The Original Cakerie annonce une importante expansion de son usine de London, dans l'Ontario

La société nord-américaine de desserts haut de gamme de premier plan se développe pour faire face à la croissance

LONDON, Ontario, VANCOUVER, Colombie-Britannique et ST PAUL, Minnesota, 23 septembre 2019 /CNW/ - The Original Cakerie (« la société »), l'un des plus importants fabricants de desserts glacés de haute qualité pour les clients de la vente au détail et du service alimentaire au Canada et aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui une importante expansion de son usine de London, dans l'Ontario, dont la construction devrait commencer à l'automne. The Original Cakerie est une division de Dessert Holdings, basée à St Paul, dans le Minnesota.

Le projet consistera à ajouter un nouveau bâtiment à la structure existante au 2825 Innovation Drive à London, et à investir dans de nouvelles chaînes de production. Cette expansion augmentera la capacité de fabrication de tous les produits existants de la société. La construction devrait être terminée d'ici l'automne 2020. Parallèlement à cette nouvelle installation, la société prévoit d'embaucher environ 100 employés supplémentaires au cours de l'année prochaine.

« Ces quatre dernières années, nous avons connu une croissance considérable alors que la demande pour nos produits haut de gamme et innovants reste forte chez nos clients existants et que nous continuons d'acquérir de nouveaux clients. Nous avons réalisé d'importants investissements au cours de ces trois dernières années, ce qui nous a permis de répondre à cette demande, et cette capacité supplémentaire nous permettra de continuer à y répondre dans une catégorie qui devrait maintenir une forte croissance. Nous sommes ravis d'investir dans notre usine et de travailler avec la communauté pour poser les bases d'un futur prometteur », a déclaré Paul Lapadat, chef de la direction de Dessert Holdings.

The Original Cakerie fournit des desserts glacés de haute qualité à d'importants clients de la vente au détail et du service alimentaire depuis 40 ans. La société produit plus de 350 produits, y compris des gâteaux étagés, des barres et des brownies, dans son usine de London et une autre usine de pointe située à Delta, en Colombie-Britannique.

Les ventes de desserts haut de gamme connaissent une croissance régulière en Amérique du Nord depuis quelques années, la catégorie des produits de boulangerie préparés en magasin approchant une croissance à deux chiffres. La société s'efforce d'assurer un contrôle qualité strict et s'engage à utiliser des ingrédients 100 % naturels dans ses produits d'inspiration gastronomique, tels que sa crème à fouetter fraîche, ses garnitures aux fruits et son chocolat noir, sans colorants ni arômes artificiels et sans acides gras trans.

« Les magasineurs des épiceries et les clients de restaurants sont de plus en plus nombreux à vouloir se faire plaisir avec des pâtisseries savoureuses et de haute qualité, et nous développons notre activité de manière réfléchie pour satisfaire les goûts et les styles de vie de nos clients », a ajouté Doris Bitz, présidente de la vente au détail chez Dessert Holdings.

À propos de Dessert Holdings

Dessert Holdings, basée à St Paul, dans le Minnesota, est une compagnie parapluie qui se compose de plusieurs entreprises et marques de desserts haut de gamme : The Original Cakerie, Lawler's Desserts et Atlanta Cheesecake Company. The Original Cakerie, fondé en 1979, est un fabricant de premier plan de desserts glacés de haute qualité pour les clients de la vente au détail et du service alimentaire au Canada et aux États-Unis. Lawler's Desserts, un fabricant de gâteaux au fromage, de gâteaux étagés, de tartes et d'autres desserts haut de gamme, est basé à Humble, au Texas. Atlanta Cheesecake Company, dont le siège se trouve à Kennesaw, en Georgie, est un fabricant de gâteaux au fromage haut de gamme vendus chez les détaillants, dans les boulangeries intégrées des épiceries ou dans les rayons surgelés. Ensemble, ces entreprises servent plus de 250 clients au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Europe. Dessert Holdings est une entreprise financée par capital-risque de Gryphon Investors, une société de financement par capitaux propres axée sur le marché intermédiaire basée à San Francisco.

