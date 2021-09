« Merci Kim Blanchette. Merci, Colleen Killingsworth. Merci Alex Sévigny. Surtout, merci, Heather. Tout au long de son parcours, la pratique éthique des relations publiques a toujours été au cœur des préoccupations de Heather, et au cours de nos conversations avant son décès, elle m'a demandé : « Que faites-vous pour améliorer les choses? » a déclaré M. Flynn en acceptant le prix. « J'accepte cet honneur en reconnaissance de Heather et je m'engage à continuer de promouvoir sa vision de relations publiques éthiques et de leadership en relations publiques au Canada. Je vous remercie infiniment. »

« Témoignant du réveil générationnel qui se produisait à la suite du meurtre de George Floyd, Terry a eu de nombreuses conversations avec moi sur la façon dont la communauté MCM pourrait agir pour élever les concepts de la DEIB dans le courant dominant de la pratique canadienne. Il a communiqué avec plusieurs de nos anciens du MCM qui étaient membres des communautés du BIPOC et a organisé une conférence qui a fini par rassembler plus de 600 communicateurs professionnels de tous âges, genres et cultures pour deux jours d'apprentissage, de partage, de témoignage et de résolution de problèmes. C'était extraordinaire. J'ai assisté à cette conférence et je peux en témoigner - j'ai senti que c'était l'un des grands moments historiques pour notre profession. J'ai senti que quelque chose avait changé ce jour-là - pour le mieux. C'est l'engagement de Terry en faveur de la pratique éthique qui a permis la tenue de cette conférence et qui aide notre profession à progresser vers un avenir plus éthique axé sur l'équité, la diversité, l'inclusion et l'appartenance. Terry a également apporté un concept d'éthique à son travail avec Arthur W. Page Society et l'Institute of Public Relations », a expliqué l'un de ses nominateurs, Alex Sévigny, PhD, APR

M. Flynn a également été applaudi pour son rôle de leader dans la promotion de la recherche sur la profession de gestionnaire des relations publiques et des communications. Il a mené plusieurs grandes études parrainées par l'industrie avec divers partenaires, notamment la Fondation canadienne des relations publiques, le Niagara Health System, Léger Marketing, l'Institute for Public Relations, la Arthur W. Page Society et l'Administration portuaire de Hamilton, entre autres. Ces recherches vont d'un sondage sur les compétences privilégiées des praticiens débutants pour la FCRP à une analyse de la réputation du Niagara Health System, en passant par une puissante étude de gestion de la réputation réalisée avec Léger Marketing sur la crise de la bactérie Listeria chez Maple Leaf Foods. Le travail le plus récent et le plus prémonitoire de M. Flynn porte sur le domaine émergent des neurosciences cognitives et comportementales en relations publiques et sur les implications éthiques de ce domaine de recherche.

En 2015, Heather Pullen a décrit M. Flynn comme étant un leader d'opinion dans le domaine des relations publiques qui a produit un certain nombre de documents et d'articles marquants, mais qui est aussi très généreux de son temps chaque fois qu'un étudiant, un collègue ou un ami a besoin de conseils et de soutien. Heather a écrit : « Nous profitons tous de l'énergie et de l'intelligence de Terry, et notre profession s'en porte mieux s'il fait partie de nos rangs. »



Créé en 2020 pour honorer la vie et la carrière de Heather Pullen, MCM, APR, FCPRS, Heather Pullen Memorial Award for Ethical Public Relations a été créé pour reconnaître l'engagement exceptionnel envers les relations publiques éthiques. Ce prix rend hommage à un professionnel canadien des relations publiques agréé qui a fait preuve d'un engagement envers le maintien et la promotion des valeurs énoncées dans le Code de normes professionnelles de la SCRP, et qui a pratiqué les relations publiques selon les normes professionnelles les plus élevées en matière d'honnêteté, d'exactitude, d'intégrité et de vérité, et en s'alignant sur l'intérêt public et la dignité de la personne.

À propos de la SCRP

Fondée en 1948, la Société canadienne des relations publiques (SCRP) est une organisation sans but lucratif composée de professionnels qui se consacrent à la pratique, la gestion ou l'enseignement des relations publiques et des communications. La mission de la SCRP, qui comprend 14 sociétés membres locales, est de bâtir une communauté nationale de gestionnaires et praticiens des relations publiques et des communications. Pour ce faire, nous misons sur le développement et la reconnaissance professionnelle, la collaboration des chefs de file, l'engagement des membres envers l'éthique et un code de déontologie, la promotion de la profession et le soutien aux membres à chaque étape de leur carrière.

Cision est le partenaire de distribution exclusif de la Société canadienne de relations publiques - SCRP nationale.

SOURCE Société canadienne des relations publiques

Renseignements: Dan LaBelle, gestionnaire, Marketing et communications, Société canadienne des relations publiques. [email protected] 416 239-7034, poste 246