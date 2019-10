The Africa Channel élargit sa portée grâce à son lancement au Canada

LOS ANGELES, 3 octobre 2019 /CNW/ - The Africa Channel (TAC) annonce aujourd'hui avoir introduit son service au Canada grâce à son lancement sur Demand Africa, la plate-forme de diffusion en continu par abonnement.

À l'heure actuelle, The Africa Channel est diffusée dans plus de 7 millions de foyers aux États-Unis et dans les Caraïbes, proposant plus de 1 000 heures d'émissions de divertissement et de mode de vie en langue anglaise les plus exceptionnelles qui soient en provenance de l'Afrique et de la diaspora. Pour la toute première fois, la chaîne est offerte dans l'ensemble du Canada à des auditoires se servant du Web, d'appareils mobiles ou d'appareils de télévision connectés.

« Nous nous réjouissons de proposer à nos auditoires multiculturels du Canada la programmation unique en son genre de The Africa Channel, dont la plupart assisteront à la première canadienne par l'entremise de notre plate-forme », soutient Dean Cates, vice-président de la stratégie numérique, Demand Africa. « Étant un fournisseur mondial de services de télévision par contournement, notre objectif est de rendre plus accessibles l'influence et la culture de l'Afrique moderne partout sur la planète. De plus, les auditoires auront la possibilité d'accéder à une vaste bibliothèque d'émissions soigneusement choisies traitant de ce continent grâce au service par abonnement de vidéo sur demande de Demand Africa. »

Narendra Reddy, directeur général de The Africa Channel, ajoute : « La hausse de la consommation de contenu par l'entremise d'Internet nous a permis de cibler les auditoires africains de la diaspora et les passionnés de culture du monde entier, lesquels veulent du contenu panafricain soigneusement choisi que les grands réseaux et les services de diffusion en continu considèrent trop spécialisé ou hésitent à proposer. Nous nous réjouissons que cette tendance nous ait permis d'élargir la portée de The Africa Channel, qui est diffusée aux États-Unis et dans les Caraïbes depuis plus de quinze ans. »

The Africa Channel est la première chaîne diffusée en continu à être lancée par l'entremise du service d'abonnement de Demand Africa et vient grossir une bibliothèque renfermant plus de 1 500 heures d'émissions télévisées, de séries, de feuilletons, de films et de divertissement pour le mode de vie panafricains de première qualité. Les auditoires peuvent désormais se procurer un abonnement unique à The Africa Channel à 1,99 $/mois ou en profiter gratuitement grâce à un abonnement mensuel ou annuel à Demand Africa.

Demand Africa est actuellement accessible par le Web, iOS, Android, Apple TV, Amazon Fire TV et Roku.

À PROPOS DE DEMAND AFRICA : Demand Africa, une division de The Africa Channel, Inc, est un fournisseur mondial de services de télévision par contournement et de diffusion de vidéos en continu qui relie les auditoires aux plus grandes émissions, productions cinématographiques et productions de mode de vie de l'Afrique et d'ailleurs. La mission de Demand Africa est de souligner et d'amplifier l'influence de l'Afrique moderne dans le monde en reliant les auditoires de la planète à du divertissement aussi varié et percutant que ce continent. Demand Africa est établi à Los Angeles et actuellement offert par le Web, les appareils mobiles et les appareils de télévision connectés. Les auditoires ayant accès à plus de 1 500 heures de contenu, ceux-ci peuvent explorer la culture, les gens, les lieux et les traditions de l'Afrique en diffusant en continu les émissions tout en contribuant à l'engagement de Demand Africa, qui consiste à mettre sur pied des initiatives socialement influentes. Chaque abonnement à Demand Africa soutient les créateurs et les distributeurs de l'Afrique et dans l'ensemble de la diaspora.

À PROPOS DE THE AFRICA CHANNEL : The Africa Channel et son pôle de production, TAC Studios, est la vitrine donnant accès aux séries télévisées, aux émissions spéciales, aux documentaires, aux longs métrages, à la musique, aux biographies et au contenu historique et culturel en langue anglaise les plus exceptionnels du continent africain. La mission de la chaîne est de permettre une incursion quotidienne dans la vie africaine moderne, elle qui contribue à démystifier l'Afrique pour les téléspectateurs de toute la planète. The Africa Channel est établi à Los Angeles et diffusé dans environ sept millions de foyers de l'Amérique du Nord et des Caraïbes par des systèmes de câblodistribution comme Comcast, Charter/Spectrum, et Caribbean Cable Cooperative.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781507/TAC_LOGO_BLACK_Logo.jpg

SOURCE The Africa Channel

