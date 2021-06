L'acquisition de la Clinique de fertilité Conceptia par TFP donne de l'espoir aux patientes et aux patients du Nouveau-Brunswick et des provinces voisines qui se désolent des longs délais d'attente et du manque d'accès aux soins de fertilité, des problèmes exacerbés par la pandémie. C'est donc dans le but de soutenir la population du Canada Atlantique que TFP investira dans cette clinique pour améliorer ses installations et augmenter son effectif.

« Ce partenariat important avec Conceptia s'inscrit dans notre objectif de contribuer à de taux de succès parmi les meilleurs au monde, à l'excellence opérationnelle et à une expérience patient exceptionnelle, et ce, partout au Canada », affirme le Dr Andrew Meikle, fondateur, chef de la direction et président exécutif de TFP. « Les patientes et les patients du Nouveau-Brunswick et des provinces voisines peuvent pousser un soupir de soulagement en sachant qu'ils peuvent s'attendre à une réduction des temps d'attente et à une modernisation des installations, et de ce fait, aux meilleurs traitements de fertilité et aux soins les plus efficaces. »

Le Dr Alfred Robichaud continue de soutenir l'équipe de Conceptia Fertilité. Le Dr Robichaud est un endocrinologue de la reproduction qui pratique au Canada atlantique depuis plus de 30 ans. Le Dr Samuel Jean, originaire du Nouveau-Brunswick, se joindra à la clinique pour répondre aux besoins des patients alors que la clinique revient à pleine capacité après la fin de son stage à la fin de 2021.

« Aujourd'hui est une bonne journée pour les patientes et les patients du Canada atlantique qui ont dû composer avec l'accès insuffisant aux soins de fertilité pendant trop longtemps, se réjouit le Dr Robichaud. L'équipe passionnée et dévouée de Conceptia demeure aussi engagée que jamais à fournir les meilleurs soins aux patientes et aux patients. »

TFP apporte au partenariat des traitements de pointe et des soins de fertilité axés sur les patientes et les patients. Il est un chef de file en ce qui concerne tant la gamme que le niveau de services dans ce domaine au Canada. En tant que partenaire commercial de choix pour les principaux centres de fertilité d'Amérique du Nord, TFP vise à soutenir ses cliniques partenaires en collaborant avec elles pour mettre en place des pratiques exemplaires en matière de médecine, de stratégie et d'exploitation, et en investissant dans les nouvelles technologies, en promouvant la recherche et le développement et en offrant un soutien administratif synergique.

« Nous sommes ravis de collaborer avec la principale plateforme de cliniques de fertilité au Canada et d'avoir la possibilité d'offrir aux patientes et aux patients les meilleurs traitements et innovations de leur catégorie, déclare Nicole Gionet, présidente du conseil d'administration de l'Institut atlantique de recherche sur le cancer. L'expertise, l'éducation, les ressources et l'investissement que The Fertility Partners apporte à Conceptia seront transformateurs pour la clinique et la région de l'Atlantique. »

The Fertility Partners (TFP) est une nouvelle entreprise qui s'est lancée dans la création d'un réseau nord-américain de cliniques de fertilité de premier plan. Le regroupement compte désormais 10 cliniques réparties sur 20 sites dans 6 provinces canadiennes. Le réseau prévoit l'acquisition de cliniques de FIV supplémentaires et de cliniques de novo, de même que le développement des services connexes. L'entreprise souhaite devenir le partenaire commercial de choix pour les spécialistes de la FIV et de la médecine prénatale; ceci dans l'objectif d'obtenir les meilleurs résultats cliniques, d'atteindre l'excellence opérationnelle et d'offrir une expérience exceptionnelle aux patients. À ses cliniques partenaires, TFP offre un soutien administratif et un environnement médical, scientifique, professionnel et commercial collaboratif et synergique. www.thefertilitypartners.com

La Clinique Conceptia est le seul centre offrant une gamme complète de traitements de fertilité au Nouveau-Brunswick. Il s'agit d'une clinique de fertilité renommée au Canada, comptant à con actif un taux de succès bien supérieur à la moyenne nationale depuis de nombreuses années. Entièrement dévouée au bien-être des patientes et des patients, elle leur propose des stratégies de traitement personnalisées. Notre mission est d'offrir la meilleure qualité de soins, en fonction de votre situation et de vos besoins particuliers.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le https://conceptia.ca/fr/.

