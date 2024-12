THE MACALLAN LANCE SA TOUTE DERNIÈRE COLLECTION HARMONY EN COLLABORATION AVEC LE CIRQUE DU SOLEIL

TORONTO, le 5 déc. 2024 /CNW/ - The Macallan, la célèbre marque de whisky écossais single malt, a dévoilé les nouveautés de la Collection Harmony, avec deux nouveaux whiskies dans le cadre de la collaboration unique de la marque avec le Cirque du Soleil.

La Collection Harmony de The Macallan est une série limitée d'éditions annuelles qui adopte la réutilisation de matériaux organiques dans son emballage, créant ainsi de la beauté à partir de matériaux en fin de vie naturelle. Célébrant le 200e anniversaire de The Macallan, Vibrant Oak d'Harmony (disponible dès maintenant dans les points de vente au Canada) et Guardian Oak d'Harmony (disponible exclusivement dans les commerces de transit du monde entier, à l'exception du Canada) reflètent l'expertise et la maîtrise du bois de la marque.

La quatrième édition de la série célèbre la riche histoire de The Macallan avec le chêne, qui se retrouve dans toutes les facettes du whisky écossais single malt. Les exceptionnels fûts de chêne au xérès de The Macallan sont ceux qui contribuent le plus à sa qualité exceptionnelle, à ses arômes et aux saveurs du whisky. Chaque fût est fabriqué selon des spécifications précises, un processus qui prend environ cinq ans et qui contribue à hauteur de 80 % à la saveur et à 100 % à la couleur naturelle.

Le Vibrant Oak est élaboré à partir d'un mélange tiré de fûts de chêne américain de premier remplissage et de fûts de chêne au xérès de second remplissage, tandis que le Guardian Oak est principalement vieilli dans des fûts de chêne européen de premier remplissage et des fûts de chêne au xérès de deuxième remplissage. Ces deux whiskies exceptionnels font ressortir les caractéristiques distinctes des différentes essences de bois et fournissent la preuve que l'origine et la nature du chêne influencent considérablement la saveur.

Cette édition de la Collection Harmony incorpore le développement durable en réutilisant des copeaux de chêne - des sous-produits de la fabrication des fûts de chêne de The Macallan - dans le coffret de présentation et les étiquettes des bouteilles.

« Le chêne joue un rôle très important dans la couleur et la saveur de The Macallan, et le mettre en valeur à travers notre emballage est incroyablement inspirant », déclare Diane Stuart, productrice de whisky, The Macallan. « Vibrant Oak et Guardian Oak nous ont permis de sélectionner avec soin des fûts qui incarnent les caractéristiques classiques de nos deux principales essences de bois, le chêne américain au xérès et le chêne européen au xérès, mettant en valeur les saveurs uniques de chacune des deux. »

Ces lancements sont liés à la collaboration de The Macallan avec le Cirque du Soleil, qui a commencé avec le lancement de SPIRIT, une expérience extraordinaire inspirée par la nature, qui a été présentée plus tôt cette année au domaine de The Macallan à Speyside.

Soulignant d'une manière visuelle imaginative et innovante l'importance du lien avec la nature pour The Macallan, SPIRIT a raconté la riche histoire de The Macallan, de la culture écossaise et des Highlands. Culminant par une expérience immersive autour d'un chêne, l'expérience a combiné le savoir-faire de The Macallan avec l'innovation artistique de renommée mondiale du Cirque du Soleil.

L'emballage extérieur du Vibrant Oak de la Collection Harmony, orné d'un design or vif, illustre de façon saisissante Ayla, un personnage de SPIRIT, dans un entrelacement délicat de branches d'un chêne américain. L'arbre symbolise la maturation du whisky dans des fûts de chêne américain au xérès, tandis que les plumes de paon incorporées dans le design représentent l'engagement de The Macallan envers des couleurs naturelles.

Pour le Guardian Oak de la Collection Harmony, l'emballage est orné d'une autre figure clé de SPIRIT, Davonna, représentée avec les branches d'un chêne européen. Cet arbre représente la maturation du whisky dans des fûts de chêne européen au xérès. Le design est rehaussé de teintes violettes vibrantes, reflétant le caractère de Davonna et symbolisant la sagesse et la maturité.

Les deux designs illustrent l'importance du lien entre le monde naturel et l'expérience humaine, ainsi que la vie et l'émerveillement qui s'épanouissent lorsque l'homme est « en harmonie avec la nature ».

Les trois précédentes éditions de la Collection Harmony étaient le fruit de collaborations uniques : la première célébrait le partenariat de longue date entre The Macallan et les frères Roca d'Espagne, alliant les saveurs du chocolat et du whisky; la deuxième emmenait les amateurs de whisky dans un voyage sensoriel à travers le monde du café, guidé par l'expertise de cinq spécialistes; et la troisième s'associait à Stella et Mary McCartney pour mettre en valeur les paysages d'Écosse.

Le Vibrant Oak de la Collection Harmony (PDS 400 $ CAD) sera disponible au Canada chez certains détaillants au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta (la date de lancement variera selon la province), ainsi que directement auprès de The Macallan, en fonction de sa disponibilité et du lieu.

NOTES DE DÉGUSTATION

Vibrant Oak, Collection Harmony

Nez : Une note de vanille intense accompagnée d'un parfum de sorbet sucré et de zeste de lime laisse place à un arôme fragrant de poires nichées dans une délicate génoise à la vanille.

Bouche : Panna cotta crémeuse à la vanille, sablé au beurre, noix de coco légèrement grillée avec du croquant d'amandes, pomme et chêne sucré.

Note finale : Moyenne, douce avec une effluve de vanille.

Couleur : Feuille d'automne.

Cinq descripteurs clés : Vanille. Lime. Chêne doux. Pomme. Amandes grillées.

TAV : 44,2 %

Guardian Oak, Collection Harmony

Nez : De riches fruits secs (dattes, figues et raisins) se mêlent à l'écorce d'orange, au chocolat noir et à des notes de noix de muscade.

Bouche : La douceur du sirop de gingembre collant et une explosion d'orange cèdent la place à des dattes glacées opulentes, à des cerises et à des raisins secs charnus, accompagnés d'effluves de chêne riche et d'épices douces.

Note finale : Longue et riche avec du chêne et de l'anis étoilé.

Couleur : Gland mûr.

Cinq descripteurs clés : Dates. Orange. Chêne riche. Raisins secs. Épices à pâtisserie.

TAV : 44,2 %

À propos de The Macallan

The Macallan est réputé dans le monde entier pour ses extraordinaires whiskies single malt. Deux siècles se sont écoulés depuis qu'Alexander Reid, fondateur de The Macallan, a distillé le premier lot de whisky dans ses alambics curieusement petits du Speyside, en Écosse, en 1824, marquant ainsi le début de l'extraordinaire héritage du whisky écossais single malt.

L'obsession de la qualité et de l'artisanat est la marque de fabrique de The Macallan. La qualité exceptionnelle et le caractère distinctif de chaque whisky dépendent des fûts de chêne exceptionnels au xérès - un engagement envers la couleur naturelle et une maîtrise sous-jacente. Conçue par des architectes de renommée internationale, La distillerie The Macallan est située dans un magnifique domaine de 485 acres et s'inspire des anciennes collines écossaises environnantes.

Les 200 dernières années ont été un prologue à tout ce qui s'ensuivra. Il s'agit d'un voyage dans le temps. Voici The Macallan, à 200 ans d'âge. Fabriqué sans compromis. Veuillez déguster The Macallan de manière responsable. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.themacallan.com et devenez membre de The Macallan Society pour découvrir les annales des whiskies.

À propos d'Edrington

La vision d'Edrington est de donner plus en créant des marques exceptionnelles de spiritueux très haut de gamme.

Nous donnons la priorité à The Macallan, soutenu par Highland Park et The Glenrothes dans la catégorie en pleine expansion des single malts, et par Naked Malt dans la catégorie des blended malts. Notre portefeuille est complété par le rhum haut de gamme Brugal de la République dominicaine, le Blended Scotch Whisky The Famous Grouse et le Wyoming Whiskey dans la catégorie des whiskies américains. Edrington a également conclu un partenariat stratégique avec le No.3 London Dry Gin.

Située en Écosse, Edrington compte plus de 3 300 employés dans ses sociétés en propriété exclusive et ses coentreprises, dont plus de la moitié travaillent hors du Royaume-Uni. Nous sommes propriétaires de nos voies d'accès au marché dans 16 pays et distribuons nos marques dans plus de 100 pays à travers le monde par le biais de coentreprises et d'accords avec des tiers.

L'actionnaire principal d'Edrington est The Robertson Trust, qui a fait don de 367 millions de livres sterling à des œuvres caritatives en Écosse depuis 1961. Nous exerçons nos activités conformément aux valeurs d'Edrington : l'engagement, le respect, l'intégrité et l'excellence.

Pour un complément d'information, veuillez consulter le site https://www.edrington.com.

À propos de Suntory Global Spirits

En tant que chef de file mondial des spiritueux haut de gamme, Suntory Global Spirits instille l'éclat de la vie en créant de riches expériences pour les gens, en harmonie avec la nature. Connue pour son savoir-faire en matière de whiskies haut de gamme, dont Jim Beam® et Maker's Mark®, de whiskies japonais, dont Yamazaki®, Hakushu®, Hibiki® et Toki™, et de grandes marques de scotch, dont Laphroaig® et Bowmore®, Suntory Global Spirits produit également des marques de premier plan telles que les tequilas Tres Generaciones® et El Tesoro®, ainsi que les gins Roku™ et Sipsmith®, et est un chef de file mondial en cocktails prêts à boire, avec des marques telles que -196 et On The Rocks™ Premium Cocktails.

Suntory Global Spirits est une entreprise internationale qui compte environ 6 000 employés dans près de 30 pays. Elle est guidée par ses valeurs fondamentales : Growing for Good, Yatte Minahare et Giving Back to Society (Cultiver pour le bien, Viser loin et Rendre à la société). La stratégie de développement durable Proof Positive de l'entreprise comprend des objectifs et des investissements ambitieux visant à favoriser le changement durable et à avoir un impact positif sur la planète, les consommateurs et les communautés. Suntory Global Spirits, dont le siège est à New York, est une filiale de Suntory Holdings Limited (Japon). Pour un complément d'information, visitez les sites www.suntoryglobalspirits.com et www.drinksmart.com.

