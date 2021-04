« En l'espace de deux ans et avec la contribution de nombreux testeurs, Tero est passé d'une simple idée, une solutions alternative au compostage, propre et efficace, à une entreprise établie sur le point de livrer ses premières unités de haute qualité à l'échelle canadienne. Avec Tero, nous offrons à chaque citoyen la possibilité de faire un geste important pour l'environnement en transformant, rapidement et efficacement, ses déchets de cuisine en fertilisant naturel », explique Elizabeth Coulombe, présidente et co-fondatrice de Tero.

« À l'heure où chacun désire faire sa part pour l'environnement, nous sommes fières d'offrir une solution qui rend le compostage agréable et accessible à tous les citoyens. Avec Tero, il n'y a pas de mauvaises odeurs, pas de gestion de la collecte municipale et une réduction significative du volume des déchets », affirme Valérie Laliberté, co-fondatrice et cheffe de produit de Tero.

Réduire son empreinte environnementale un Tero à la fois

L'appareil Tero est le seul produit au monde aussi performant et rapide. En 3 à 8 heures, Tero recycle 95 % des résidus alimentaires, tels que les pelures de fruits et de légumes, les noyaux et les produits laitiers et animaliers en un engrais naturel riche en nutriments. Alors que les objectifs québécois* en matière de recyclage des matières organiques s'élèvent à 60 %, l'efficacité du Tero est tout simplement spectaculaire. Disponible en blanc ou en noir et en version connectée, l'appareil Tero peut contenir environ 4L de déchets alimentaires, suffisant pour la cuisine de toute la famille, et les réduire de 90 % en volume.

Des ambitions à l'échelle mondiale

« Le grand potentiel du concept imaginé par Elizabeth et Valérie, leurs qualités d'entrepreneures ainsi que mon intérêt pour l'entrepreneurship m'ont incité à m'impliquer comme conseiller stratégique, investisseur et à assumer la présidence du conseil de Tero. Je suis heureux d'ajouter ma longue d'expérience en innovation et en marchés internationaux afin de contribuer à propulser Tero aux premiers rangs mondiaux de son secteur pour maximiser son impact environnemental. Après ce lancement canadien, nous élargirons aux marchés américains puis européen, en plus de graduellement élargir la gamme des produits Tero », ajoute l'entrepreneur à succès Germain Lamonde, président du conseil d'administration de Tero.

Les premières unités du Tero seront livrées dès le début de l'été. Pour commander un appareil et participer à l'effort collectif de réduction des déchets, rendez-vous ici : Commandez votre Tero

À propos de Tero

Tero est une entreprise québécoise qui a pour mission d'inspirer les gens à agir sur l'environnement en concevant les meilleures solutions de valorisation des déchets organiques. Nous concevons des produits qui sont accessibles et agréables d'usage dans une optique de qualité et de durabilité. L'objectif demeure toujours d'offrir une solution efficace à un problème de société et de contribuer à un avenir plus vert et plus écoresponsable. Pour plus d'information : teroproducts.com

* Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, Plan d'action 2019-2024

SOURCE Tero

Renseignements: Source : Cyrille Jean, Directeur marketing, Tero, [email protected], 581 996-9169; Pour information et entrevues : Jean-Pascal Lavoie, [email protected], 418 208-4937

Liens connexes

https://teroproducts.com/