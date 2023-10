La version 2.0 du logiciel permet de standardiser les processus de gestion et d'accélérer la transformation numérique pour tous types d'organisations, notamment manufacturières et du secteur de la santé.

MONTRÉAL, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Tervene, une entreprise technologique canadienne qui offre un logiciel de gestion quotidienne des opérations, dévoile aujourd'hui la nouvelle version de sa plateforme, nettement plus performante, conviviale et flexible. Le logiciel permet aux organisations de standardiser leurs processus de gestion, d'améliorer la performance opérationnelle et d'éliminer la lourdeur administrative.

Après avoir accumulé plusieurs années d'expérience en développement logiciel et en service-conseil, Tervene révèle une version améliorée de sa plateforme: Tervene 2.0 .

Tervene dévoile sa nouvelle plateforme. (Groupe CNW/Tervene)

Accessible sur les mobiles, tablettes et ordinateurs, Tervene propose un outil simple d'utilisation pour aider la direction, les chefs d'équipes, les gestionnaires et les équipes support dans les entreprises manufacturières, le secteur public et les établissements de la santé.

Le logiciel soutient la transformation numérique des processus de gestion : routine standard du leader, contrôle opérationnel, audits des processus, inspections sur le lieu de travail, animation des réunions, prévention en santé et sécurité, contrôle qualité, résolution de problèmes, gestion de plans d'action et projets d'amélioration continue.

« On a mis nos années d'expérience et les idées de nos clients en commun pour développer une application simple d'utilisation, sécuritaire et surtout flexible pour pouvoir s'adapter aux standards de gestion des organisations », explique Simon Rouillier, Vice-président et cofondateur de Tervene.

« La nouvelle version de notre logiciel vient solidifier notre offre sur le marché international. On a développé une solution tout-en-un pour aider les entreprises et les accompagner dans la transformation numérique », ajoute Lucas Grenier, PDG et cofondateur de Tervene.

Conviviale et simple d'utilisation

Dans une interface entièrement revisitée, Tervene offre un logiciel convivial et simple d'utilisation pour chaque membre de l'équipe.

Des fonctionnalités flexibles et personnalisables

La version 2.0 du logiciel propose davantage d'options de configuration pour s'adapter aux standards de gestion des différentes industries et à la réalité des organisations de toutes tailles.

Un accent mis sur le travail standard des gestionnaires

Tervene simplifie et structure l'agenda des chefs d'équipes, des superviseurs et des gestionnaires sur le terrain. La nouvelle version du logiciel permet de bâtir les routines de gestion quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles des responsables.

À propos de Tervene

Tervene standardise et simplifie le Système de Gestion Quotidienne (DMS) des organisations. Accessible sur mobile, tablette et ordinateur, la plateforme Tervene soutient le contrôle opérationnel, la routine standard des leaders, la résolution de problèmes, l'amélioration continue et les audits de processus. Depuis 2016, des organisations à l'international choisissent Tervene pour éliminer la lourdeur administrative et améliorer la performance opérationnelle.

Pour plus d'information, consultez le site web de l'entreprise .

Liens connexes: https://www.tervene.com/fr

SOURCE Tervene

