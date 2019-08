Teresa Dellar : une grande dame qui a laissé sa marque - Le Collège Villa Maria rend hommage à son ancienne élève

MONTRÉAL, le 23 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Collège Villa Maria souhaite saluer le courage, la détermination et la générosité de l'une de ses anciennes élèves, Teresa Dellar, qui s'est éteinte hier.

« C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Teresa Dellar, cette femme de cœur qui représente un modèle pour nos élèves et une source de fierté pour l'ensemble de la communauté villamarienne. » C'est ainsi que s'est exprimée Marie Anna Bacchi, directrice générale du Collège Villa Maria. « Nous sommes de tout cœur avec la famille en ces moments difficiles et nous leur offrons nos pensées les plus sincères en mémoire de cette grande villamarienne qui nous a quittés. »

Cofondatrice et directrice générale de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île, madame Dellar a contribué à adoucir les derniers instants de nombreux patients atteints de cancer et de leur famille. Sa compassion et sa détermination sans borne ont guidé toute sa vie dans la lutte pour offrir dignité et amour à ces familles vulnérables.

Récipiendaire d'illustres distinctions au cours de sa vie, dont la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, en 2012, Teresa Dellar s'est distinguée par la qualité de son leadership, son dévouement et sa contribution remarquable à la collectivité.

« Teresa a consacré sa vie au bonheur d'autrui », explique Marie Anna Bacchi. « Aujourd'hui, nous souhaitons lui rendre hommage. Nous sommes fiers d'avoir eu la chance de la compter parmi nos élèves et de voir grandir une femme si exceptionnelle, qui a fait une grande différence dans la vie de nombreux Québécois. »

À propos du Collège Villa Maria

Le Collège Villa Maria est un établissement d'éducation privé mixte qui dispense une formation de niveau secondaire à plus de 1600 élèves, en anglais et en français. La mission de Villa Maria est de révéler le plein potentiel de chaque fille et de chaque garçon grâce à un accompagnement personnalisé. Depuis plus de 160 ans, le Collège a acquis une solide réputation et la qualité de son enseignement est grandement reconnue. Classé monument historique en 1951, l'édifice du Collège est situé dans un environnement enchanteur et procure un milieu de vie stimulant, qui favorise l'épanouissement et le développement des élèves.

Collège Villa Maria

SOURCE Collège Villa Maria

Renseignements: Sophie Desjardins, Directrice du marketing et des communications, desjardinss@villamaria.qc.ca, 514 484-4950, poste 3251

Related Links

http://www.villamaria.qc.ca/