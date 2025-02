Tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis : des outils offerts gratuitement sur Carrefourrh.org pour gérer l'aspect humain

MONTRÉAL, le 11 févr. 2025 /CNW/ - L'incertitude engendrée par la menace d'une guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis a des effets palpables au sein des milieux de travail du Québec. Plusieurs organisations prévoient déjà réduire leurs investissements en ressources humaines et le degré d'anxiété semble élevé chez bon nombre de travailleuses et travailleurs. C'est ce que révèle un sondage mené la semaine dernière par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés auprès des professionnelles et professionnels en ressources humaines.

Réduction des investissements en ressources humaines

Les personnes répondantes affirment qu'en raison de la menace tarifaire et du contexte d'incertitude économique, leur organisation prévoit déjà réduire ses investissements dans :

le recrutement, incluant dans certains cas un gel des embauches (55 %)

la rémunération variable et les primes (gel) (30 %)

le développement des compétences et la formation (25 %)

le développement technologique ou numérique (25 %)

« Nous comprenons l'intention des employeurs de faire un suivi serré de leurs finances dans le contexte actuel. Ce serait toutefois une erreur de négliger le développement des compétences et l'apport des technologies alors que ce sont les deux leviers que les organisations contrôlent pour améliorer leur productivité et se repositionner dans le marché », commente la directrice générale de l'Ordre, Manon Poirier, CRHA.

Réductions des effectifs si la menace se concrétise?

À cette question quant aux effets sur les emplois, 43 % des personnes répondantes sont dans l'incapacité de se prononcer en ce qui a trait aux conséquences à court terme de ces tarifs douaniers. Mais 16 % affirment que leur organisation devra réduire le nombre de personnes à leur emploi si les tarifs sont mis en œuvre.

Bien-être de la main-d'œuvre

Le tiers des personnes répondantes (33 %) estiment que la menace tarifaire et le contexte d'incertitude engendrent un degré élevé ou très élevé de stress et d'anxiété chez les personnes employées par leur organisation, une situation qui contribue à dégrader la santé psychologique, à diminuer la motivation et l'engagement, ainsi qu'à réduire la productivité des travailleuses et travailleurs.

De manière générale, une majorité de personnes répondantes (56 %) estime que l'incertitude et la menace de mesures protectionnistes auront des contrecoups sur leur organisation. Une proportion équivalente dispose déjà ou est à développer un plan de contingence ou un plan de continuité des activités pour faire face à ce type de situation.

Prendre soin de ses équipes en période de turbulence

Que les organisations soient directement touchées par les menaces tarifaires ou non, le contexte est anxiogène et exige une gestion bienveillante de la main-d'œuvre.

1. Communication transparente

Maintenir avec les employées et employés un dialogue ouvert sur la situation.

Diffuser régulièrement des informations précises sur les répercussions potentielles.

Établir des canaux de communication bidirectionnels pour répondre aux préoccupations.

2. Plan de contingence

Développer des plans de contingence pour différents scénarios.

Déterminer les compétences critiques à préserver.

Élaborer des stratégies de rétention des talents clés.

3. Gestion de l'anxiété

Mettre en place des programmes de soutien psychologique.

Organiser des séances d'information pour répondre aux questions.

Offrir des ressources d'aide aux employées et employés.

Pour soutenir les organisations dans la gestion de ces enjeux, l'Ordre a conçu et publié un dossier spécial qui est disponible gratuitement sur Carrefour RH.

« La pandémie nous aura appris qu'une crise stimule la capacité d'innover, que la solidarité est un puissant levier et qu'une communication constante et transparente avec ses employées et employés sont autant d'atouts que les organisations doivent prioriser pour faire face à l'adversité », conclut Manon Poirier.

Le sondage mené auprès des CRHA et des CRIA a été réalisé par l'Ordre du 4 au 7 février 2025. Plus de 500 personnes répondantes y ont participé. Un rapport complet des résultats est également disponible sur Carrefour RH.

