« Nous sommes fiers de remettre en question l'image qu'on présente des personnes handicapées dans les médias et nous sommes ravis d'avoir recruté Georges St-Pierre dans le cadre de notre mission qui vise à faire connaître et à sensibiliser davantage les gens à ces athlètes formidables, » selon Adèle Di Paola, directrice du marketing, Tempur Sealy Canada.

Tempur-Pedic Canada se passionne pour la création de produits qui répondent à la promesse d'une nuit de sommeil formidable et souhaite assurer que les athlètes canadiens de haut niveau sont en mesure de donner leur 100 pour cent en leur offrant un sommeil réparateur.

Georges St-Pierre incarne la puissance dans tout ce qu'il fait. Il profite du soutien qui épouse tout le corps grâce à Tempur-PedicMD et il dort personnellement sur le matelas TEMPUR-LuxeBreezeºMC conçu pour l'aider à s'endormir plus rapidement et à rester endormi plus longtemps afin qu'il puisse ensuite connaître un réveil tout en puissance.

« Les durs efforts et une volonté à toute épreuve sont indispensables pour atteindre des résultats exceptionnels, peu importe le sport. Les seules limites qui existent, sont celles que nous nous imposons. Le sommeil représente un élément vital pour quiconque veut réussir. La performance repose sur deux facteurs clés, soit le repos et la récupération. Le sommeil sur un matelas Tempur-Pedic permet au CORPS de se reposer davantage et de mieux récupérer, » selon Georges St-Pierre.

Tempur-Pedic développe des produits qui contribuent à rajeunir les consommateurs et à maximiser leur potentiel. Nous croyons dans le sommeil réparateur qui permet de faire le vide et c'est ce que vous procure notre matériau breveté TEMPUR. Ce matériau est hypersensible à la température, de sorte qu'il s'adapte aux besoins particuliers de chaque corps tout au long de la nuit.

À propos de Tempur Sealy

Tempur Sealy Canada est une division de Tempur Sealy International, l'entreprise la plus importante en Amérique du Nord en matière de développement et de fabrication de matelas, de bases ajustables, d'oreillers et d'autres produits pour le sommeil et la relaxation. Fière de son histoire et de ses innovations révolutionnaires, l'entreprise possède certaines des marques les plus convoitées dans l'industrie : Tempur-PedicMD, CocoonMC de Sealy, SealyMD, ainsi que Stearns & FosterMD.

Tempur-PedicMD

Basée sur l'innovation et visant à procurer un confort qui épouse le corps. Le matelas alternatif original est né, entre autres, de la recherche et l'innovation de « scientifiques suédois » travaillant pour la NASA. Le matériau TempurMD procure un soutien qui épouse le corps et un confort pour vous offrir votre meilleure nuit de sommeil. Pour en savoir davantage, consultez le site à l'adresse Tempurpedic.ca

À propos de Georges St-Pierre

Georges St-Pierre, est un ex-adepte des arts martiaux mixtes. Il est né à Saint-Isidore, Montréal, Québec et on considère qu'il est le plus grand combattant dans l'histoire des arts martiaux mixtes (AMM). St-Pierre a été champion dans deux divisions lors des Ultimate Fighting Championships (UFC), alors qu'il a remporté des titres dans la catégorie des poids mi-moyens et des poids moyens. Il a mis sur pied la Fondation GSP, qui vise à contrer l'intimidation et à encourager la participation des jeunes dans le sport.

