QUÉBEC, le 9 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Réunis aux côtés des autorités du Port de Québec, trois élus municipaux étaient présents, lors d'une conférence virtuelle, pour souligner l'appui offert par 170 municipalités et MRC à la réalisation du projet Laurentia du Port de Québec. Pour les municipalités concernées, le terminal de conteneurs en eau profonde du Port de Québec constitue un atout de taille pour les entreprises présentes sur leur territoire, tant pour sa nature structurante unique que pour le développement de leur région et sa contribution directe à la relance économique du Québec.

Pour les régions du centre et de l'est du Québec, le terminal de conteneurs Laurentia représentera des gains de compétitivité importants pour leurs entreprises exportatrices et importatrices, de même qu'il permettra, par sa proximité et ses coûts plus abordables, d'ouvrir la porte à des entreprises qui jusqu'ici, ne profitaient pas des marchés internationaux. D'ailleurs, l'Étude sur l'usage du conteneur par le Groupe DDM (2020) indique que Laurentia offrirait aux entreprises importatrices et exportatrices de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, du Centre-du-Québec et du Bas-Saint-Laurent, des avantages économiques significatifs, en plus de leur permettre d'accélérer leur croissance en favorisant l'augmentation des volumes de production. L'étude chiffre notamment :

Des économies annuelles de 17 M$ ;

Une économie moyenne allant jusqu'à 25 000 $ par entreprise d'ici les trois prochaines années.

D'une valeur de 775 M$, le terminal de conteneurs projeté par le Port de Québec et ses partenaires opérateurs, le CN et Hutchison Ports qui y investissent 505 M$, créera 1 750 emplois/année en phase construction et plus de 1 000 autres emplois permanents en phase d'opération. En processus d'évaluation par l'Agence d'évaluation des impacts du Canada (AIEC) depuis 2015, le Port de Québec a produit 116 études sectorielles et investi plus de 12 M$ dans l'analyse du projet en vue d'évaluer et d'identifier les moyens de réduire et atténuer les impacts du projet sur l'environnement naturel et social. Au cours de ce processus, le projet a subi des bonifications pour être optimisé jusqu'à sa forme actuelle : un terminal de conteneurs entièrement automatisé.

« Laurentia propulsera les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches vers de nouveaux sommets. Un terminal de conteneurs qui nous ouvrira la porte sur les meilleures routes maritimes commerciales du monde aura des retombées directes chez nous. La position géographique de Lévis offre de nombreuses possibilités pour le développement d'un pôle logistique majeur qui stimulera des millions de dollars en nouveaux investissements. »

M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis

« L'économie de nos régions repose sur notre capacité à exporter ce que nous produisons. Dans cette perspective, le développement d'un port en eau profonde qui nous permet de rejoindre des marchés à plus faibles coûts, et donc, à être plus compétitifs, est un atout de premier plan. Laurentia doit se faire dans les meilleurs délais pour que nous puissions bénéficier rapidement d'une infrastructure de qualité au potentiel stratégique très intéressant. »

Guylaine Sirois, préfet élue de la MRC de Témiscouata

« Nous avons, sur notre territoire, des entreprises impatientes de disposer de meilleures facilités d'accès à de nouveaux marchés. Un tel terminal de conteneurs au Port de Québec nous connectera à des opportunités économiques qui, souvent, nous apparaissent, pour nous et nos entrepreneur(e)s, hors de portée en périphérie des grands centres. Ce terminal sera un levier exceptionnel de développement et de décloisonnement. »

M. Normand Côté, préfet de la MRC de Lotbinière

« Avec Laurentia, le Port de Québec tient à se développer et se renouveler au bénéfice des communautés qu'il rejoint, comme il l'a toujours fait au cours de son histoire. Il y a vingt ans, c'était les croisières, aujourd'hui ce sont les grands navires de conteneurs et les meilleures routes ferroviaires d'Amérique du Nord que nous activons en faveur de milliers de communautés au Québec et de leurs entreprises soucieuses de croissance. Par la profondeur d'eau présente à Québec, nous amènerons à nos portes les grands navires sillonnant les meilleures routes mondiales du commerce et les plus connectées aux marchés en croissance. Notre organisation est touchée et très encouragée par cet accueil et cette volonté colossale, exprimés par autant de villes et de municipalités qui veulent voir Laurentia se réaliser. »

Mario Girard, président-directeur général, Administration portuaire de Québec

À propos de Laurentia

Grâce à un investissement conjoint de 775 M$ de Hutchison Ports, du CN et du Port de Québec, Laurentia sera le terminal de conteneurs en eau profonde possédant les caractéristiques environnementales les plus vertes en Amérique du Nord. Il offrira l'accès le plus rapide et à meilleur coût aux marchés du continent nord-américain en ouvrant une nouvelle autoroute maritime entre l'Asie du Sud-est et le Port de Québec à compter de 2024.

Créateur de 7 000 emplois directs, indirects et induits (équivalent de 1750 emplois temps plein/année) au Canada lors de sa construction de 2021 à 2024 et de plus de 1 000 emplois directs, hautement rémunérés, indirects et induits au Canada une fois en activité, le terminal de conteneurs Laurentia accroîtra et sécurisera la chaîne d'approvisionnement et d'exportation du Québec et du pays.

