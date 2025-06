The Macallan réinvente l'emballage de ses collections intemporelles

Nouvelle apparence inspirée par le domaine Macallan et conçue pour refléter l'héritage et l'avenir de la marque

TORONTO, le 10 juin 2025 /CNW/ - The Macallan, réputée pour ses extraordinaires whiskies écossais single malt, a dévoilé une nouvelle identité visuelle saisissante pour ses collections intemporelles : Double Cask, Sherry Oak et la Colour Collection. Alliant 200 ans d'histoire à une vision tournée vers l'avenir, le nouvel emballage reflète l'attachement indéfectible de The Macallan à l'artisanat, à la mise en récit et à une esthétique intemporelle.

Découvrez la nouvelle identité visuelle des collections Double Cask, Sherry Oak et Colour Collection (Groupe CNW/Edrington)

Si l'apparence de l'emballage a évolué, le whisky, lui, reste identique, préservant le goût inimitable, l'équilibre et l'élégance qui ont toujours défini The Macallan.

« Depuis toujours, The Macallan refuse de s'asseoir sur ses lauriers, explique Jaume Ferràs, directeur de la création de The Macallan. Cette nouvelle identité distinctive repose sur une variété d'éléments visuels qui racontent notre histoire, du xérès jusqu'aux fûts de chêne américain ou européen qui ont contribué et contribuent toujours à la complexité des goûts et des profils de saveurs dans chacune de nos bouteilles. »

Enraciné dans deux siècles de savoir-faire, le nouvel emballage, conçu par le célèbre graphiste et collaborateur fréquent de The Macallan, David Carson, évoque l'histoire et l'innovation caractéristiques de la distillerie en représentant la silhouette architecturale du domaine Macallan, dans le Speyside, en Écosse.

Une nouvelle vision évocatrice

À travers sa perspective artistique unique, David Carson a su faire ressortir l'esprit de la marque, qui combine tradition et évolution. Son interprétation s'appuie sur des formes naturelles, des détails architecturaux, et la rencontre du xérès et du chêne - des éléments au cœur de l'identité singulière de The Macallan.

En faisant peau neuve, The Macallan introduit de nouveaux éléments soigneusement réfléchis :

L'apparence distinctive de la distillerie The Macallan, avec son vaste toit vert, a inspiré le nouveau design de la bouteille, mettant en évidence un lien direct entre l'emballage et le domaine Macallan.

L'étiquette triangulaire, qui relie les nouvelles collections aux anciennes, représente le triangle du xérès en Espagne - la région andalouse célèbre pour sa production de vin de xérès et la source des exceptionnels fûts de chêne au xérès de The Macallan, qui influencent la couleur et le goût entièrement naturels des trois collections.

L'étiquette arrière comprend un nouveau symbole indiquant le type de fût, afin de mettre en valeur les notes de dégustation tout en soulignant le goût et les arômes issus des fûts de chêne américain et européen.

The Macallan renforce l'engagement des consommateurs grâce à un investissement continu dans une technologie anti-contrefaçon de pointe, qui assure une meilleure traçabilité tout en fournissant des renseignements supplémentaires sur l'expression au moyen d'un code QR unique.

Trois collections intemporelles, un caractère distinct

Ancrée dans le chêne et façonnée par le xérès, chacune des trois collections révèle à sa manière le caractère unique de The Macallan.

Double Cask Collection : Un mariage harmonieux de fûts de chêne américain et européen, rehaussé par du xérès de Jerez de la Frontera, en Espagne, offrant des notes de fruits frais, de caramel crémeux et d'épices douces.

Un mariage harmonieux de fûts de chêne américain et européen, rehaussé par du xérès de Jerez de la Frontera, en Espagne, offrant des notes de fruits frais, de caramel crémeux et d'épices douces. Sherry Oak Collection : Vieillis exclusivement dans des fûts de chêne européen au xérès, les whiskies de cette collection proposent une saveur profonde et complexe de fruits secs, de bois et de gingembre qui s'intensifie avec l'âge.

Vieillis exclusivement dans des fûts de chêne européen au xérès, les whiskies de cette collection proposent une saveur profonde et complexe de fruits secs, de bois et de gingembre qui s'intensifie avec l'âge. Colour Collection : Reflétant le spectre naturel des teintes dorées que l'on trouve dans le whisky The Macallan, cette collection centrée sur le chêne américain présente des notes vives d'agrumes, de vanille et de fruits tropicaux.

La refonte globale de The Macallan marque le début d'un nouveau chapitre de son identité visuelle et témoigne de son profond attachement à l'artisanat, à la durabilité et à la mise en récit.

Les collections Double Cask et Sherry Oak de The Macallan seront en vente chez certains détaillants canadiens dès cet été. La Colour Collection, quant à elle, sera offerte dans les commerces de transit du monde entier.

Pour un complément d'information, veuillez consulter le site www.themacallan.com.

À propos de The Macallan

The Macallan est réputé dans le monde entier pour ses extraordinaires whiskies single malt. Deux siècles se sont écoulés depuis qu'Alexander Reid, fondateur de The Macallan, a distillé le premier lot de whisky dans ses alambics curieusement petits du Speyside, en Écosse, en 1824, marquant ainsi le début de l'extraordinaire héritage du whisky écossais single malt.

L'obsession de la qualité et de l'artisanat est la marque de fabrique de The Macallan. La qualité exceptionnelle et le caractère distinctif de chaque whisky dépendent des fûts de chêne exceptionnels au xérès - un engagement envers la couleur naturelle et une maîtrise sous-jacente. Conçue par des architectes de renommée internationale, La distillerie The Macallan est située dans un magnifique domaine de 485 acres et s'inspire des anciennes collines écossaises environnantes.

Les 200 dernières années ont été un prologue à tout ce qui s'ensuivra. Il s'agit d'un voyage dans le temps. Voici The Macallan, à 200 ans d'âge. Fabriqué sans compromis. Veuillez déguster The Macallan de manière responsable. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.themacallan.com et devenez membre de The Macallan Society pour découvrir les annales des whiskies.

À propos d'Edrington

La vision d'Edrington est de donner plus en créant des marques exceptionnelles de spiritueux très haut de gamme.

Nous donnons la priorité à The Macallan, soutenu par Highland Park et The Glenrothes dans la catégorie en pleine expansion des single malts, et par Naked Malt dans la catégorie des blended malts. Notre portefeuille est complété par le rhum haut de gamme Brugal de la République dominicaine, le Blended Scotch Whisky The Famous Grouse et le Wyoming Whiskey dans la catégorie des whiskies américains. Edrington a également conclu un partenariat stratégique avec le No.3 London Dry Gin.

Située en Écosse, Edrington compte plus de 3 300 employés dans ses sociétés en propriété exclusive et ses coentreprises, dont plus de la moitié travaillent hors du Royaume-Uni. Nous sommes propriétaires de nos voies d'accès au marché dans 16 pays et distribuons nos marques dans plus de 100 pays à travers le monde par le biais de coentreprises et d'accords avec des tiers.

L'actionnaire principal d'Edrington est The Robertson Trust, qui a fait don de 367 millions de livres sterling à des œuvres caritatives en Écosse depuis 1961. Nous exerçons nos activités conformément aux valeurs d'Edrington : l'engagement, le respect, l'intégrité et l'excellence.

Pour un complément d'information, veuillez consulter le site https://www.edrington.com.

À propos de Suntory Global Spirits

En tant que chef de file mondial des spiritueux haut de gamme, Suntory Global Spirits instille l'éclat de la vie en créant de riches expériences pour les gens, en harmonie avec la nature. Connue pour son savoir-faire en matière de whiskies haut de gamme, dont Jim Beam® et Maker's Mark®, de whiskies japonais, dont Yamazaki®, Hakushu®, Hibiki® et Toki™, et de grandes marques de scotch, dont Laphroaig® et Bowmore®, Suntory Global Spirits produit également des marques de premier plan telles que les tequilas Tres Generaciones® et El Tesoro®, ainsi que les gins Roku™ et Sipsmith®, et est un chef de file mondial en cocktails prêts à boire, avec des marques telles que -196 et On The Rocks™ Premium Cocktails.



Suntory Global Spirits est une entreprise internationale qui compte environ 6 000 employés dans près de 30 pays. Elle est guidée par ses valeurs fondamentales : Growing for Good, Yatte Minahare et Giving Back to Society (Cultiver pour le bien, Viser loin et Rendre à la société). La stratégie de développement durable Proof Positive de l'entreprise comprend des objectifs et des investissements ambitieux visant à favoriser le changement durable et à avoir un impact positif sur la planète, les consommateurs et les communautés. Suntory Global Spirits, dont le siège est à New York, est une filiale de Suntory Holdings Limited (Japon). Pour un complément d'information, visitez les sites www.suntoryglobalspirits.com et www.drinksmart.com.

SOURCE Edrington

Pour vous renseigner plus, veuillez contacter : Sadie Tory, Strategic Objectives, [email protected]