TORONTO, le 19 janv. 2026 /CNW/ - The Fertility Partners (TFP), un important réseau national de cliniques de fertilité, annonce aujourd'hui la nomination de Heather Stark à titre de chef de la direction, avec prise d'effet le 15 janvier 2026. Mme Stark occupait auparavant le poste de chef de la direction financière de l'organisation.

Heather Stark (Groupe CNW/The Fertility Partners)

Mme Stark devient la première femme à occuper le poste de chef de la direction dans l'histoire de TFP. Sa nomination reflète l'accent mis par l'organisation sur une exécution rigoureuse, la continuité et une croissance durable à long terme, ainsi qu'un engagement envers une gouvernance canadienne au niveau de la direction, alors que l'entreprise amorce sa prochaine phase d'évolution.

Depuis son arrivée chez TFP en 2025, Mme Stark a joué un rôle clé à l'échelle du réseau, travaillant en étroite collaboration avec les médecins et les équipes de soins afin d'acquérir une compréhension approfondie des opérations cliniques et du parcours des patients. Elle est reconnue pour son approche collaborative et axée sur les personnes, ainsi que pour son engagement à renforcer la performance des cliniques et l'expérience patient.

« La nomination de Heather témoigne de notre grande confiance à l'égard de l'orientation future et de la croissance stratégique de l'organisation », a déclaré le Dr Andrew Meikle, fondateur et président exécutif de The Fertility Partners. « Elle incarne un leadership renouvelé, prêt à stimuler l'innovation, à améliorer la performance clinique et à créer de la valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes. »

À titre de chef de la direction, Mme Stark mettra l'accent sur l'excellence opérationnelle à l'échelle du réseau, le renforcement de la cohérence de la performance et le soutien aux cliniques afin qu'elles puissent offrir des soins de grande qualité, accessibles et centrés sur les patients. Elle poursuivra également le renforcement des fondations du réseau, l'expansion des capacités lorsque nécessaire et l'amélioration des résultats pour les patients grâce à un meilleur alignement clinique et opérationnel.

« Je suis honorée d'assumer le rôle de chef de la direction à un moment aussi important pour l'organisation », a déclaré Mme Stark. « TFP repose sur des cliniques exceptionnelles et des équipes remarquables. Ayant été témoin de l'impact des soins de fertilité, je comprends à quel point l'accès, la qualité et les résultats sont essentiels. Ma priorité est d'apporter clarté et alignement afin que nos équipes puissent continuer à soutenir les patients et les familles. »

L'entreprise a également exprimé sa reconnaissance envers Derek Larkin pour son leadership et sa contribution à The Fertility Partners, et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs.

Le réseau de TFP regroupe des cliniques de fertilité de premier plan et repose sur un modèle collaboratif réunissant médecins, embryologistes, scientifiques et équipes de soins, tous engagés à faire progresser la médecine reproductive et à améliorer l'accès aux soins.

À propos de The Fertility Partners

The Fertility Partners réunit des cliniques de premier plan partout au Canada au sein d'un réseau national de fertilité. L'organisation fournit l'infrastructure et le soutien opérationnel nécessaires pour offrir des soins aux patients de grande qualité, obtenir de solides résultats cliniques et favoriser une croissance durable.

Personne-ressource pour les médias : Emma Mills-George, Vice-présidente, Marketing, [email protected], (437) 836-2060