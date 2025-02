Tempêtes de neige - Les opérations de chargement de la neige progressent : la collecte de matières résiduelles reprend dès lundi

MONTRÉAL, le 21 févr. 2025 /CNW/ - À la suite des récentes tempêtes de neige qui ont déversé des quantités historiques de 74 centimètres de neige, la Ville de Montréal annonce la reprise de la collecte des matières résiduelles sur l'ensemble de son territoire à partir de lundi prochain, le 24 février 2025. La priorité demeure le déneigement pour assurer la sécurité de la population et permettre un retour à la normale. La collecte pourrait s'avérer difficile à certains endroits et devra se faire de manière sécuritaire sans nuire aux opérations en cours, qui se poursuivent pour dégager les rues.

Pour connaître l'horaire des collectes dans votre arrondissement, consultez Info-collectes.

Mise à jour sur les opérations de chargement de la neige

À ce jour, l'avancement global des opérations de chargement de la neige est de 34 %. Ce pourcentage reflète les efforts déployés par nos équipes pour dégager les rues de la ville. Cependant, le défi est de taille et varie d'un arrondissement à l'autre en raison des différentes quantités de neige accumulées et des spécificités locales.

La Ville tient à préciser que cette opération sera plus longue qu'à l'habitude en raison des précipitations historiques reçues depuis le 13 février dernier. Près de 3000 personnes et 2500 véhicules de déneigement prennent part à cette opération pour dégager les quelques 11 000 kilomètres que compte le réseau municipal.

Pour veiller à la sécurité et l'efficacité des opérations, nos équipes bénéficieront d'un repos de 24 heures après avoir atteint le seuil du nombre d'heures de travail maximal. Une pause rotative est donc prévue de vendredi à samedi pour permettre à nos équipes, qui manipulent des véhicules imposants dans des environnements complexes, de rester alertes et d'assurer des opérations de déneigement sans risque.

Les citoyennes et citoyens sont invités à surveiller les informations et à poser des gestes simples qui permettent d'accélérer les opérations, à commencer par le respect des interdictions de stationnement puisque le remorquage ralentit grandement le travail des équipes. De plus, en dégageant les trottoirs des encombrants et en laissant les sacs à ordures et les bacs sur votre terrain, vous contribuez à rendre les opérations plus efficaces et rapides.

Outils pour la population

La Ville de Montréal invite les citoyennes et citoyens à consulter la section Déneigement du site Montreal.ca.

Les ressources suivantes sont également disponibles :

