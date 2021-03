TORONTO et MONTRÉAL, le 1er mars 2021 /CNW/ - Teneo, le cabinet-conseil mondial pour PDG, a annoncé aujourd'hui la nomination de Calin Rovinescu à titre de conseiller principal dans un rôle non-exécutif.

M. Rovinescu a pris sa retraite du poste de président et chef de la direction d'Air Canada le 15 février 2021. Au cours de son mandat de près de 12 ans à la tête de la compagnie aérienne, il a mené la transformation d'Air Canada en l'un des principaux transporteurs aériens au monde et en un champion canadien sur la scène internationale en plus d'avoir étendu son réseau dans le monde entier et d'avoir produit des résultats financiers records.

Au sein de Teneo, M. Rovinescu fournira des conseils à l'équipe de direction canadienne du cabinet et participera à des initiatives de leadership intellectuel avec d'autres conseillers principaux de Teneo à travers le monde. En outre, M. Rovinescu soutiendra les activités philanthropiques et les partenariats du cabinet.

« Nous sommes ravis d'accueillir Calin Rovinescu chez Teneo en tant que conseiller principal », a déclaré Declan Kelly, président et chef de la direction de Teneo. « Il est un leader très respecté de la communauté des affaires; son regard et sa perspective seront très utiles à notre équipe et à nos clients. Nous nous réjouissons à l'idée de pouvoir bénéficier de son expérience et de ses connaissances très étendues ».

Avant de rejoindre Air Canada, M. Rovinescu a cofondé et dirigé Genuity Capital Markets, une banque d'investissement indépendante. Avant cela, il a pratiqué le droit pendant plus de 20 ans au sein de Stikeman Elliott, l'un des principaux cabinets d'avocats au Canada, où il était associé directeur du bureau montréalais et membre de son conseil d'administration.

« Calin est l'un des leaders les plus respectés du monde des affaires au Canada. Il sera un atout énorme pour la poursuite de la croissance de nos activités au Canada », a déclaré James Crossland, président de Teneo Canada. « Ses réalisations dans le domaine des affaires et de la philanthropie parlent d'elles-mêmes et c'est un immense honneur qu'il ait choisi de s'associer avec nous pour la prochaine étape de sa carrière ».

Teneo est le cabinet-conseil mondial pour PDG. Travaillant exclusivement avec les PDG et cadres supérieurs des plus grandes compagnies mondiales, Teneo fournit des conseils stratégiques sur l'ensemble de leurs objectifs et enjeux clés. Nous comptons parmi nos clients un nombre important de sociétés Fortune 100 et du FTSE 100, ainsi que d'autres multinationales. En intégrant les disciplines de la communication stratégique, des relations avec les investisseurs, du conseil numérique, de la diversité et de l'inclusion, du conseil en gestion, du conseil en risque physique et cybersécurité, du conseil financier et de restructuration, du conseil en gouvernance d'entreprise, du conseil en risque politique et stratégique et du conseil en talents, Teneo relève les défis et les opportunités d'affaires les plus complexes. Le cabinet compte maintenant plus de 850 employés répartis dans 20 bureaux à travers le monde. Pour plus d'information au sujet de Teneo, consultez www.teneo.com.

