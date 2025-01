QUÉBEC, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration du Port de Québec est heureux d'annoncer la nomination de Me Olga Farman à titre de présidente-directrice générale, succédant ainsi à Mario Girard, qui a assumé ces responsabilités pendant les 14 dernières années.

Le processus a été piloté par un comité spécial du conseil d'administration qui a fait appel à une firme spécialisée en évaluation des talents pour l'accompagner.

Le Port de Québec annonce la nomination de Me Olga Farman comme présidente-directrice générale. (Groupe CNW/PORT DE QUEBEC)

Me Farman, qui entrera en fonction le 1er février 2025, connaît les réalités et défis du Port de Québec, puisqu'elle était présidente de son conseil d'administration depuis juin dernier et en était membre depuis 2020. La nouvelle présidente-directrice générale a aussi une bonne connaissance de la région de la Capitale-Nationale et de ses enjeux économiques et sociaux. Avocate spécialisée en droit des affaires au parcours remarquable et récipiendaire de nombreux prix et distinctions, Me Olga Farman était jusqu'à tout récemment, associée directrice au bureau de Québec de Norton Rose Fulbright Canada et est également membre des conseils d'administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec, de Beneva, assurances et services financiers, et de la Fondation du Musée de la civilisation de Québec. Membre du Barreau du Québec, Me Farman est titulaire d'un baccalauréat en droit et d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université Laval.

« Mon implication au conseil d'administration du Port de Québec m'a fait découvrir de plus près l'univers fascinant de Québec comme ville portuaire avec ses ramifications, tant sur le plan international que local. Elle m'a aussi permis de comprendre les enjeux particuliers de la nécessaire cohabitation entre les différents acteurs qui composent le tissu social, économique et communautaire de la grande région de Québec. Je suis très heureuse de pouvoir désormais m'y consacrer à temps plein. Avec toute l'équipe, je souhaite continuer de bâtir ce rapprochement entre le port, les citoyens et la communauté d'affaires. Et alors que tant de défis et d'occasions se présentent, il m'apparaît incontournable d'intensifier la collaboration avec les partenaires du corridor Saint-Laurent », a déclaré Me Olga Farman.

« Olga a démontré hors de tout doute ses capacités dans la mobilisation des équipes, le développement des talents, la gestion de l'innovation et la mise en œuvre de solutions concrètes pour assurer une croissance durable des organisations. Son leadership collaboratif, sa capacité à établir des partenariats stratégiques, à mobiliser les parties prenantes, tant politiques, communautaires, qu'internes, et à naviguer dans des environnements complexes constitueront, le conseil en est persuadé, des atouts importants pour relever les défis auxquels le Port de Québec fait face », a souligné Me François Amyot, président du comité de gouvernance de l'Administration portuaire de Québec.

Les membres du conseil d'administration et toute l'équipe du Port de Québec souhaitent la bienvenue à Me Olga Farman.

Me Farman prendra d'abord possession de ses dossiers, à compter du 1er février 2025, préalablement à toutes interventions publiques.

À propos du Port de Québec

Dirigé par l'Administration portuaire de Québec, une organisation à but non lucratif, le Port de Québec est stratégiquement localisé pour desservir le cœur industriel et agricole de l'Amérique du Nord. Plaque tournante canadienne du commerce international tant pour l'importation que l'exportation de marchandises, il est le seul port au Québec doté à la fois d'une profondeur d'eau de quinze mètres à marée basse et d'infrastructures intermodales complètes. Les installations portuaires génèrent 12 000 emplois et des retombées économiques de l'ordre de deux milliards de dollars par année.

Dans sa Vision 2035, le Port de Québec vise à être reconnu par les citoyens pour sa gestion responsable du territoire, le respect de l'environnement et la protection de la biodiversité, tout en se positionnant comme un chef de file mondial dans la concrétisation de chaînes d'approvisionnement durables au service d'une économie plus résiliente.

