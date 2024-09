« La Journée de reconnaissance des familles de militaires a été créée pour célébrer, reconnaître et honorer le soutien indéfectible de ceux et celles qui se tiennent aux côtés de nos militaires », a déclaré Rick Seymour, directeur général de Tenons-Nous Ensemble. « Nous savons que la liberté n'est pas sans prix, et c'est pourquoi cette journée doit permettre de reconnaître le rôle essentiel que jouent les familles de militaires dans la défense de notre pays, quand bien même elles ne portent pas l'uniforme. »

Une armée canadienne forte est synonyme d'un Canada fort. Toutefois, les Forces armées canadiennes sont actuellement confrontées à une pénurie de plus de 16 000 membres, une crise d'une ampleur sans précédent. Contrairement à la plupart des emplois, une vie dans l'armée canadienne exige de lourds sacrifices, qui passent souvent inaperçus.

Chaque année au Canada, plus de 10 000 familles de militaires doivent déménager en raison de nouvelles affectations, laissant derrière elles non seulement leurs réseaux de soutien et leurs carrières, mais aussi la stabilité de leurs communautés. Près de la moitié des conjointes et conjoints de militaires affirment avoir de la difficulté à accéder à un logement adéquat, à des débouchés professionnels et à des services essentiels tels que des médecins et des services de santé mentale après un déménagement. De plus, sur les quelque 500 000 $ d'aide que Tenons-Nous Ensemble a fournis aux familles de militaires ces trois dernières années, près de la moitié ont servi à répondre à des besoins urgents en matière de sécurité alimentaire.

« Les familles de militaires canadiens sont la force silencieuse aux côtés des membres en service, ce qui les amène à relever d'immenses défis et à faire des sacrifices qui passent souvent inaperçus », a déclaré Eleanor Millar, mère de militaire en activité et vice-présidente du Comité consultatif des familles de militaires pour Tenons-Nous Ensemble. « Pour les familles de militaires, de simples activités de la vie civile, comme trouver une garderie, emmener son enfant chez le médecin ou acheter une maison abordable, peuvent se révéler incroyablement difficiles. La Journée de reconnaissance des familles de militaires représente l'occasion de rendre hommage à toutes ces familles et à les remercier du fardeau qu'elles portent pour assurer la sécurité des Canadiens. »

Dans un contexte d'escalade du coût de la vie au Canada, d'une crise du logement à l'échelle nationale, d'une pénurie de médecins disponibles et de demandes opérationnelles accrues pour une armée déjà à bout de ressources, la pression sur les familles de militaires est appelée à s'intensifier au fil du temps. Par conséquent, de nombreuses familles de militaires sont maintenant confrontées à la décision de renoncer ou non à leur dévouement au service du pays dans le but d'accroître la stabilité et le bien-être de leurs proches.

En tant qu'organisme sans but lucratif mettant les familles de militaires au premier plan, Tenons-Nous Ensemble soutient ces dernières en leur fournissant une aide financière, des trousses de soins et des informations sur la vie au sein d'une famille de militaire. L'organisation a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral pour que la Journée de reconnaissance des familles de militaires soit officiellement instituée à l'échelle nationale. Chaque année au Canada, le troisième vendredi de septembre est maintenant considéré comme la Journée de reconnaissance des familles de militaires - la première et la seule journée au pays consacrée à ces familles. En l'honneur de cette journée, Tenons-Nous Ensemble encourage les Canadiens à exprimer leur gratitude en faisant un don et en publiant dans les médias sociaux des messages de soutien destinés aux familles de militaires à l'aide du mot-clic #JRFM.

Pour en savoir plus sur la JRFM et la façon de vous impliquer, visitez www.twsfoundation.ca/.

À propos de Tenons-Nous Ensemble

La Fondation Tenons-Nous Ensemble a été fondée pour reconnaître les familles patriotes de militaires canadiens, les remercier et leur rendre hommage. Déploiements multiples, déménagements fréquents, isolement, séparation, peur pour la vie des êtres chers… ce ne sont là que certains des défis uniques auxquels sont confrontées au quotidien les courageuses familles de militaires canadiens. Elles y font toutefois face avec fierté et une grande résilience, bien souvent sans que leurs efforts ne soient salués ou reconnus à leur juste valeur.

Tenons-Nous Ensemble soutient les familles de militaires canadiens en célébrant leurs contributions à l'égard de notre pays, en soutenant celles qui ont besoin d'être épaulées et en sensibilisant la population civile au rôle central qu'elles jouent pour la sécurité du pays.

À propos de la Journée de reconnaissance des familles de militaires (JRFM)

La Journée de reconnaissance des familles de militaires (JRFM) a été créée pour célébrer, reconnaître et honorer les personnes qui se tiennent aux côtés de nos militaires. Elle vise à faire connaître les défis et les sacrifices auxquels font face nos familles de militaires, mais aussi de mettre en lumière la résilience dont elles font preuve pour soutenir leur être cher, qu'il serve actuellement dans les Forces armées canadiennes ou y ait servi. Tenons-Nous Ensemble, l'organisme sans but lucratif consacré aux familles de militaires, a décidé en 2019 qu'il était temps de trouver un moyen pour l'organisation - et le pays tout entier - de remercier l'ensemble des familles de militaires canadiens pour le service rendu à notre pays. Il s'est alors fixé pour objectif de créer une journée reconnue à l'échelle nationale. En vue d'obtenir l'adoption d'une motion de consentement unanime par la Chambre des communes, Tenons-Nous Ensemble a tenu au Canada la toute première Journée de reconnaissance des familles de militaires, qui est désormais célébrée chaque année, le troisième vendredi de septembre.

