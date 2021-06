LAVAL, QC, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - Terranova Security, le partenaire mondial de choix pour la sensibilisation à la sécurité, présentera aujourd'hui en avant-première, un nouveau module de jeu sérieux, en exclusivité lors du Sommet virtuel sur la sensibilisation à la sécurité. Il s'agit d'un ajout très attrayant à l'offre de contenu de sensibilisation à la sécurité de Terranova Security ; ce qui permettra une expérience d'apprentissage immersive et engageante. Les organisations pourront observer une rétention accrue des connaissances et des changements de comportements durables.

Le module de jeu sérieux, présenté lors de l'événement virtuel, a été conçu par l'équipe d'experts de Terranova Security, qui comprend des CISO et des spécialistes en apprentissage pédagogique. L'exercice, les techniques de résolution de problème et le scénario global se combinent pour créer un environnement qui permet de consolider les meilleures pratiques élémentaires de la sensibilisation à la sécurité, comme les composantes d'un mot de passe robuste. Ce type d'expérience d'apprentissage favorise également le changement de comportement. Les organisations peuvent ainsi atteindre leurs objectifs en matière de cybersécurité, maximiser le rendement de leur investissement et améliorer leurs initiatives de formation avec du contenu de qualité supérieure et multilingue.

De plus, le module de jeu sérieux de Terranova Security est inspiré de scénarios réels qui font dorénavant partie de la vie quotidienne des employés et de tous les leaders en cybersécurité au sein d'une organisation. L'importance croissante des pratiques de cybersécurité en télétravail, combinée à une accélération de la transformation numérique, constitue une des raisons principales pour lesquelles les jeux sérieux sont si efficaces pour atteindre les objectifs de sensibilisation à la sécurité.

« L'introduction de ce premier module de jeu sérieux de Terranova Security constitue une avancée majeure pour les organisations qui cherchent à stimuler l'engagement et des changements de comportement réussis », a indiqué Lise Lapointe, auteure et PDG de Terranova Security. « Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée d'ajouter cette nouvelle dimension à nos programmes de sensibilisation à la sécurité à travers le monde. Nous pouvons ainsi, à long terme, placer les utilisateurs au centre d'un contenu stimulant et informatif. »

Modules de jeu sérieux de Terranova Security : faits saillants

Dans ce premier module et ceux à venir au cours des trimestres suivants, les modules de jeu sérieux de Terranova Security placent le joueur au centre de l'action. Il doit réussir des missions importantes afin de protéger des informations sensibles. Pour réaliser ces exercices, les utilisateurs doivent s'appuyer sur leurs connaissances des meilleures pratiques en matière de cybersécurité, acquises dans le cadre de cours et de simulations d'attaques, afin de trouver des solutions aux cybermenaces les plus courantes. Pour ajouter au plaisir, les joueurs disposeront d'un temps limité pour réaliser chaque tâche. Ainsi, le module est présenté afin de bonifier les initiatives de sensibilisation à la sécurité.

Voici les principaux avantages d'un module de formation offert sous forme de jeu sérieux :

Accroître la participation et les taux de réussite du cours grâce à des modules d'apprentissage hautement assimilables qui favorisent le développement continu des compétences et la rétention des connaissances.

grâce à des modules d'apprentissage hautement assimilables qui favorisent le développement continu des compétences et la rétention des connaissances. Favoriser des changements de comportement durables par l'entremise de techniques d'apprentissage pédagogique éprouvées qui permettent aux organisations d'identifier les bonnes pistes d'amélioration.

par l'entremise de techniques d'apprentissage pédagogique éprouvées qui permettent aux organisations d'identifier les bonnes pistes d'amélioration. Tirer profit d'un contenu de formation de pointe en sensibilisation et concevoir une expérience d'apprentissage unique, amusante et immersive qui suscite l'intérêt de tous les utilisateurs, en particulier les amateurs de jeux vidéo.

« Les modules de jeu sérieux permettront aux organisations d'améliorer leurs programmes de sensibilisation à la sécurité grâce à du contenu stimulant, a précisé Theo Zafirakos, CISO de Terranova Security. Ces modules sont un excellent exemple de la façon dont les organisations peuvent faire passer l'expérience d'apprentissage à un niveau supérieur, en particulier auprès des employés qui travaillent à distance ou qui sont aussi joueurs (gamers) dans leurs temps libres. »

Au cours des dernières décennies, l'apprentissage par la gamification et autres contenus de formation ludiques est devenu courant dans les milieux de travail. En conséquence, les organisations constatent des taux beaucoup plus élevés d'engagement, de réussite des modules et de rétention des connaissances.

Une étude réalisée en 2019 a révélé que :

89 % des employés déclarent que la gamification les rend plus productifs au travail.

88 % des répondants mentionnent également que la gamification les rend plus heureux lorsqu'ils doivent suivre une formation

33 % d'entre eux aimeraient davantage de contenu ludique dans leur formation d'employé.

Le premier module de jeu sérieux de Terranova Security sera offert en juillet 2021. Pour plus d'information sur le module de jeu sérieux de Terranova Security, inscrivez-vous au prochain Sommet virtuel sur la sensibilisation à la sécurité (présenté en anglais). Vous pouvez également consulter le site Web de Terranova Security pour tous les détails concernant le contenu de pointe en sensibilisation à la sécurité produit par notre organisation.

À propos de Terranova Security

Terranova Security est un chef de file mondial pour la formation en sensibilisation à la sécurité. L'entreprise a été sélectionnée par Microsoft comme partenaire de choix pour offrir les meilleures formations en sensibilisation à la sécurité à ses clients. Ses programmes de sensibilisation à la sécurité et ses simulations d'hameçonnage ont été utilisés avec succès par des organisations du monde entier. Elle offre un contenu de qualité supérieure, avec des plateformes de sensibilisation à la sécurité multilingues, un portfolio de formations et d'outils de communication et des simulateurs d'hameçonnage intuitifs parmi les meilleurs de l'industrie. Les organisations continuent à tirer profit de la démarche en cinq étapes de sensibilisation à la sécurité de Terranova Security, qui propose une approche étape par étape, basée sur les faits, pour mettre en œuvre un programme de sensibilisation à la sécurité réussi. Terranova Security travaille avec des organisations et des équipes de sensibilisation à la sécurité à travers le monde pour concevoir des programmes qui contribuent à réduire considérablement le facteur de risque humain et prévenir efficacement toute cyberattaque. Pour en apprendre davantage, visitez le terranovasecurity.com.

