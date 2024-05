SPARTA, Tennessee, 16 mai 2024 /CNW/ - TERREPOWER , la division novatrice de gestion du cycle de vie des panneaux solaires et des batteries de VE de BBB Industries (BBB), est fière d'annoncer son partenariat avec Brighten Haiti , un organisme sans but lucratif qui se consacre à l'utilisation de l'énergie solaire pour développer l'éducation, créer une économie durable et éradiquer pauvreté en Haïti.

L'initiative Solar4Schools de Brighten Haïti vise à fournir de l'énergie solaire à plus de 300 écoles dans les zones rurales d'Haïti. Cet effort révolutionnaire représente le plus grand déploiement d'énergie solaire pour les écoles de l'histoire d'Haïti, répondant au besoin critique d'infrastructures électriques dans les communautés rurales mal desservies.

« Dans le nord d'Haïti, un pourcentage stupéfiant de 90 % de la population vit dans l'obscurité et n'a pas accès à l'électricité », a déclaré Kevin Keene, fondateur et président de Brighten Haiti. « Ce don généreux est un symbole d'espoir. »

La participation de TERREPOWER et de sa marque Ontility à cette initiative marque une étape importante dans la progression de la mission de Brighten Haiti, alors que les équipes envoient la première cargaison de 508 modules solaires fabriqués de façon durable d'ici la fin du mois pour être utilisés dans des projets visant à alimenter les écoles en électricité et à former les travailleurs locaux aux techniques d'installation d'énergie solaire. Leur engagement total à faire don de plus de 4900 panneaux solaires aidera à garantir que Brighten Haiti puisse atteindre son objectif de modernisation du système éducatif d'Haïti.

« Imaginez le changement profond qu'un seul panneau solaire peut apporter à une famille, en éclairant sa maison la nuit et en chargeant ses téléphones cellulaires », a déclaré M. Keene. « Pensez à la transformation des écoles sans électricité, où seulement 22 panneaux peuvent illuminer et rafraîchir les salles de classe. Cela permet également d'accéder à des laboratoires et à des technologies informatiques, offrant aux étudiants une éducation du 21e siècle pour la première fois. Il ne s'agit pas seulement d'un don, c'est un bond monumental vers un avenir plus lumineux et plus durable pour Haïti. »

Moins de 35 % des écoles haïtiennes ont accès à l'électricité. Cette initiative peut avoir une incidence importante sur l'éducation et le développement communautaire, touchant plus de 150 000 étudiants.

« Je suis ravie que nous nous soyons associés à Brighten Haiti afin de leur fournir des panneaux solaires durables et de leur donner accès à de l'énergie propre pour leurs communautés », a déclaré Maria Caballero, présidente de TERREPOWER.

« Nos discussions avec Brighten Haïti au cours de la dernière année ont mené à une collaboration passionnante, et nous sommes fiers de faire don de panneaux solaires fabriqués de manière durable qui permettront d'autonomiser ceux qui en ont le plus besoin. Ce partenariat illustre notre engagement à favoriser des changements positifs et la durabilité dans les communautés du monde entier », a déclaré Peter Hutchings, directeur du développement des affaires chez TERREPOWER.

À propos de BBB Industries

BBB Industries, LLC est un fabricant durable de premier plan au service des marchés de l'automobile et de l'industrie. Forte d'une présence et d'activités étendues en Amérique du Nord, BBB est entrée sur le marché européen en 2020, et fabrique et fournit maintenant de façon durable un assortiment de pièces de rechange non discrétionnaires dans plus de 90 pays. TERREPOWER est une division de BBB au service des marchés des véhicules électriques, du stockage d'énergie et de l'énergie solaire en Amérique du Nord et en Europe. Fondée en 1987, BBB Industries, LLC est une entreprise privée dont les centres organisationnels sont situés dans la région métropolitaine de Mobile, en Alabama, et à Dallas, au Texas. Pour en savoir plus, consultez le site www.bbbind.com.

À propos de TERREPOWER

TERREPOWER est un chef de file de l'industrie et un innovateur dans la fabrication durable de composantes qui sont le moteur de notre avenir en matière d'énergie propre et de mobilité. Du suprarecyclage à l'amélioration de la longévité et du rendement des batteries de VE et d'autres composants à la remise à neuf et au recyclage des systèmes solaires pour stimuler l'économie circulaire, la mission de TERREPOWER est de donner une nouvelle vie aux composantes et matériaux essentiels afin de réduire les coûts et les déchets, de réutiliser les ressources et de protéger l'environnement. Fondée en 2009, Ontility est la marque de TERREPOWER qui offre des solutions complètes pour le cycle de vie du solaire et des systèmes de stockage d'énergie. TERREPOWER est une division de BBB Industries. Pour en savoir plus, consultez le site www.bbbind.com/terrepower .

À propos de Brighten Haiti

Brighten Haiti est une organisation sans but lucratif basée aux États-Unis dédiée à la transformation des vies en Haïti grâce à des solutions d'énergie renouvelable. Fondée dans le but de réduire la pauvreté énergétique, notre organisation travaille sans relâche pour fournir une énergie solaire durable et fiable aux communautés mal desservies à travers Haïti. Nos initiatives visent à autonomiser les populations locales en améliorant l'accès à l'électricité, ce qui est essentiel pour l'éducation, les soins de santé et le développement économique. En collaborant avec des partenaires locaux et en tirant parti de la puissance de la technologie solaire, Brighten Haiti s'efforce de créer un avenir plus lumineux et plus durable pour tous les Haïtiens.

