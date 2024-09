15 ans de succès à soutenir les entrepreneurs à titre du plus important et seul investisseur institutionnel indépendant en capital de risque au Canada

MONTRÉAL, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Teralys Capital, le plus important et seul investisseur institutionnel indépendant axé sur l'innovation au Canada, est fier d'annoncer des engagements supplémentaires de 475 millions de dollars, ce qui en fait le plus important fonds de fonds jamais accordé dans le cadre de l'Initiative de catalyse du capital de risque (ICCR) du gouvernement du Canada en collaboration avec le gouvernement du Québec.

Appuyé par un prestigieux réseau d'investisseurs privés

En plus des investissements de BDC Capital sous le programme ICCR et du gouvernement du Québec via son mandataire Investissement Québec, Teralys a le privilège de compter sur l'appui d'un prestigieux réseau d'investisseurs privés locaux et internationaux comprenant : i) des investisseurs institutionnels de premier plan tels que CDPQ, Beneva, Fondaction et Bpifrance ; (ii) des universités de calibre mondial axées sur l'innovation, comme l'Université Concordia, Polytechnique Montréal et HEC Montréal ; (iii) et plusieurs entrepreneurs québécois de premier plan.

Soutenir les entrepreneurs technologiques et générer des rendements financiers supérieurs

Teralys Capital finance des fonds et des entreprises technologiques dans tous les secteurs clés de l'innovation, y compris les technologies de l'information, les sciences de la vie ainsi que les innovations vertes et industrielles. Le principe fondateur demeure de propulser les entrepreneurs à croître leurs entreprises avec succès pour en faire des leaders mondiaux dans des domaines essentiels à la nouvelle économie du Canada, comme l'intelligence artificielle et les thérapies médicales de précision, créant un écosystème dynamique et offrant des rendements surperformants à nos investisseurs.

15 ans de leadership

Cette nouvelle initiative s'appuie sur le leadership et les efforts déployés depuis 15 ans par Teralys pour développer le secteur canadien du capital de risque et des sciences de la vie, lancer un nouveau programme pour les gestionnaires émergents au Québec et établir de nouveaux ponts avec les investisseurs et les partenaires stratégiques en Amérique du Nord et en Europe.

« Cette année marque notre quinzième anniversaire de croissance et soutien à des entrepreneurs exceptionnels », a déclaré Jacques Bernier, associé principal, Teralys Capital. « Nous sommes fiers d'être le plus important et seul investisseur institutionnel canadien indépendant de sa catégorie. Depuis notre fondation, notre équipe est engagée à développer un écosystème d'innovation durable de classe mondiale au Canada. À ce titre, nous sommes ravis de voir Kauffman Fellows tenir leur conférence annuelle mondiale pour la première fois à Montréal cette semaine ».

À propos de Teralys Capital

Teralys Capital est un gestionnaire de fonds privé qui finance des fonds de capital de risque privés destinés à investir dans des entreprises innovantes des secteurs des technologies de l'information, des sciences de la vie, et des innovations vertes ou industrielles. Nos fonds partenaires couvrent l'ensemble de la chaîne de financement, depuis le démarrage jusqu'à l'expansion en passant par la croissance et les rachats d'entreprises technologiques.

Avec plus de 2,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion répartis dans 5 fonds de capital de risque spécialisés, Teralys est le plus important investisseur privé axé sur l'innovation au Canada.

Pour information : Teralys Capital, Éric Legault, Associé principal, (514) 509-2082, [email protected]