, des articles pour la maison et des accessoires, et à ses concepts de restauration uniques. La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Ses rayures emblématiques sont une marque déposée de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

