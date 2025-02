BBB Industries annonce un changement d'image de marque et change de nom pour TERREPOWER

BBB Industries a dévoilé un nouveau nom et un nouveau logo pour refléter la croissance de l'entreprise et son engagement envers sa mission, qui consiste à répandre à grande échelle le pouvoir de la fabrication durable.

DAPHNE, Ala., 4 février 2025 /CNW/ -- BBB Industries, LLC (BBB), un important fabricant de produits durables au service des marchés de l'automobile et de l'industrie en Amérique du Nord et en Europe, annonce fièrement sa nouvelle image de marque à TERREPOWER, reflétant l'accent continu de l'entreprise sur l'innovation et sa mission de répandre à grande échelle la puissance de la fabrication durable.

Depuis sa création en 1987, BBB s'est bâti une réputation en offrant des produits fiables et de grande qualité à des clients du monde entier. Au cours des trois dernières décennies, l'entreprise est passée de ses racines dans le secteur de la rénovation automobile à l'amélioration de ses capacités dans le domaine de la transformation de nouvelles technologies comme les véhicules électriques, les énergies renouvelables et les applications industrielles. En prolongeant les cycles de vie des produits et en optimisant l'utilisation des matières premières, TERREPOWER aide ses clients à réduire leurs coûts tout en offrant des solutions à haut rendement.

La fabrication durable est au cœur de l'approche de TERREPOWER. Grâce à des processus avancés de transformation, de réingénierie et de récupération des matériaux, l'entreprise réduit au minimum les déchets, réduit sa dépendance aux matières premières et améliore l'efficacité des ressources. Cette approche soutient non seulement la responsabilité environnementale, mais fournit également des solutions rentables et de grande qualité qui aident nos clients à fonctionner plus efficacement.

« Il s'agit d'une étape importante pour nous, a déclaré Duncan Gillis, chef de la direction de BBB. « TERREPOWER n'est pas seulement un nouveau nom, mais un nouveau chapitre de notre parcours. Il reflète notre engagement continu à l'égard de l'innovation et de la collaboration pour offrir des solutions qui répondent aux besoins changeants de nos clients. Cette nouvelle image de marque unit nos équipes sous une identité commune et nous place en bonne position pour réussir à l'avenir."

Le nom TERREPOWER reflète l'engagement continu de l'entreprise envers l'innovation et son rôle dans le soutien d'un avenir plus efficace et plus soucieux des ressources. Dérivé du mot français pour "Terre", "Terre" signifie un engagement à préserver des ressources précieuses, tandis que "Power" reflète la force et la volonté de l'entreprise de développer des solutions de fabrication plus intelligentes et plus efficaces. En regroupant ces éléments, TERREPOWER représente l'accent mis par l'entreprise sur la création d'une valeur à long terme pour les clients en prolongeant la durée de vie des produits, en optimisant l'utilisation des matériaux et en stimulant la croissance durable.

Cette nouvelle image de marque sera déployée à l'échelle mondiale au cours des prochains mois, en commençant par la mise à jour des actifs de la marque et une série de ressources conçues pour permettre aux employés d'adopter la nouvelle identité. Dans le cadre de cette transformation, un site Web nouvellement remanié sera dévoilé au cours de la prochaine semaine.

À propos de TERREPOWER

TERREPOWER, anciennement BBB Industries, LLC, est un leader mondial de la fabrication durable, se spécialisant dans la fourniture de produits fiables et de haute qualité aux marchés de l'automobile et de l'industrie. Avec une présence et des opérations étendues en Amérique du Nord et en Europe, TERREPOWER fabrique et fournit de façon durable un assortiment de pièces de réparation non discrétionnaires dans plus de 90 pays. Fondée en 1987, TERREPOWER a un héritage d'innovation et un engagement inébranlable à faire progresser l'économie circulaire et à prolonger la durée de vie des produits. Société privée, TERREPOWER exploite des centres d'affaires dans la région métropolitaine de Mobile, en Alabama, à Dallas, au Texas, et à Bruxelles, en Belgique.

