QUÉBEC, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Corset Saint-Francis inc., entreprise québécoise spécialisée dans les dispositifs médicaux, annonce le lancement officiel de TEOS, une orthèse lombaire dynamique approuvée par Santé Canada. Tout juste arrivé sur le marché canadien, TEOS suscite déjà un vif intérêt, tant au pays qu'à l'international, notamment en Europe où distributeurs et clients manifestent une forte demande.

TEOS — Transformer le quotidien des personnes aux prises avec des douleurs lombaires (Groupe CNW/Corset St-Francis)

« Notre mission est d'améliorer la qualité de vie des particuliers et des travailleurs en leur offrant une solution médicale fiable et innovante », souligne Fanny Rouleau, directrice générale. « Avec TEOS, nous proposons une technologie unique au monde qui répond à un besoin urgent de prise en charge des douleurs lombaires, qui représentent l'un des problèmes de santé les plus coûteux et les plus fréquents. »

Développé et fabriqué à Québec, TEOS se distingue par sa technologie d'assistance lombaire active qui enlève jusqu'à 50 lbs de charge sur la région lombaire, et qui permet le libre-mouvement du tronc. Sa mise en marché arrive à un moment clé où la santé et la sécurité au travail représentent des enjeux majeurs pour les entreprises canadiennes.

Faits saillants de TEOS :

Produit médical approuvé par Santé Canada

Conçu et assemblé au Québec

Disponible dès maintenant partout au Canada

Déjà une forte demande internationale, particulièrement en Europe

Pensé pour réduire les risques de troubles musculosquelettiques (TMS) des travailleurs et alléger le fardeau pour les entreprises

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier de la Vision entrepreneuriale Québec 2026 de la Ville de Québec. Axée sur l'entrepreneuriat, l'innovation, la croissance, le financement et l'accompagnement, la Vision entrepreneuriale Québec 2026 a pour objectif de faire de Québec la capitale de l'entrepreneuriat au pays. Elle réunit des programmes et mesures d'aide financière pour faire croître les entreprises. La vision bénéficie d'un financement de plus de 134,7 M$ du gouvernement du Québec. La Ville de Québec, le Secrétariat à la Capitale-Nationale et Québec Internationale, agissent à titre de partenaires de premier plan dans la diffusion de la Vision. Pour en savoir plus, on peut consulter le ville.quebec.qc.ca/financement.

Le développement de TEOS a également bénéficié de l'appui du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI-CNRC), qui a offert à l'entreprise des services-conseils spécialisés et un accompagnement en financement de recherche et développement.

À propos de Corset Saint-Francis inc.

Établie à Québec, Corset Saint-Francis inc. conçoit et fabrique des dispositifs médicaux innovants destinés à améliorer la santé et la qualité de vie des utilisateurs. Reconnue pour son expertise en solutions orthopédiques et biomécaniques, l'entreprise développe des technologies de pointe qui répondent aux besoins réels des patients, des travailleurs et des entreprises. Avec le lancement de TEOS, Corset Saint-Francis réaffirme son rôle de pionnier en innovation médicale et sa volonté de réduire durablement l'impact des troubles musculosquelettiques sur la société.

SOURCE Corset St-Francis

Contact média : [email protected]