Tempur Sealy Canada et Mega Groupe renforcent leur soutien aux familles dont les enfants sont gravement malades ou blessés partout au Canada

Un don de 29 000 dollars à la Maison Ronald McDonald Canada vient s'ajouter aux millions de dollars versés depuis 2009 pour soutenir les Maisons Ronald McDonald à travers le monde

TORONTO, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Tempur Sealy Canada, filiale de Tempur Sealy International, en collaboration avec son précieux partenaire Mega Groupe, a fait don d'un peu plus de 29 000 dollars à la Maison Ronald McDonald à travers le Canada dans le cadre d'une initiative de collecte de fonds menée tout au long de l'année afin de venir en aide aux familles dont les enfants sont gravement malades ou blessés.

Les représentants de Tempur Sealy Canada et de Mega Group Inc ont remis un chèque de 29 140 $ à l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada lors d’un événement tenu à l’Hôtel Bonaventure de Montréal. Sur la photo, de gauche à droite : Christina Georgas, directrice du marchandisage et Marie‑Soleil Calvert, vice-présidente exécutive, Mega Group; Rob Manel, directeur principal des ventes, Marie‑Josée Fortin, gestionnaire de comptes majeurs, et Carl Mastrovito, directeur régional des ventes, TSC. (Groupe CNW/Tempur Sealy Canada)

Ce don a été récolté grâce à la vente de matelas Sealy dans les points de vente membres de Mega Groupe participants à travers le Canada; une partie des recettes a été reversée aux programmes de la Maison Ronald McDonald, qui offrent aux familles un lieu où séjourner près d'un enfant pendant son traitement médical.

« Au nom de Tempur Sealy Canada, nous tenons à adresser nos sincères remerciements à nos précieux partenaires de Mega Groupe pour leur collaboration constante et leur engagement en faveur de la solidarité, a déclaré Monty Bagga, chef d'exploitation de Tempur Sealy Canada. Nous sommes également fiers de soutenir les Maisons Ronald McDonald partout au Canada et nous saluons le travail extraordinaire qu'elles accomplissent chaque jour pour apporter soins, réconfort et soutien aux familles dans les moments difficiles. Au-delà de cette campagne, notre équipe commerciale est fière de donner bénévolement de son temps dans les Maisons Ronald McDonald locales, et nous continuons à soutenir leurs efforts en faisant don de matelas afin de contribuer à créer des espaces accueillants et confortables pour les familles dans le besoin. »

Cette initiative témoigne de l'engagement de Tempur Sealy Canada à venir en aide aux familles dans le besoin et s'inscrit dans le cadre de la collaboration plus large entre Tempur Sealy International et le réseau mondial des Maisons Ronald McDonald.

Depuis 2009, Tempur Sealy International a apporté une contribution de plusieurs millions de dollars sous forme de produits et de soutien à l'organisme de bienfaisance Ronald McDonald House Global, en faisant don chaque année de matelas, de sommiers et de cadres de lits aux programmes de cet organisme à travers le monde. Ce partenariat permet aux sections locales de réduire leurs coûts de fonctionnement de plusieurs millions, tout en garantissant aux familles un sommeil réparateur et confortable dans les moments difficiles. Depuis 2022, Tempur Sealy Canada a fait don de plus de 1 000 lits, et ce don de 29 000 dollars permettra aux Maisons Ronald McDonald de tout le Canada de continuer à offrir des services essentiels aux familles qui accompagnent leur enfant tout au long de son parcours médical.

« Le partenariat durable entre Mega et Sealy va bien au-delà d'une simple collaboration : il s'agit d'un engagement sincère visant à apporter confort, chaleur et espoir aux familles dans les moments les plus difficiles. Nous sommes vraiment honorés de participer à nouveau à cette initiative cette année, sachant qu'ensemble, nous contribuons à apporter un changement profond et significatif pour les familles hébergées dans les Maisons Ronald McDonald à travers le Canada », a déclaré Angela Dolce, responsable du marchandisage chez Mega Groupe.

« Lorsqu'un enfant est hospitalisé, il est essentiel pour son rétablissement et sa guérison que sa famille soit bien prise en charge et à ses côtés, a déclaré Leslie Hederson, directrice des partenariats nationaux et de la philanthropie chez Maison Ronald McDonald Canada. Le soutien apporté par Tempur Sealy Canada et les détaillants de Mega Groupe permet de garantir aux familles un endroit confortable où se reposer et reprendre des forces tout en restant proches d'un établissement prodiguant des soins vitaux à leur enfant. Nous leur sommes reconnaissants pour leur générosité et leur engagement de longue date envers les familles dont les enfants sont gravement malades ou blessés. »

Grâce à des contributions financières, des dons de produits, l'engagement bénévole de leurs employés et des partenariats communautaires, Tempur Sealy Canada, Tempur Sealy International et la Maison Ronald McDonald collaborent depuis plus de 15 ans pour venir en aide aux familles qui traversent une épreuve extrêmement difficile.

À propos de Tempur Sealy Canada

Tempur Sealy Canada s'engage à améliorer le sommeil d'un nombre croissant de personnes, chaque nuit. En tant que leader dans la conception, la fabrication et la distribution de produits de literie, nous savons à quel point une bonne nuit de sommeil est essentielle à la santé et au bien-être général. Forts de plus d'un siècle d'expertise et d'innovations de pointe, nous proposons des produits primés qui offrent aux consommateurs des solutions de sommeil révolutionnaires. Parmi nos marques très réputées, on trouve notamment les modèles Tempur-PedicMD, SealyMD et Stearns & FosterMD.

Tempur Sealy est une entreprise détenue en propriété exclusive par Somnigroup International Inc. (NYSE : SGI).

À propos de la Maison Ronald McDonaldMD Canada

Au Canada, deux familles sur trois vivent loin d'une ville où se trouve un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour obtenir des soins lorsque leur enfant est gravement malade ou blessé. La Maison Ronald McDonald comble ce fossé en proposant des programmes et des services essentiels qui éliminent les obstacles, renforcent les liens familiaux et favorisent le rétablissement lorsque les enfants ont besoin de soins médicaux vitaux. Depuis 45 ans, la Maison Ronald McDonald accompagne plus de 536 000 familles dont les enfants sont les plus vulnérables sur le plan médical au Canada, en leur offrant les ressources, le soutien et la solidarité dont elles ont besoin pour rester au cœur des soins médicaux prodigués à leur enfant, garantissant ainsi les meilleurs résultats possibles en matière de santé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ronaldmcdonaldhouse.ca/fr.

SOURCE Tempur Sealy Canada

Contact presse : Leah Thiel, Tempur Sealy Canada, 647-204-0532, [email protected]