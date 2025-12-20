ISSAQUAH, Wash., 20 décembre 2025 /CNW/ -- La mise en place de nouveaux outils d'agriculture de précision vient de devenir beaucoup plus simple. TerraClear a annoncé aujourd'hui une nouvelle intégration puissante avec le Centre d'opérations de John Deere, qui permet aux agriculteurs d'importer instantanément les limites des champs existants directement dans l'application mobile TerraClear. Cette connexion transparente élimine les exportations fastidieuses, les fichiers de formes et les étapes manuelles supplémentaires, ce qui simplifie l'ensemble du processus d'intégration.

Cette connexion directe à l'appareil mobile assure une configuration plus rapide et une précision cartographique supérieure en utilisant les mêmes limites vérifiées que les producteurs gèrent déjà dans le Centre d'opérations. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des outils de bureau ou des fichiers SIG complexes. Il suffit aux agriculteurs de se connecter, de sélectionner leur organisation et de synchroniser toute leur bibliothèque de limites en quelques secondes.

« Nous éliminons la complexité et libérons de la valeur des données auxquelles les agriculteurs font déjà confiance », a déclaré Don Scribner, chef de produit chez TerraClear. « Les limites des champs sont l'épine dorsale de leur exploitation. Nous rendons cette épine dorsale plus solide et plus facile à utiliser dès le départ. »

Fonctionnement de l'intégration

Authentification sécurisée : Les utilisateurs s'authentifient avec leurs identifiants existants pour le Centre d'opérations.

Les utilisateurs s'authentifient avec leurs identifiants existants pour le Centre d'opérations. Synchronisation en un clic : Les utilisateurs choisissent leur organisation et importent toutes les données sur les limites (y compris les noms, les identifiants et les zones d'exclusion) en une seule action.

Les utilisateurs choisissent leur organisation et importent toutes les données sur les limites (y compris les noms, les identifiants et les zones d'exclusion) en une seule action. Nettoyage automatique des données : L'application détecte et résout automatiquement les doublons, ne conservant que les données de parcelles les plus à jour pour assurer l'exactitude des cartes.

Pourquoi c'est important

Les limites des champs sont les données de base pour toutes les opérations de précision et les commandes de service. En se connectant directement à cette source fiable existante, TerraClear élimine l'une des plus importantes contraintes de configuration lors de l'adoption des technologies agricoles tout en améliorant considérablement la fiabilité et la confiance dans chaque carte créée. L'intégration est offerte dès aujourd'hui à tous les utilisateurs de l'application mobile TerraClear. Il s'agit d'une fonctionnalité standard.

À propos de TerraClear

TerraClear utilise l'IA et la robotique pour résoudre les problèmes agricoles les plus exigeants en main-d'œuvre et les plus marqués par un manque de données. Notre technologie comble l'écart entre l'imagerie et l'action sur le terrain, permettant aux agriculteurs de travailler plus rapidement, en toute sécurité et de manière plus productive. Nous nous sommes d'abord attaqués à l'une des tâches les plus détestées de l'agriculture : le ramassage des pierres. L'émergence annuelle de pierres touche près de la moitié des fermes nord-américaines, causant des dommages coûteux aux équipements et des temps d'arrêt critiques. En résolvant ce problème, nous permettons aux agriculteurs de se concentrer sur des tâches de plus grande valeur. Forts de notre succès dans la gestion des pierres, nous élargissons maintenant notre technologie de base à de nouvelles applications, y compris la gestion précise des mauvaises herbes, des ravageurs, des maladies et de la santé globale des plantes. Pour en savoir plus, visitez www.terraclear.com.

