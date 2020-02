The Edge Benefits répond au projet de loi 'Farm Freedom & Safety Act' de l'Alberta avec une gamme unique de produits de prestations pour les propriétaires agricoles et leurs employés

NEWMARKET, ON, le 20 févr. 2020 /CNW/ - The Edge Benefits Inc. est heureuse d'annoncer qu'elle a répondu à l'adoption récente du projet de loi 26 Farm Freedom and Safety act de l'Alberta avec une gamme unique de produits de prestations conçus pour les propriétaires agricoles et leurs employés dans la province.

La nouvelle loi supprime l'ancienne exigence obligatoire relative aux indemnités des accidents du travail (WCA) pour les petites exploitations agricoles, et même si les grandes exploitations agricoles doivent toujours avoir une assurance contre les accidents du travail, elles auront maintenant le choix entre la WCA ou une assurance privée.

« Nous sommes très emballés par notre série de produits qui offrira une couverture comparable à celle de la WCA pour la protection de la perte de revenu, les services de réadaptation et le remboursement des frais médicaux. La principale différence entre nos prestations et celles offertes par la WCA est la couverture 24 heures sur 24, et non seulement pour les blessures sur les lieux du travail » explique Scott Moffatt, Chef du développement des affaires à The Edge Benefits. « De plus, les propriétaires agricoles devraient également envisager de protéger leur propre revenu et leurs dépenses fixes, y compris le coût d'un agriculteur de remplacement s'ils sont incapables de travailler en raison d'une blessure imprévue ».

« Nous croyons que the EDGE™ offre une gamme de produits plus complètes pour les propriétaires agricoles, qui souvent ne tiennent pas compte de leur propre incidence sur le fonctionnement d'une ferme. Les longues heures de travail, le travail à proximité des machines et dans des conditions moins qu'idéales peuvent entrainer des blessures qui pourraient avoir des répercussions à long terme sur la viabilité d'une ferme » explique Moffatt.

Le forfait pour les agriculteurs The EDGE™ est conçu pour commencer avec une protection essentielle à un prix abordable, mais il peut aussi être adapté à la situation de chaque travailleur et propriétaire. Au-delà de la protection essentielle, EDGE™ offre une vaste gamme de produits supplémentaires, y compris le régime soins de santé et dentaires, la garantie maladies graves, et l'assurance vie - le tout à établissement garanti, sans examen médical.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller financier local.

À propos de The Edge Benefits Inc.

The EDGE est fier membre du Groupe de sociétés Co-Operators offrant une approche simplifié en matière de solutions complexes d'assurance à prestations du vivant aux consommateurs canadiens, qui a révolutionné l'industrie de l'assurance. Nous proposons aux travailleurs autonomes et aux propriétaires de petites entreprises des solutions d'assurance spécialement adaptées à leurs besoins. Située à Newmarket en Ontario, The EDGE compte 80 employés et assure 60 000 compagnies et individus. Nous avons versé plus de 170 millions de dollars en prestations au cours des quinze dernières années. Plus de 17 000 conseillers autorisés en assurance au Canada choisissent les produits à prestations du vivant de The EDGE pour répondre aux besoins de leurs clients. Pour plus de renseignements, veuillez-vous connecter sur edgebenefits.com.

