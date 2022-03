TORONTO, le 3 mars 2022 /CNW/ - The Benefit Source (TBS), une société d'experts-conseils de premier plan spécialisée dans les avantages sociaux dont le siège social est situé à Mississauga, a annoncé aujourd'hui que le président de TBS, Michael Nadler, et la vice-présidente de TBS, Heather Nadler, se joindront à Sterling Capital Brokers (SCB) à titre de directeurs généraux.

TBS, qui a été fondée en 1994 par Michael Nadler, supervise les services de consultation en matière d'avantages sociaux de plus de 200 régimes d'assurance collective et clients individuels partout en Ontario, couvrant un large éventail d'industries. L'équipe cumule 39 années d'expérience dans le secteur des avantages sociaux et jouit d'une solide réputation auprès de ses clients pour son expertise approfondie en ce qui concerne les stratégies relatives aux avantages sociaux. TBS se spécialise dans le marché des PME, ce qui crée des synergies grâce à la fusion avec SCB.

Voici la déclaration de Michael Nadler, président de TBS, par rapport à cette annonce : « Nous sommes heureux de proposer une solution administrative améliorée à nos clients grâce à la technologie de la SCB. L'image de marque de TBS (Your Benefits | Your Way) sera rehaussée par un environnement intégré favorisant la gestion des prestations. En tant qu'entreprise axée sur les services, nous croyons que l'ajout des solutions techniques de SCB, combinées à son pouvoir d'achat et à son savoir-faire nous permettra de continuer d'offrir un service de premier ordre à nos clients. »

« Sterling Capital Brokers est ravie d'accueillir l'équipe de TBS au sein de notre entreprise en croissance, car elle apporte des capacités exceptionnelles sur le plan des services-conseils en ce qui concerne les avantages sociaux et du service à la clientèle. L'équipe de TBS possède une vaste expérience qui viendra compléter et élargir les capacités de l'entreprise de services-conseils de SCB. La nouvelle équipe sera en mesure d'offrir une valeur exceptionnelle au portefeuille de clients de TBS, a déclaré John Griffin, président de SCB. Nous sommes heureux d'amorcer notre collaboration avec Michael et Heather. »

Sterling Capital Brokers (SCB) a été fondée en 2014, et son siège social est situé à Toronto, en Ontario. SCB est la plus grande société indépendante d'experts-conseils en avantages au Canada. Elle est spécialisée dans les services aux petites ou moyennes entreprises et aux multinationales partout au Canada. Elle offre à ses clients des services-conseils complets sur les régimes d'avantages sociaux et des services technologiques personnalisés de gestion des régimes qui lui permettent d'offrir des solutions rapides et adaptées à sa clientèle.

Renseignements: John Griffin, président de Sterling Capital Brokers, [email protected], 647 824-3433