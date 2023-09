MONTRÉAL, le 13 sept. 2023 /CNW/ - L'agence de relations publiques TESLA RP, active depuis 2015 au Québec et au Canada, devient AUCOIN Stratégie & Communication. La nouvelle image de marque reflète l'engagement de l'agence à mieux aligner son ADN aux besoins de ses clients.

« Tout comme l'industrie des relations publiques, TESLA RP a beaucoup évolué dans les dernières années. AUCOIN Stratégie & Communication continuera d'offrir le niveau élevé de professionnalisme et d'expertise ayant fait la réputation de TESLA RP, tout en adoptant une nouvelle identité beaucoup plus à son image », déclare Louis Aucoin, MPA, président et stratège principal de AUCOIN Stratégie & Communication.

Actif depuis plus de 25 ans dans le domaine des communications, Louis Aucoin fonde TESLA RP en 2015, animé par la volonté de soutenir l'innovation dans la pratique des relations publiques. Cette vision lui permet de récolter plusieurs prix d'excellence remis par la Société québécoise des professionnels en relations publiques (SQPRP) pour des campagnes très remarquées, telles que le fameux « Comédie express des voies réservées de l'autoroute 15 ».

Louis Aucoin est un commentateur régulier au micro de Pénélope sur les ondes d'ICI Première et à ICI RDI dans le cadre de l'émission D'abord l'info (édition week-end).

Nouveaux bureaux

L'agence aménage également dans de nouveaux locaux, plus spacieux, dont le design a été assuré par la brancoli design. Elle est désormais située au quatrième étage du 368, rue Notre-Dame Ouest dans le Vieux-Montréal.

